Le FC Laval et Beyond Pulse s'associent pour améliorer le développement des joueurs et des entraîneurs

Beyond Pulse est ravi d'annoncer son partenariat avec le FC Laval, l'un des meilleurs clubs de soccer au Québec.

LAVAL, QUEBEC, CANADA, March 10, 2023 /EINPresswire.com/ -- Beyond Pulse est ravi d'annoncer son partenariat avec le FC Laval, l'un des meilleurs clubs de soccer au Québec. Avec Beyond Pulse, le FC Laval collectera et analysera les données des joueurs en utilisant sa technologie Smart Belt, en suivant des paramètres clés comme la participation active, la distance parcourue, la vitesse et l'intensité du jeu.

En ayant accès à des données clés sur le développement, les entraîneurs pourront mieux comprendre les progrès de chaque joueur et les points à améliorer. Grâce à la technologie Beyond Pulse, le personnel du FC Laval comprendra mieux comment chaque joueur se développe et adaptera les séances d'entraînement et les stratégies de jeu afin d'améliorer l'expérience du joueur et de maximiser son potentiel.

La technologie Beyond Pulse met l'accent sur l'engagement des joueurs en tant qu'indicateur clé d'un environnement d'entraînement réussi. Avec des boucles de rétroaction intuitives qui fournissent des informations précieuses aux joueurs et aux entraîneurs, cette technologie de pointe jouera un rôle essentiel dans la réalisation de la vision du FC Laval qui consiste à cultiver l'amour du sport et un sentiment d'appartenance parmi les joueurs et le personnel. Ce partenariat marque un nouveau chapitre dans le développement du FC Laval, ajoutant une dimension dynamique et innovatrice au club. Il s'agit d'un outil important pour nos joueurs et nos entraîneurs dans le cadre de nos programmes de haute performance.

"Pour les joueurs, cela leur donne un excellent aperçu de la quantité de travail et du type de travail qu'ils ont effectué lors de chaque séance et de chaque match ", a déclaré Amro Radwan, directeur de la haute performance masculine et entraîneur en chef de la PLSQ féminine au FC Laval. "Ils peuvent suivre leurs progrès tout au long de la saison et voir les effets du travail qu'ils font avec l'aide de nos spécialistes de la force et du conditionnement. Notre équipe de musculation et de conditionnement et nos physios peuvent travailler ensemble pour suivre les charges de chaque joueur. Nous pouvons savoir s'ils répondent aux exigences, s'ils sont en retard, s'ils ont besoin de travailler plus ou moins.

Pour nos entraîneurs également, c'est un excellent outil pour les stimuler. À la fin de chaque session, l'information sur la participation active est un outil formidable qui permet aux entraîneurs de structurer leurs sessions de manière à tirer le meilleur parti de chaque minute de chaque entraînement. Parfois, nous pensons que notre séance s'est déroulée d'une certaine manière dans notre tête, mais lorsque nous voyons les statistiques après la séance, cela met vraiment en perspective l'expérience, du point de vue du joueur. Ces statistiques aident les entraîneurs à s'améliorer à chaque séance."

"Nous sommes vraiment ravis de nous associer au FC Laval", a déclaré Matthew Pell, directeur général de Beyond Pulse. "Après avoir rencontré leurs entraîneurs et leur personnel, nous n'avons aucun doute qu'ils utiliseront la technologie pour améliorer la qualité de leur programme de développement des jeunes, ce qui en fera une destination encore plus attrayante pour les jeunes joueurs de la région de Québec. Nous sommes impatients de voir comment Beyond Pulse jouera un rôle dans l'avenir du développement des jeunes du FC Laval."

À propos du FC Laval

Le club de soccer FC Laval est une organisation à but non lucratif qui regroupe presque 3800 athlètes âgés entre 4 et 35 ans, plus de 240 entraîneurs, plus de 65 arbitres ainsi que plusieurs bénévoles. Le club de soccer FC Laval compte aussi dans ses rangs des équipes semi-professionnelles qui évoluent dans le championnat de la première ligue de soccer du Québec. #FCLAVAL

À propos de Beyond Pulse

Beyond Pulse est un chef de file mondial en matière de technologie portable spécialement conçue pour les athlètes de tous âges et de toutes capacités. Beyond Pulse utilise la technologie pour inspirer à ses utilisateurs un amour de l'activité qui durera toute leur vie, et pour permettre aux entraîneurs d'améliorer leur façon de structurer les séances d'entraînement et d'encadrer d'autres entraîneurs. Pour en savoir plus, consultez le site beyondpulse.com.