Nano Diamond Battery (NDB) Lança uma Oferta de Financiamento para Revolucionar a Indústria Energética

A NDB pretende conduzir atividades de P&D em suas futuras instalações.

Nossa tecnologia tem o potencial de mudar a indústria de energia e torná-la mais sustentável e eficiente.” — Dr. Nima Golsharifi, CEO da NDB

SAN FRANCISCO, CALIFORNIA, US, February 27, 2023 / EINPresswire.com / -- NDB Inc., uma companhia de energia de ponta, tem o orgulho de anunciar o lançamento de uma oferta de financiamento para levar sua inovadora tecnologia Nano Diamond Battery aos consumidores de todo o mundo.As ofertas de crowdfunding sob o Regulamento CF podem levantar até cinco milhões. A Companhia aguarda com expectativa o desenvolvimento e comercialização de sua tecnologia de energia, que tem o potencial de revolucionar a indústria. Essa tecnologia é protegida por três pedidos de patentes pendentes.As Nano Diamond Battery da NDB oferecem uma série de vantagens sobre as baterias tradicionais de íons de lítio, incluindo uma vida útil mais longa, maior densidade de energia e operação mais segura. A abordagem inovadora da companhia para geração de energia é baseada no uso de um dos mais difíceis materiais transdutores conhecidos para a colheita de energia. Isso torna as baterias não apenas mais duráveis, mas também mais ecológicas do que as tradicionais baterias de íons de lítio, que podem representar um risco para o meio ambiente e a saúde humana se não forem devidamente descartadas.A oferta de financiamento da companhia representa uma oportunidade para indivíduos e organizações de entrar no andar térreo de uma tecnologia que tem o potencial de mudar a maneira como geramos e usamos a energia. Ao investir no NDB, os apoiadores não só estarão ajudando a levar essa tecnologia ao mercado, mas também estarão investindo em um futuro energético melhor e mais sustentável."Estamos entusiasmados por lançar esta oferta de financiamento da multidão e levar nosso NDB às massas", disse o Dr. Nima Golsharifi, CEO da NDB. Nossa tecnologia tem o potencial de mudar a indústria energética e torná-la mais sustentável e eficiente". Acreditamos que nossa tecnologia será uma mudança de jogo na indústria de energia e estamos animados para trazê-la ao mercado com o apoio de nossos investidores".A NDB já recebeu interesse significativo de uma variedade de indústrias, incluindo veículos elétricos, sistemas de energia renovável, e aplicações militares, entre outras. A companhia está pronta para causar um impacto significativo nesses mercados e além deles, e a oferta de crowdfunding representa uma oportunidade única para que indivíduos e organizações se envolvam nessa tecnologia empolgante.Para saber mais sobre a oferta de financiamento da NDB, visite ndb.technology . Para investir no futuro da energia, visite PicMiiCrowdfunding Platform.Sobre o NDBA NDB é uma empresa de energia de vanguarda sediada no Silicon Valley, Califórnia. A companhia se dedica a revolucionar a indústria de energia com sua tecnologia de Nano Diamond Battery, que oferece uma série de vantagens sobre as tradicionais baterias de íons de lítio, incluindo uma vida útil mais longa, maior densidade de energia, e operação mais segura. A NDB está empenhada em levar sua tecnologia ao mercado e tornar o armazenamento de energia mais sustentável e eficiente para o futuro.

Nano Diamond Battery Explained