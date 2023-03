Terminus Capital Partners acquiert Voxco, un éditeur international de solutions d'enquêtes

Suite à un investissement en capital de croissance de TAP Software Holdings, Voxco annonce son acquisition par Terminus Capital Partners.

ATLANTA, GEORGIA, US, March 14, 2023 / EINPresswire.com / -- Voxco, un éditeur international de solutions d'enquêtes, a annoncé aujourd'hui qu'il avait reçu un investissement majoritaire en capital, de la part de TAP Software Holdings, un fonds d'investissement spécialisé dans les logiciels d'entreprise, géré par Terminus Capital Partners.Avec plus de 450 clients instituts d'études de marché , agences gouvernementales, universités et grandes entreprises internationales utilisant Voxco pour collecter des données, mesurer les sentiments, analyser des insights et agir en conséquence, Voxco est le leader dans le domaine des logiciels d'enquête. Elle aide les organisations à stimuler leur croissance et à offrir des expériences omnicanales en favorisant la fidélité, en augmentant la valeur de leurs clients, en améliorant la gestion des risques et en permettant de prendre de meilleures décisions fondées sur les données."Les logiciels d’enquêtes et d'analyse représentent un marché de 50 milliards de dollars avec une croissance à deux chiffres. Ils rassemblent différentes données, provenant de différents systèmes, de différents départements, afin d'aider les entreprises à prendre de meilleures décisions basées sur les données. Voxco occupe une position unique sur le marché en raison de son leadership historique dans le secteur spécifique des études de marché, de son portefeuille de produits omnicanaux alimenté par des modèles prédictifs conçus à cet effet, et de l'attention constante qu'elle porte à ses clients". Alex a poursuivi : "Le PDG de Voxco, Sumit Aneja, a fait un travail remarquable pour positionner et développer l'entreprise au cours des quatre dernières années, et nous sommes ravis de nous associer à lui et à la gestion de Voxco pour accélérer davantage sa croissance"."Nous sommes ravis de nous associer à Terminus Capital Partners, une société qui partage notre vision de faire de Voxco le leader du marché des « insights exploitables » et, ce faisant, de créer une valeur considérable pour nos clients, nos employés et nos actionnaires", a déclaré Sumit Aneja, PDG de Voxco. "L'expertise sectorielle de TCP, son moteur de sourcing et son plan d'action opérationnel nous aideront à continuer à innover et à améliorer la valeur exceptionnelle que nous offrons à nos clients".Raymond James & Associates a agi en tant que conseiller financier exclusif de Voxco dans le cadre de cette transaction. Stikeman Elliott et BakerHostetler ont agi en tant que conseillers juridiques de Voxco. Jones & Spross PLLC et Aird & Berlis LLP ont conseillé Terminus Capital Partners.Cette entreprise a été acquise de Pivoton Capital, LP. Les conditions de la transaction n'ont pas été divulguées.Pour plus d'informations sur Terminus Capital Partners et Voxco, veuillez consulter les sites https://www.terminuscp.com/ et https://www.voxco.com/ À propos de Terminus Capital Partners :Terminus Capital Partners est une société de capital-investissement axée sur les éditeurs de logiciels d'entreprise, fondée en 2017 et basée à Atlanta, en Géorgie. Se distinguant par son expertise sectorielle, son mécanisme de sourcing, son mode opératoire et sa méthodologie d'achat et de construction, Terminus s'efforce d'être le premier partenaire des fournisseurs de capitaux, des banquiers et des équipes de direction dans le secteur des logiciels d'entreprise.À propos de VoxcoVoxco, un éditeur international de solutions d'enquêtes, aide les plus grandes marques du monde à prendre des décisions fondées sur des données afin de stimuler la croissance et d'enrichir les expériences omnicanales. En utilisant Voxco, les organisations peuvent fidéliser leurs clients, augmenter la valeur à vie des clients et améliorer la gestion des risques, ce qui permet d'obtenir des retours sur investissement exceptionnels. Plus de 500 organismes d'études de marché, gouvernements et agences gouvernementales, universités et entreprises internationales utilisent Voxco pour collecter des données, mesurer le sentiment , découvrir des insights et agir en conséquence.