Nano Diamond Battery (NDB) lanza una oferta de crowdfunding para revolucionar la industria energética

NDB tiene la intención de llevar a cabo actividades de I+D en su futura instalación.” — Dr. Nima Golsharifi, CEO de NDB

SAN FRANCISCO, CALIFORNIA, USA, February 28, 2023 / EINPresswire.com / -- NDB Inc., una compañía de energía de vanguardia, se enorgullece en anunciar el lanzamiento de una oferta de crowdfunding para llevar su innovadora tecnología Nano Diamond Battery a los consumidores de todo el mundo.Las ofertas de crowdfunding bajo el Reglamento CF pueden recaudar hasta cinco millones. La compañía espera con ansias el desarrollo y la comercialización de su tecnología energética, que tiene el potencial de revolucionar la industria. Esta tecnología está protegida por tres solicitudes de patente pendientes.Las baterías de nano diamantes (NDB) ofrecen una serie de ventajas sobre las baterías tradicionales de iones de litio, que incluyen una vida útil más larga, una mayor densidad de energía y un funcionamiento más seguro. El enfoque innovador de la compañía para la generación de energía se basa en el uso de uno de los materiales transductores más duros conocidos para almacenar energía. Esto hace que las baterías no solo sean más duraderas sino también más respetuosas con el medio ambiente que las baterías de iones de litio comunes, que pueden representar un riesgo para el medio ambiente y la salud humana si no se eliminan adecuadamente.La oferta de crowdfunding de la compañía representa una oportunidad para que los individuos y las organizaciones entren en una tecnología que tiene el potencial de cambiar la forma en que generamos y usamos la energía. Al invertir en NDB, los partidarios no solo ayudarán a llevar esta tecnología al mercado, sino que también invertirán en un futuro energético mejor y más sostenible."Estamos encantados de lanzar esta oferta de crowdfunding y llevar nuestra NDB a las masas", dice el Dr. Nima Golsharifi, CEO de NDB. "Nuestra tecnología tiene el potencial de cambiar la industria energética y hacerla más sostenible y eficiente. Creemos que nuestra tecnología generará un cambio radical en la industria energética y estamos entusiasmados de llevarla al mercado con el apoyo de nuestros inversores".NBD ya ha recibido un interés significativo de una variedad de industrias, incluidos vehículos eléctricos, sistemas de energía renovable y aplicaciones militares, entre otros. La compañía está preparada para tener un impacto significativo en estos mercados y más allá; además, la oferta de crowdfunding representa una oportunidad única para que las personas y las organizaciones se involucren en esta emocionante tecnología.Para obtener más información sobre la oferta de crowdfunding de NDB, visita ndb.technology . Para invertir en el futuro de la energía, visita PicMiiCrowdfunding Platform.Acerca de NDBNDB es una compañía de energía de vanguardia con sede en Silicon Valley, California. La compañía se dedica a revolucionar la industria energética con su tecnología de nano diamantes (Nano Diamond Battery), que ofrece una serie de ventajas sobre las baterías tradicionales de iones de litio, incluida una vida útil más larga, una mayor densidad de energía y una operación más segura. NDB se compromete a llevar su tecnología al mercado y hacer que el almacenamiento de energía sea más sostenible y eficiente para el futuro.

