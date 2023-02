Nano Diamond Battery (NDB) Lancia un'Offerta di Crowdfunding per Rivoluzionare l'industria dell'Energia

NDB intende svolgere attività di R&D nella sua futura struttura.

SAN FRANCISCO, CALIFORNIA, USA, February 28, 2023 / EINPresswire.com / -- NDB Inc., un'azienda energetica all'avanguardia, è orgogliosa di presentare il lancio di un'offerta di crowdfunding per proporre ai consumatori di tutto il mondo la sua innovativa tecnologia Nano Diamond Battery.Le offerte di crowdfunding ai sensi del Regolamento CF possono raggiungere un massimo di cinque milioni. La Società auspica lo sviluppo e la commercializzazione della sua tecnologia energetica, che ha il potere di rivoluzionare il settore. Questa tecnologia è tutelata da tre domande di brevetto in attesa di registrazione.Le Batterie Nano Diamond di NDB offrono una serie di vantaggi rispetto alle tradizionali batterie agli ioni di litio, quali una durata maggiore, una densità energetica più elevata e un funzionamento più sicuro. L'approccio alternativo dell'azienda alla generazione di energia si basa sull'uso di uno dei materiali trasduttori più duri conosciuti per raccogliere energia. Questo rende le batterie non solo più durevoli, ma anche più ecologiche rispetto alle batterie agli ioni di litio tradizionali, le quali possono rappresentare un rischio per l'ambiente e la salute umana se non vengono smaltite adeguatamente.L'offerta di crowdfunding dell'azienda rappresenta un'opportunità per i privati e le organizzazioni di entrare nel vivo di una tecnologia che ha il potenziale di cambiare il modo in cui generiamo e impieghiamo l'energia. Investendo in NDB, i sostenitori non solo contribuiranno a immettere questa tecnologia sul mercato, ma investiranno anche in un futuro energetico migliore e più sostenibile."Siamo entusiasti di inaugurare questa offerta di crowdfunding e di portare la nostra NDB alle masse", ha dichiarato il Dr. Nima Golsharifi, CEO di NDB. "La nostra tecnologia ha il potenziale per cambiare l'industria energetica e renderla più sostenibile ed efficiente. Riteniamo che la nostra tecnologia possa cambiare le sorti dell'industria energetica e siamo entusiasti di introdurla sul mercato con il supporto dei nostri investitori".NDB ha già ricevuto un interesse notevole da una serie di settori, tra cui i veicoli elettrici, i sistemi di energia rinnovabile e le applicazioni militari. L'azienda è pronta ad avere un impatto decisivo in questi mercati e non solo, e l'offerta di crowdfunding offre un'opportunità unica a privati e organizzazioni di essere coinvolti in questa tecnologia avvincente.Per saperne di più sull'offerta di crowdfunding di NDB, visiti il sito ndb.technology . Per investire nel futuro dell'energia, visiti la piattaforma PicMiiCrowdfunding Platform.Info su NDBNDB è un'azienda energetica all'avanguardia con sede nella Silicon Valley, in California. L'azienda si dedica a rivoluzionare il settore energetico con la sua tecnologia Nano Diamond Battery, la quale offre una serie di vantaggi rispetto alle batterie tradizionali agli ioni di litio, ad esempio una durata maggiore, una densità energetica più elevata e un funzionamento più sicuro. NDB si impegna a commercializzare la sua tecnologia e a rendere l'accumulo di energia più sostenibile ed efficiente per il futuro.

