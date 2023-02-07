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世界眼科視光學理事會 (World Council of Optometry) 與愛爾康 (Alcon) 舉辦第三場全球系列網路研討會： 「乾眼症控制」

Dry Eye Faculty

Professor Jennifer Craig, Professor Lyndon Jones, Professor James Wolffsohn

World Council of Optometry

免費線上討論將於 3 月 14 日展開，立即登記報名

ST. LOUIS, MO, UNITED STATES, February 7, 2023 /EINPresswire.com/ -- 世界眼科視光學理事會 (WCO) 與愛爾康的「Dry Eye Spotlight 3：控制」研討會已開放登記，這次為第三場免費全球乾眼症教育系列網路研討會。3 月 14 日的網路研討會將由 Lyndon Jones 教授擔任主講人，並有 Jennifer Craig 教授和 James Wolffsohn 教授參與討論，一同探討能如何以不同方式控制乾眼症的病情，並說明患者能自由選擇合理治療方式的重要性。研討會中，專家團隊將依據患者身上收集到的舒緩因素和評量結果瞭解病況，並討論能夠如何調整病情控制策略。

講座結束後將有問答環節，讓參與者有機會直接與專家團隊成員對談。登記網址：https://bit.ly/DryEyeManagement

Jones 教授曾說：「令人訝異的是，驗光師診斷過的患者中，有 20-25% 的病人患有乾眼症。提起乾眼症，我能提供給執業醫生最好的建議，就是別害怕乾眼症。很多病患都有乾眼症，要想控制病情沒有那麼複雜。教育患者是最簡單也是最有效的干預措施。不論是正要開始治療乾眼症，還是想進一步控制乾眼症的病情，此次研討會都能提供很大的幫助。」

「Dry Eye Spotlight 3：控制」網路研討會的時間為 3 月 14 日星期二，將在三個時區獨立舉辦，並開放參與者和專家團隊即時互動：

下午 5 點 HKT/SST = 香港/新加坡
下午 6 點 CET = 歐洲中部時間
下午 6 點 PST = 太平洋標準時間

參與者能在登記時選擇有意參與的場次：https://bit.ly/DryEyeManagement

此系列網路研討會的第一及第二場為「Dry Eye Spotlight 1：舒緩」與「Dry Eye Spotlight 2：評量」的內容，目前已能依參與者要求自行瀏覽取用：dryeye.worldcouncilofoptometry.info。網站上也有依照「舒緩」、「評量」、「控制」這三大乾眼症治療方針所提供的工具與資源，可以讓眼睛保健專家立即使用。「Dry Eye Spotlight 3：控制」網路研討會的活動結束後，3 月 14 日的講座內容也能依參與者要求自行瀏覽取用。Dry Eye Spotlight 系列網路研討會的第四場，主題為「乾眼症治療之輪工具」(5 月 9 日)，將於未來幾個月開放登記。

WCO 與愛爾康合力推動乾眼症教育計畫，希望能幫助驗光師更瞭解乾眼症，並提供可以實際控制病情的資源。乾眼症是一種痛苦的慢性疾病。全世界大約有 14 億人深受乾眼症所苦， 報告指出，乾眼症的發生率增加與一些值得注意的因素有關，例如科技使用時間增加、環境因素和人口老化。 這項教育計畫匯聚了享譽國際的專家，要與整個驗光界分享最新的乾眼症資料和科學研究。

世界眼科視光學理事會介紹

世界眼科視光學理事會 (WCO) 是國際性會員制非營利組織，面向個人眼科醫師、業界專業人員和眼科機構。其願景是充分發揮視光學作用，讓所有人都能獲得高品質的眼睛健康和視力保健服務。理事會的使命是促進世界各地的眼科視光學發展，並支援眼科醫師透過倡議、教育、政策制定和人道援助，將眼睛健康和視力保健作為人權進行推廣。如需更多資訊，請造訪 www.worldcouncilofoptometry.info 或追蹤我們的 LinkedIn、Facebook、Twitter 與 Instagram 主頁。

愛爾康介紹

愛爾康致力協助人們保持清晰視力。身為歷經超過 75 年發展的全球眼睛保健龍頭，我們提供最廣泛的產品系列，協助加強視力並改善人們的生活。我們的外科與視力保健產品每年銷往超過 140 個國家/地區，觸及逾 2.6 億白內障、青光眼、視網膜病變與屈光不正患者的生活。我們旗下超過 24,000 名員工透過創新產品、與眼睛保健專業人員的合作，以及推廣高品質眼睛保健服務的計畫，改善人們的生活。如需更多資訊，請參閱：www.alcon.com

Dan Smith
McDougall Communications
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Distribution channels: Healthcare & Pharmaceuticals Industry


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