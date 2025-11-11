يبلغ قيمة سوق إدارة المرافق في دول مجلس التعاون الخليجي نحو 70 مليار دولار أمريكي
نحو 70 مليار دولار أمريكي في عام 2025 ، وتنامي وتيرة مشاريع البنية التحتية ضمن الخطط والرؤى الوطنية، اختُتمت
أعمال النسخة الثانية عشرة من مؤتمر ومعرض ميفما كونفكس والنسخة الرابعة من جوائز ميفما، مؤكدةً مكانة إدارة المرافق
كعامل رئيسي في خلق القيمة وتعزيز استدامة التطوير العمراني في المنطقة .
أُقيم الحدث تحت رعاية بلدية دبي خلال الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر 2025 في فندق جيه دبليو ماريوت دبي مارينا، وجمع
نخبة من قادة القطاع وصناع القرار والخبراء لمناقشة سبل تطوير بيئات عمرانية أكثر ذكاءً ومرونة واستدامة .
شهدت نسخة هذا العام مشاركة قياسية تخطّت 800 مشارك من 12 دولة، لترسّخ مكانة "ميفما كونفكس" كأبرز حدث إقليمي
متخصص في إدارة المرافق. كما احتفلت الجمعية بمرور 15 عامًا على تأسيسها بإطلاق هوية بصرية متجددة تعبّر عن
مسيرتها الحافلة بالإنجاز والابتكار، وتجسّد رؤيتها الاستراتيجية المستقبلية لمواصلة دفع عجلة التطور في القطاع .
وعلى مدى يومين من النقاشات المثمرة، تناولت الجلسات دور التكنولوجيا والاستدامة ورأس المال البشري في بناء المدن
المستقبلية، مع التركيز على تكامل إدارة المرافق في المراحل المبكرة من المشاريع، وتطبيق المعايير الدولية مثل ISO 41001 ، وتحقيق نتائج قابلة للقياس. واستندت الحوارات إلى بيانات إقليمية موثوقة، من أبرزها : • تمكن أحد مشغلي المطارات الكبرى في الشرق الأوسط من خفض حوادث عدم الامتثال بنسبة 30 % بفضل تطبيق أنظمة
متكاملة لإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال . • كما حقق أحد مشاريع تطوير المجتمعات الساحلية زيادة في اكتمال وثائق التسليم من 60 % إلى 95 %، ما أسهم في تقليص
المشكلات اللاحقة للتسليم بنسبة 40%.
وتعكس هذه النتائج أهمية الأطر المنهجية في تعزيز الكفاءة التشغيلية وضمان استدامة الأصول على المدى الطويل .
تضمّن برنامج المؤتمر أيضًا منصات تفاعلية شملت ورش عمل متخصصة، منصة تبادل الأعمال (B2B Arena) ، ومنصة
الاستشارات في إدارة المرافق (FM Consultation Hub) ، والتي أتاحت فرصًا مميزة لتبادل المعرفة، وتعزيز التعاون،
وبناء جسور التواصل بين المهنيين وقادة الصناعة لاستكشاف فرص وحلول جديدة .
وشهد المؤتمر كذلك عرضًا بحثيًا مميزًا قدّمه المهندس طارق نِظام الدين، المدير العام لشركة إليغانسيا لإدارة المرافق،
بعنوان « التحديات التي تواجه اعتماد التكنولوجيا في إدارة المرافق »، حيث كشف أن وتيرة التحول الرقمي في القطاع تتأثر
بعوامل ثقافية وتنظيمية أكثر من التقنية ذاتها، مشيرًا إلى أن القيود الميزانية وتحفّظ بعض العملاء تُعدّ من أبرز العوائق، داعيًا
إلى تعزيز القيادة وتوحيد المعايير على مستوى مجلس التعاون لتسريع التحول نحو إدارة مرافق ذكية .
