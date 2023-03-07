بمشاركة أكثر من 200 خبير ومتخصص انطلاق ملتقى جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق
تحت شعار " “قيادة قطاع إدارة المرافق في مصر نحو الإبداع والتميز”
إن تبادل المعرفة والخبرات والتجارب من الأمور الهامة في منطقتنا وبين الدول المختلفة، ولطالما كان السوق المصري سوقاً واعداً وكبيراً، ويشهد طفرة عمرانية كبيرة”DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, March 7, 2023 /EINPresswire.com/ -- نظّمت "جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق" ملتقى لمدة يوم واحد في 1 مارس 2023 في العاصمة المصرية، بحضور عدد من صُنّاع القرار وممثلي أصحاب المصلحة من الجهات الحكومية، والمطورين، ومقدمي خدمات إدارة المرافق والموردين والمهتمين بالقطاع في منطقة الشرق الأوسط، بهدف توفير منصة لتبادل الخبرات والتجارب وعرض الإنجازات بين مختلف العاملين في قطاع إدارة المرافق وذلك بفندق دوسيت تاني ليك فيو بالقاهرة.
— جمال لوتاه – رئيس مجلس إدارة جمعية ميفما
ويأتي هذا الملتقى في ظلّ ما تشهده جمهورية مصر العربية من نهضة عمرانية غير مسبوقة تمثلت بعدد من الإنجازات والمشاريع في قطاع تطوير المرافق على مستوى الجهات الحكومية والمدن الطبية والمرافق التعليمية والقطاعات السياحية والرياضية وغيرها، وإتاحة العديد من الفرص في قطاعات البناء والإنشاءات والعقارات والتي حققت نمواً متسارعاً في عدد الشركات المتخصصة في إدارة المرافق مع ظهور العديد من التقنيات المتطورة والاستراتيجيات الجديدة نحو تحقيق الاستدامة في السوق المصري.
وقال جمال لوتاه – رئيس مجلس إدارة جمعية ميفما خلال كلمة افتتاح الملتقى: " إن تبادل المعرفة والخبرات والتجارب من الأمور الهامة في منطقتنا وبين الدول المختلفة، ولطالما كان السوق المصري سوقاً واعداً وكبيراً، ويشهد طفرة عمرانية كبيرة، وبمشيئة الله تعالى وبوجودكم معنا سنساهم في رفع والارتقاء بالتوعية المطلوبة اتجاه القطاع بهدف تقديم أفضل الممارسات التي يمكن للاقتصاد المصري الاستفادة منها، كما نطمح للاستدامة في القطاع العقاري والقطاعات ذات العلاقة".
وقد ضمّ الملتقى عدداً من الخبراء والمتحدثين العاملين في قطاع إدارة المرافق حيث تم استعراض العديد من الإنجازات والدراسات والأبحاث التي ساهمت في تعزيز التنمية المستدامة ورفع مستوى الوعي ضمن القطاع لتمكينهم من مواكبة التطورات واكتساب المهارات في هذا المجال.
يُشار إلى أن برنامج الملتقى شمل عدد من الجلسات وجلستي حوار، ولمواكبة تطورات السوق المصري، تم حول الإبداع والتميز في قطاع إدارة المرافق في مصر، عبر مناقشة تسليط الضوء على تأثير انخفاض العملة المحلية على قطاع إدارة المرافق وسُبل تجاوز المعوقات، والكشف عن أهم خمس اتجاهات للتشغيل في إدارة المرافق لعام 2023، واستعراض عوامل النجاح للتميز في القطاع، ونظراً لما تشهده منطقة الشرق الأوسط من نقلة نوعية على صعيد التقنية والذكاء الاصطناعي ومراعاة معايير البيئة والمناخ، فتم استعراض أبرز أنظمة إدارة المباني الذكية لإدارة مكان العمل والاستدامة و الدور الحيوي لإدارة المرافق في تحقيق الاستدامة البيئية.
وتقوم جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق – ميفما، وهي جهة تمنح شهادات اعتماد في احتراف إدارة المرافق، بتنظيم واستضافة سلسلة من الأنشطة المعرفية والتعليمية المتخصصة في قطاع إدارة المرافق في الشرق الأوسط، وتسعى دائماً لإشراك أعضاء الجمعية من شركات وأفراد في تلك الأنشطة والفعاليات لما لهم كبير الأثر في إثراء النقاش والتعرف على أحدث التقنيات المتطورة في سبيل تعزيز نمو هذا القطاع https://mefma.org/ar/
Middle East Facility Management Association
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