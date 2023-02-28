纳米钻石电池 （NDB）启动众筹，以彻底改变能源行业
我们的技术有潜力改变能源行业，使其更加可持续和高效。”旧金山, 加州, 美国, February 28, 2023 /EINPresswire.com/ -- 旧金山，加利福尼亚 - NDB公司，一家先进的电力公司，自豪地宣布推出众筹产品，以期将其创新的纳米钻石电池技术带给世界各地的消费者。
— NDB首席执行官Nima Golsharifi
根据众筹条例规定，众筹产品最多可以筹集500万美元。NDB公司期待着其能源技术的发展和商业化，为行业发展带来彻底的改变。这项技术受到三项正在申请中的专利的保护。
与传统的锂离子电池相比，NDB的纳米钻石电池具有许多优势，包括更长的寿命、更高的能量密度和更安全的操作。该公司创新的能源生产方法是基于使用已知最坚硬的传感器材料来收集能量。这使得电池不仅更耐用，而且比传统的锂离子电池更环保。传统的锂离子电池如果处理不当，可能会对环境和人类健康构成威胁。
该公司的众筹为个人和组织提供了一个机会，让他们有机会接触到一项有可能改变我们生产和使用能源方式的技术。通过投资NDB，支持者不仅有助于将这种技术推向市场，而且还将投资于一个更好、更可持续的能源未来。
NDB首席执行官Nima Golsharifi博士表示:“我们很高兴推出这次众筹，将我们的新开发银行推向大众。”“我们的技术有潜力改变能源行业，使其更加可持续和高效。我们相信，我们的技术将改变能源行业的游戏规则，我们很高兴在投资者的支持下将其推向市场。”
NDB已经收到了来自各种行业的浓厚兴趣，包括电动汽车、可再生能源系统和军事应用等。NDB公司将可能在这些领域和更多地方产生重大影响，众筹产品为个人和组织提供了一个独特的机会，可以参与到这项令人兴奋的技术中来。
欲了解更多关于NDB众筹的信息，请访问 ndb.technology。想要了解更多投资能源未来发展的好机会，请访问 PicMiiCrowdfunding 平台。
关于NDB
NDB是一家位于加州硅谷的尖端能源公司。该公司致力于通过其纳米钻石电池技术彻底改变能源行业，与传统的锂离子电池相比，该技术具有许多优势，包括更长的寿命、更高的能量密度和更安全的运行。新开发银行致力于将其技术推向市场，使未来的能源存储更加可持续和高效。
Lawrence Santos
NDB
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