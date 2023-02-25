Встреча с представителями технической миссии ООН для посещения и оценки развития города «Аркадаг»

25/02/2023

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25 февраля 2023 года в здании Министерства иностранных дел Туркменистана состоялась встреча заместителей руководителй министерств, ведомств Туркменистана с представителями технической миссии ООН и ее подразделений для посещения, обзора и оценки развития нового административного центра Ахалского велаята города Аркадаг.

На встрече заместитель министра иностранных дел Туркменистана М.Бяшимова выразила признательность прибывшим гостям из ООН и её соответствующих структур за принятие предложения посетить и дать оценку городу Аркадаг. Была выражена убежденность, что визит был результативным и члены технической миссии смогли ознакомиться с городом основанном на концепции "умный город”, базирующейся на интеграции передовых информационно-коммуникационных технологий, посредством которых создается единая экосистема, обеспечивающая управление городом.

Выступившие представители технической миссии ООН дали высокую оценку городу Аркадаг и отметили, что возведенные объекты в этом современном городе соответствуют передовым стандартам и нынешним реалиям, а именно с точки зрения экологичности, безопасности и технологичности.

По итогам встречи стороны договорились о предоставлении элементов дорожной карты для реализации рекомендаций, сделанных в ходе технической миссии.