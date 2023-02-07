世界验光协会 (WCO) 和爱尔康全球网络研 讨会系列第三场活动将探索干眼症管理
3 月 14 日免费在线讨论现已开放注册ST. LOUIS, MO, UNITED STATES, February 7, 2023 /EINPresswire.com/ -- 世界验光协会 (WCO) 和爱尔康现已开放“聚焦干眼症 3：管理”网络研讨会的注册，这是该全球干眼症教育免费网络研讨会系列的第三场。3 月 14 日的网络研讨会将由 Lyndon Jones 教授主持，并由 Jennifer Craig 教授和 James Wolffsohn 教授担任主讲，一起探讨在可用于管理干眼症的不同方法中保持选择性和条理性的重要性。在这场网络研讨会中，导师们将讨论如何根据对缓解因素的进一步了解和从患者处收集的测量结果来调整管理策略。
演讲结束后的答问环节将使参与者有幸直接与这些杰出专家进行互动。注册网址：https://bit.ly/DryEyeManagement。
Jones 教授指出：“一个令人惊讶的事实是，在验光师诊疗的患者中有 20% 至 25% 患有干眼症。当任何从业者考虑干眼症时，我的首要建议是不要被它吓到。许多患者都有干眼症，管理起来并不复杂。教育是最简单且最有影响力的干预措施之一。这场网络研讨会是启动或进一步推进干眼症管理之旅的绝佳场所。”
“聚焦干眼症 3：管理”网络研讨会将于 3 月 14 日星期二分别在三个时区举行，并会开展导师和与会者的现场互动。这三个时区包括：
香港时间/新加坡标准时间 (HKT/SST) 下午 5 点
中欧时间 (CET) 下午 6 点
太平洋标准时间 (PST) 下午 6 点
参与者可以在 https://bit.ly/DryEyeManagement 注册时选择他们要参加的会议。
这个系列的前两场网络研讨会“聚焦干眼症 1：缓解”和“聚焦干眼症 2：测量”现已在 dryeye.worldcouncilofoptometry.info 上可供按需点播。该网站还面向眼科护理专业人士，提供基于干眼症缓解、测量和管理三大支柱的立即可行的实用工具和资源。3 月 14 日的“聚焦干眼症 3：管理”网络研讨会将在活动结束后可供按需点播。“聚焦干眼症”系列的第四场（“干眼症轮工具”，5 月 9 日）将在未来几个月中开放注册。
WCO 和爱尔康合作推出的这项干眼症教育计划，旨在提升验光师对干眼症的了解并提供实用管理资源。干眼症是一种会造成眼睛疼痛的慢性疾病，全世界约有 14 亿人受到干眼症症状的影响。 据报道，干眼症发病率的增加与长时间使用科技产品、环境诱因和人口老龄化等显著因素有关。 这项教育计划汇集了世界知名专家，并向整个验光界分享最新的干眼症数据和科研成果。
关于世界验光协会
世界验光协会 (WCO) 是一个非营利性组织，成员遍布世界各国，主要包括个人验光师、行业专业人士和验光组织。协会愿景是通过验光技术构建一个人人都可以获得优质的眼部健康和视力保健的世界。协会使命是通过倡导、教育、政策制定和人道主义宣传，促进全世界的验光发展，并为验光师提供支持，将眼部健康和视力保健成为一项人权加以推广。了解更多信息，请访问 www.worldcouncilofoptometry.info，或者在 LinkedIn、Facebook、Twitter 和 Instagram 上关注我们。
关于爱尔康
爱尔康帮助人们看见更明亮的世界。作为拥有超过 75 年历史的全球眼科护理领导者，我们提供范围广泛的产品类别，以改善人们的视力和生活。我们的眼科手术与视力保健产品每年帮助 140 多个国家的超过 2.6 亿人口改善生活质量，这些人患有白内障、青光眼、视网膜疾病和屈光不正等疾病。我们的 24,000 多名员工通过创新产品、与眼科护理专业人士合作以及推广优质眼科护理计划来帮助患者提升生活质量。访问 www.alcon.com 了解更多详情。
Dan Smith
McDougall Communications
+1 5854342154
email us here
Visit us on social media:
Facebook
Twitter
LinkedIn