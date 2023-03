HAPPY BIRTHDAY HAPPYCOOLLOVE PODCAST!

Der happycoollove Podcast wird fünf Jahre alt! Wir feiern diesen Meilenstein mit einer Verlosung für ein sechzigminütiges EKIW-basiertes Coaching

Wir dürfen nicht aufhören, uns daran zu erinnern, was uns als Menschheit verbindet. Wir sind von Natur aus gut und wertvoll. Das Ego, welches uns das Gegenteil einreden will, schläft nicht.” — Peri Soylu

HAMBURG, HAMBURG, DEUTSCHLAND, March 14, 2023 / EINPresswire.com / -- – Der happycoollove Podcast für mehr Lebenssinn, Bewusstsein und Klarheit wird fünf Jahre alt! Host Peri Soylu feiert diesen Meilenstein mit einer Verlosung für ein sechzigminütiges EKIW-basiertes Coaching – Jeweils dienstags gibt’s im happycoollove Podcast geballtes Wissen über das Werk „ Ein Kurs in Wundern “ (EKIW). EKIW ist ein Training für den Geist — weg vom Ego-Denksystem hin zu einem Denksystem, welches den inneren Frieden stärkt– Spotify zeichnete den Independent Podcast Ende 2022 als einen der Top 5% weltweit meist geteilten Podcasts ausFünf Jahre happycoollove PodcastHeute vor fünf Jahren, am 15.03.2018, startete der happycoollove Podcast als Host Peri Soylu sich es zur Aufgabe machte, ihr Wissen und ihre Erfahrungen über Wachstum und inneren Frieden mit der Welt zu teilen. Peris Motivation war es, Menschen auf ihrem Weg der Selbstklärung, eine ehrliche Hilfestellung zu geben. Sehr schnell kristallisierte sich heraus, dass das Werk „Ein Kurs in Wundern“ (EKIW) der Fokus des hcl Podcasts sein sollte. EKIW widmet sich dem Training des Geistes, welcher — wie es Buddha bereits sagte — in der rein menschlichen Erfahrung vor allem Leid oder flüchtiges Glück erfährt. EKIW trainiert den Geist darin, Glück und Frieden dort zu erkennen, wo wir wirklich fündig werden können: in uns.Ein Licht in der DunkelheitAls langjährige Schülerin von EKIW blickt Peri jeden Dienstag im happycoollove Podcast für ihre Hörerschaft auf ihre Alltagserfahrungen mit Hilfe der universellen Prinzipien, die der Kurs sie lehrt. Denn das Leben ergibt erst wirklich einen Sinn, wenn wir mehr betrachten als die menschliche Ebene. Der happycoollove Podcast ist ein Podcast aus dem Herzen für das Herz. Denn nur mit dem Kopf betrachtet bleibt unsere Welt sehr begrenzt. Der Podcast will den Hörer*innen ein Licht in der Dunkelheit, einen sicheren Hafen in den turbulenten Zeiten, die wir als Menschheit derzeit durchlaufen, bieten.Für Peri Soylu war und bleibt der Podcast eine Herzensangelegenheit: „Wir blicken heute auf fünf Jahre happycoollove Podcast zurück. Ich bin wirklich glücklich über diesen Meilenstein. Heute — mehr denn je — dürfen wir nicht aufhören, uns daran zu erinnern, was wirklich zählt und uns als Menschheit verbindet. Die Reise zu unserer tieferen Wahrheit geht weiter. Wir dürfen uns immer wieder erinnern, dass wir von Natur aus gut und wertvoll sind. Denn das Ego, welches uns pausenlos das Gegenteil einreden will, schläft nicht.“Verlosung: 60 Minuten EKIW-basiertes CoachingWir feiern diesen happycoollove-Meilenstein und auch du kannst mitfeiern: Schreib uns bis zum 29.03.2023 an hallo@happycoollove.de warum du denkst, dass du ein einstündiges EKIW-basiertes 1-zu-1-Online-Coaching mit Peri Soylu gewinnen möchtest. Das Gewinnspiel endet am Mittwoch, den 29.03.2023 um 12h. Die/der Gewinner*in wird am Mittwoch, den 29.03.2023 ausgelost und per E-Mail benachrichtigt. Viel Glück.**Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich.Deutscher Podcast PreisUnterstützen könnt ihr den happycoollove Podcast dieses Jahr beim Deutschen Podcast Preis unter der Kategorie “Publikumspreis“. Das Publikumsvoting startet ab dem 01.05.2023 bis zum 28.05.2023 unter www.deutscher-podcastpreis.de Hörer*innen über den happycoollove Podcast:Unendlich dankbar"Ich möchte dir an dieser Stelle einfach unendlich danken, denn deine Podcasts haben tatsächlich mein Leben verändert." —GolshanIch bin ein Fan"Ich höre seit dem Sommer deinen Podcast und bin inzwischen ein Fan von "Ein Kurs in Wundern"." —PuriaUnendlich Wertvoll"Höre dir so gerne zu und es verleiht mir eine in der Tiefe friedliche und nahezu heilige Stimmung. Danke sehr dafür. Unendlich wertvoll." —StefanieLeidenschaft und tiefe Erkenntnis"Ich bin so froh, dass es den happycoollove Podcast...gibt. Ich spüre die Leidenschaft und die tiefe Erkenntnis, die aus dir sprudeln." —PetraWahnsinnig gut"Ich werde dir nur mitteilen, wie wahnsinnig gut ich diese Episode [Folge #165] finde! Es ist sehr beeindruckend, wie tief du bereits in der Materie [Ein Kurs in Wundern] steckst, um sie immer wieder so eingängig zusammenzufassen und mit persönlichen/praktischen Beispielen auflockern zu können." —ChristianeEndlos Dankbar"Deinen Podcast habe ich im Frühjahr zufällig entdeckt. Ich bin endlos dankbar dafür, da mir der Podcast durch die schlimmsten Krisen geholfen hat." —LindaSehr Authentisch„Es gibt so viele spirituelle Menschen und auch viele Angebote Richtung spiritueller Entwicklung. Wenn man tief in seinen Lebensthemen steckt und gewollt ist, durch zu laufen, kann es echt hardcore werden. Und dann entdeckt man Peri und fühlt tiefe Dankbarkeit, dass es solche Menschen gibt, die einem unter die Arme greifen wenn man das Gefühl hat, es nicht zu schaffen. Sehr zu empfehlen. —M-dudiÜber den happycoollove PodcastDer happycoollove Podcast ist dein Podcast für mehr Lebenssinn, Bewusstsein und Klarheit. Der Podcast widmet sich den Prinzipien, die uns "Ein Kurs in Wundern" (EKIW) lehrt. EKIW zeigt uns die universellen Gesetze, die einem wahrhaft gut gelebten und glücklichem Leben unterliegen, auf. EKIW ist ein Geistestraining, um das vorherrschende Denksystem des Ego von Angst, Mangel und Leid abzulegen und es durch liebevolle und positive Gedanken zu ersetzen. Als langjährige Schülerin "übersetzt" der Host Peri Soylu diese EKIW-Grundsätze für die Hörerschaft für den Alltag. Der happycoollove Podcast ist unter den Top 5% der weltweit meist geteilten Podcasts 2022 auf Spotify.

Happy Birthday happycoollove Podcast