كما قدّم المؤتمر كلمات رئيسية من نخبة من قادة القطاع، من بينهم علي السويدي، نائب رئيس جمعية الشرق الأوسط لإدارة
المرافق، ودنكان واديل، رئيس اللجنة الدولية ISO/TC 267 لإدارة المرافق، إلى جانب خبراء آخرين تناولوا موضوعات
التحول في القوى العاملة، والاستعداد للذكاء الاصطناعي، وتأثير الممارسات المعتمدة على البيانات في تحسين الأداء
التشغيلي.
واختتمت فعاليات المؤتمر بحفل جوائز ميفما للتميّز في إدارة المرافق الذي كرّم الإبداع والريادة، حيث تم منح 30 جائزة
موزعة عل ى 16 فئة شملت عملاء إدارة المرافق، ومقدمي خدمات إدارة المرافق، وموردي إدارة المرافق، والمهنيين الأفراد،
مما يعكس تنوع القطاع وتقدّمه.
وقال جمال لوتاه، رئيس جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق: "شكّل المؤتمر هذا العام رسالة واضحة مفادها أن قطاع
إدارة المرافق لم يعد يقتصر على الصيانة، بل أصبح ركيزة استراتيجية لخلق القيمة وتعزيز الكفاءة والاستدامة في البيئات
العمرانية. نحن اليوم لا نُدير المباني فحسب، بل نُهندس المدن. إن الرؤى التي قدّمها المؤتمر ستسهم في تسريع مرحلة النمو
المقبلة للقطاع ودعم بناء مدن أكثر استدامة في المنطقة. فالرسالة الجوهرية هي: لا يمكن بناء مدينة ذكية دون إدارة مرافق
ذكية. "
وأضاف: "نتقدّم بخالص الشكر إلى بلدية دبي وشركائنا على دعمهم المتواصل الذي يمثّل ركيزة أساسية في تعزيز معايير
التميز والتعاون والابتكار التي ترسم ملامح مستقبل هذا القطاع الحيوي في الشرق الأوسط. "
كما ثمّنت الجمعية دعم ورعاية شركائها الاستراتيجيين، ومنهم بلدية دبي، والراعي الذهبي "هاي تك للذكاء الاصطناعي"،
والرعاة الفضيّون "مساندة" و"فاين للحلول المتكاملة" و"مرافق"، الذين أسهم تعاونهم في إنجاح الحدث وترسيخ مكانته
كمنصة رائدة لتبادل المعرفة وتعزيز الابتكار وتعميم أفضل الممارسات في قطاع إدارة المرافق على مستوى المنطقة.
للاطلاع على أبرز لحظات الحدث وصوره، اضغط هنا، وللقائمة الكاملة للفائزين، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني:
https://mefma.org/ar/confex2025/%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%88%d8%b1/
– انتهى –
نبذة عن جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق )ميفما(:
جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق )ميفما( هي منظمة إقليمية غير ربحية تُعنى بتطوير قطاع إدارة المراف ق في الشرق
الأوسط. تعمل على تمكين المهنيين والمؤسسات من خلال تقديم برامج تدريبية معتمدة، وتنظيم فعاليات إقليمية متخصصة،
وتوفير منصات لتبادل المعرفة والخبرات. تلتزم "ميفما " بدعم الاستدامة، ورفع كفاءة الأداء، وتعزيز التكامل بين الجهات
المعنية بما يسهم في الارتقاء بالقطاع على المستويين الإقليمي والعالمي. تلتزم "ميفما" بدعم الاستدامة، ورفع معايير الأداء،
وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية، بما يسهم في ترسيخ مكانة المنطقة كمركز عالمي رائد في مجال إدارة المرافق. تمثل
الجمعية مجتمعًا مهنيًا متناميًا يضم أكثر من 3,000 متخصص و 150 عضوًا مؤسسيًا في هذا القطاع الحيوي.
MEFMA CONFEX 2025 highlights
