قطاع إدارة المرافق في السعودية يتجه نحو 52.5 مليار دولار بحلول عام 2029
تقرير مرتقب من "ميفما" يرسم ملامح النمو والتحول في صناعة إدارة المرافق بالمملكةDUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, August 26, 2025 /EINPresswire.com/ -- تستعد جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق (ميفما)، بالتعاون مع شركة الأبحاث والاستشارات العالمية "فروست آند سوليفان"، لإصدار ورقة بحثية شاملة تسلط الضوء على المشهد الحالي والمستقبلي لقطاع إدارة المرافق في المملكة العربية السعودية. يأتي ذلك في وقت تواصل فيه المملكة تسريع خطواتها نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030، ما يبرز الدور المتنامي لإدارة المرافق في بناء بنية تحتية مستدامة وخدمات عالمية المستوى.
وسيتم إطلاق الورقة البحثية خلال ندوة إلكترونية حصرية في 20 أغسطس، لتزويد صناع القرار والمطورين والمتخصصين في إدارة المرافق برؤى وتحليلات دقيقة حول أبرز الاتجاهات والابتكارات والتغيرات التي ستشكل مستقبل القطاع في المملكة. أبرز ما تتضمنه الورقة:
• من المتوقع أن ينمو سوق إدارة المرافق في السعودية من 39.4 مليار دولار في عام 2024 إلى 52.5 مليار دولار بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 5.9%.
• تخصيص 54 مليار دولار لقطاع التعليم في عام 2025 لتطوير البنية التحتية والمناهج وتدريب المعلمين وتعزيز البحث والابتكار.
• مشاريع بناء كبرى بقيمة 2.1 تريليون دولار تشمل نيوم، البحر الأحمر، القدية، العلا، بوابة الدرعية، أمالا، مشروع الوديان، وجبل عمر، والتي ستسهم في إحداث تحول في قطاعات السياحة والضيافة والسكن والتجارة والترفيه والمرافق والخدمات وفق رؤية 2030.
• من المتوقع أن يعزز إكسبو 2030 الطلب على خدمات إدارة المرافق بشكل كبير.
• إطلاق مطار الملك سلمان الدولي في 2030، المستهدف لخدمة ما يصل إلى 120 مليون مسافر سنويًا، سيعزز الطلب على عقود التشغيل والصيانة والخدمات المتخصصة في المملكة.
• قطاعا التعليم والرعاية الصحية يشكلان ما يقارب 60% من الطلب على خدمات التعاقد الخارجي لإدارة المرافق.
• ازدهار قطاع الرعاية الصحية مدفوعًا بزيادة احتياجات البنية التحتية للمستشفيات، مع توقع خلق أكثر من 44,000 وظيفة صناعية جديدة وآلاف أسرة المستشفيات بحلول عام 2035.
• ارتفاع نسبة الاعتماد على خدمات التعاقد الخارجي في إدارة المرافق إلى 37% في عام 2024 بقيمة تقديرية تبلغ 14.3 مليار دولار.
وقال جمال لوتاه، رئيس مجلس إدارة ميفما: "تشكل هذه الورقة البحثية محطة محورية في مسيرة تطوير قطاع إدارة المرافق في المملكة، والذي أصبح يلعب دورًا حاسمًا في إنجاح مشاريع التحول الوطني. ومع تعمق دور إدارة المرافق في تحقيق أهداف البنية التحتية والاستدامة وجودة الخدمات، فإن الوصول إلى بيانات دقيقة ورؤى مستقبلية يعد أمرًا بالغ الأهمية. هذه المبادرة تعكس التزام ميفما بتقديم محتوى معرفي يدعم اتخاذ القرارات الذكية، ويعزز أفضل الممارسات المستدامة، ويتماشى مع أولويات رؤية 2030، بهدف تمكين القطاعين العام والخاص من التخطيط لتحقيق أثر طويل المدى."
وأضاف المهندس مهند الماضي، عضو مجلس إدارة ميفما، السعودية: "يشكل قطاع إدارة المرافق ركيزة أساسية في عملية التحول التي تشهدها المملكة، حيث يدعم نجاح المشاريع العملاقة التي يقودها صندوق الاستثمارات العامة ، والتطوير الحضري، ومبادرات جودة الحياة. ومع توسع حجم وتنوع الطلب، أصبح التميز التشغيلي ضرورة وطنية. تعكس هذه الورقة البحثية واقع القطاع وترسم أيضًا خارطة طريق تمكّن المعنيين من الابتكار والتكيف وبناء منظومة إدارة مرافق عالمية المستوى تجسد طموحات رؤية 2030."
وتأتي هذه الندوة في إطار مهمة ميفما للنهوض بقطاع إدارة المرافق في الشرق الأوسط من خلال التعليم المهني، والأبحاث، والتواصل الإقليمي، وهي واحدة من عدة دراسات معمقة تمهد لانعقاد مؤتمر "ميفما كونفكس 2025"، الحدث الأبرز في القطاع على مستوى المنطقة، والمقرر عقده في دولة الإمارات في وقت لاحق من هذا العام.
للتسجيل في الندوة والحصول على نسخة مبكرة من التقرير:
https://mefma.org/mevents/mefma-webinar/
– انتهى –
نبذة عن جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق (ميفما)
جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق (ميفما) هي منظمة إقليمية غير ربحية تُعنى بتطوير قطاع إدارة المرافق في الشرق الأوسط. تعمل على تمكين المهنيين والمؤسسات من خلال تقديم برامج تدريبية معتمدة، وتنظيم فعاليات إقليمية متخصصة، وتوفير منصات لتبادل المعرفة والخبرات. تلتزم "ميفما" بدعم الاستدامة، ورفع كفاءة الأداء، وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية بما يسهم في الارتقاء بالقطاع على المستويين الإقليمي والعالمي.
Middle East Facility Management Association
MEFMA
+971 4 516 3015
email us here
Visit us on social media:
LinkedIn
Instagram
Facebook
YouTube
X
Legal Disclaimer:
EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.