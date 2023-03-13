نورثلادر تطلق منصة للأجهزة المستعملة في المملكة العربية السعودية ، مع دخول شهر رمضان الكريم
مع نورثلادر، احصل على افضل(سعر)، أمان(مسح بيانات معتمد)، أسهل(استلام مجاني من المنزل) طرق لبيع أجهزتك المستعملة في السعودية
تم اطلاق الموقع الإلكتروني نورثلادر لبيع الأجهزة المستعمل في السعودية، في رمضان و مع خدمة استلام مجانية و مسح بيانات معتمد من الدرجة العسكريةالرياض, المملكة العربية السعودية, March 13, 2023 /EINPresswire.com/ -- قامت نورثلادر المنصة الرائدة لبيع الاجهزة المستعملة في بالشرق الأوسط - بدول الخليج العربي ، بتوسيع خدماتها لتشمل المملكة العربية السعودية ، حيث أصبح بإمكان المقيمين في الرياض وجدة الآن بيع أجهزة الكمبيوتر المحمولة القديمة ، والهواتف المحمولة ، والأجهزة اللوحية ، والساعات الذكية للحصول على نقد فوري بمنازلهم. اكتسبت الشركة بالفعل الكثير من الاهتمام بالسوق السعودي وتهدف إلى تكرار النجاح الذي حققته في الإمارات العربية المتحدة.
يأتي توسع نورثلادر في المملكة العربية السعودية في الوقت المناسب تمامًا مع بداية شهر رمضان الكريم، وهو الوقت الذي يتطلع فيه الكثير من الناس إلى تغيير اجهزتهم وبيع الأشياء غير المرغوب فيها. تسهل خدمة الإستلام من المنزل المجانية للشركة على العملاء بيع أجهزتهم القديمة وربح النقد، دون الحاجة إلى مغادرة منازلهم خلال موسم رمضان المزدحم. كما تساعد الأجهزة التي يتم بيعها أيضًا في تعزيز الاستدامة والاقتصاد المتجدد
يأتي توسع نورثلادر في المملكة العربية السعودية بعد أن أجرت الشركة بحثًا اسفر عن أن أكثر من 80٪ من الأشخاص في المملكة العربية السعودية لا يبيعون أجهزتهم القديمة بسبب مخاوف تتعلق بخصوصية البيانات. لمعالجة هذا الأمر ، تقدم نورثلادر خدمة مسح بيانات معتمدة دوليًا من الدرجة العسكرية ، مما يضمن حذف جميع البيانات عندما يبيع العملاء هواتفهم وأجهزتهم اللوحية باستخدام نورثلادر . يستغرق حذف البيانات أقل من دقيقتين ويتم بحضور العميل من ثم إرسال شهادة رقمية تؤكد ذلك إلى العميل عبر البريد الإلكتروني
صرح سانديب شيتي ، الرئيس التنفيذي لشركة نورثلادر: "نحن سعداء لتقديم خدماتنا إلى السوق السعودية". "إن توسعنا في المملكة العربية السعودية هو شهادة على النجاح الذي شهدناه في الإمارات العربية المتحدة والتزامنا بمعالجة مخاوف عملائنا. وتضمن خدمة مسح البيانات التي نقدمها للعملاء بيع أجهزتهم بثقة."
لقد خدمت نورثلادر بالفعل أكثر من 150000 عميل وساعدت أكثر من 35000 عميل على بيع أجهزتهم القديمة نقدًا ، مع تقييم 4.8 على جوجل. دخلت الشركة في شراكة مع كبار تجار التجزئة في كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ، ومن المرجح أن يستخدم العملاء برنامج نورثلادر لتقييم الأجهزة إذا ذهبوا إلى أي بائع تجزئة لتداول هواتفهم
لمزيد من المعلومات ، يرجى زيارة موقع نورثلادر: www.northladder.com
Pooja Awtani
NorthLadder
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