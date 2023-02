SABESP – FATO RELEVANTE - Alteração na Composição da Diretoria

SãO PAULO, SãO PAULO, BRASIL, February 9, 2023 / EINPresswire.com / -- A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp (“Companhia” ou “Sabesp”), em atendimento às disposições da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nº 44, de 23 de agosto de 2021, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral, que o seu Conselho de Administração, em reunião realizada hoje, elegeu novos membros para compor a Diretoria, para cumprir o restante do mandato que se encerrará em junho/2023, conforme segue:• Sra. Catia Cristina Teixeira Pereira, como Diretora Econômico-Financeira e de Relações com Investidores, a partir de 1º de março de 2023A Sra. Pereira é graduada em Economia pela Universidade Federal Fluminense, com MBA em Finanças pelo IBMEC, Controladoria e Finanças pela Universidade Federal Fluminense e Engenharia Econômica pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ela atuou na Ball como Diretora Financeira (março/2021 a Fevereiro/2022), foi Diretora do Centro de Serviços Compartilhados para América do Sul, com a missão de estruturação e implementação (julho/2018 a março/2021) e Gerente de Tesouraria América do Sul (2006 a junho/2018). A Sra. Pereira também foi Gerente de Planejamento e Controle de Tesouraria (2003 a 2006) e Coordenadora de Tesouraria (2000 a 2003) na Embratel, entre outros. Ela possui certificação Black Belt Six Sigma e participou de diversos cursos, treinamentos e conferências sobre finanças, estratégia e liderança, no Brasil e no exterior e em novembro/2022, concluiu o Curso de Conselheiros de Administração do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC).• Sra. Sabrina de Menezes Correa Furstenau Sabino, como Diretora de Gestão CorporativaA Sra. de Menezes é graduada em Relações Internacionais pela PUC Minas Gerais e construiu uma carreira que combina as experiências de gente e gestão de empresas. Ela foi Chefe de Aquisição e de Gestão de Talentos (2020 a 2022) na XP Inc, Chefe de Pesquisa (2017 a 2019) na Egon Zehnder International, Líder de Projetos (2010 a 2017) na Falconi Consultores de Resultado, tendo atuado em projetos de produtividade, estrutura organizacional, planejamento estratégico e operacional de diversas empresas como Petrobras, Paranapanema, Companhia Energética de Brasília, Vale e TAM além de órgãos públicos como Secretaria de Educação de MG e Casa Civil do Rio de Janeiro.Adicionalmente, em continuidade ao Fato Relevante divulgado em 30 de janeiro de 2023, a Companhia informa que o Conselho de Administração retificou a deliberação sobre a ocupação de vagas na Diretoria ocorrida naquela data, sendo que os Diretores eleitos naquela reunião passarão a responder pelas seguintes Diretorias:• Sr. Bruno Magalhães D’Abadia, Diretoria de Sistemas Regionais• Sr. Roberval Tavares de Souza, Diretoria Metropolitano• Sra. Paula Alessandra Bonin Costa Violante, Diretoria de Tecnologia, Empreendimentos e Meio AmbienteNo ano em que completa 50 anos de história, a Sabesp pela primeira vez terá na composição de sua Diretoria três mulheres, o que reforça o compromisso da gestão atual com a diversidade.