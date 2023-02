Printmix Oy – Uusi portaali lisää yhdistysten näkyvyyttä

Yhdistyslehdet

Portaali on paikka, jossa yhdistyslehdet voivat saada huomiota ja uusia lukijoita

Yhdistyslehti ei ole ainoastaan kuluerä, vaan siitä saadaan myös tuloja!” — Mika-Matti Trogen

HELSINKI, UUSIMAA, SUOMI, February 9, 2023 / EINPresswire.com / -- Järjestöjen ja Yhdistysten lehdet ovat saaneet uuden digitaalisen osoitteen verkossa: yhdistyslehdet.net Tämä hyödyllinen portaali on suunniteltu pitämään yhdistysten lehdet ja niiden uutiset näkyvissä, jotta ne tavoittavat enemmän lukijoita ja saavat haluamansa huomion. Suomessa on lukuisia yhdistyksiä, joista ihmiset eivät tiedä. Tämän portaalin eräs tarkoitus on löytää yhdistystoiminnasta kiinnostuneita ihmisiä ja tarjota heille lisätietoja erilaisista yhdistyksistä, joihin he voivat halutessaan liittyä.Portaalissa on helppokäyttöinen suodatustoiminto, joka toimii kuten hakukone. Suodattimen avulla voit hakea ja lukea eri yhdistysten uusia ja vanhoja artikkeleita ja uutisia.Lähes kaikki yhdistykset tarvitsevat lisää lukijoita ja uusia jäseniä. Helpottaakseen heidän työtään, Printmix Oy:n toimitusjohtaja, Mika-Matti Trogen , loi tämän portaalin. Portaalissa on erilaisten yhdistyslehtien uutisia ja niitä voi lukea yhdestä paikasta. Tämä on Mika-Matti Trogenin kädenojennus asiakkailleen sillä palvelu on heille maksuton. Portaalista on huomattavasti apua yhdistyslehtien näkyvyydelle verkossa.Järjestölehtien ja yhdistyslehtien tarkoituksena on edistää mielenkiintoista ja arvokasta sisältöä, joka voi auttaa muita jäseniä heidän samankaltaisissa haasteissaan. Tämä portaali auttaa myös yhdistysten tulojen hankinnassa sillä kukapa mainostaja ei haluaisi lisänäkyvyyttä lehdelle.Portaali toimii yhdistyksen brändin rakentamisessa sillä yhdistyksen ilme saa lisää näkyvyyttä. Kaikilla yhdistyksillä ei ole vielä verkko-osoitetta mutta tämän palvelun ansioista he pääsevät näkyviin myös verkossa.Printmix OyPrintmix on suomalainen kustannusyhtiö, joka julkaisee, taittaa ja jakelee järjestökentän aikakauslehtiä kokonaisvaltaisesti. Meidän ydinvahvuuksiamme ovat erilaiset yhdistyslehdet ja tämä portaali on omistettu tila niille. Lähes kaikki Printmixin tuottamat lehdet löytyvät myös ISSUU-verkkopalvelusta.Printmix tarjoaa laadukkaita julkaisupalveluita Helsingissä ja on kustantamisen edelläkävijä suomalaisessa myyntimediassa. Suoritamme lehtiin ilmoitusmyynnin, laskutuksen, suunnittelun, sivuntaiton, painattamisen ja jäsenpostituksen avaimet käteen periaatteella.Asiakkaina meillä tällä hetkellä on eniten urheiluun ja opintoihin liittyviä poliisin, pelastuslaitoksen ja vammaisurheilun lehtiä. Meiltä hoituu kokonaisvaltainen lehden tuotanto:Ota yhteyttäMeihin voit ottaa yhteyttä rohkeasti kaikissa lehti- ja ilmoitusmyyntiasioissa.