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Третье мероприятие из серии вебинаров, проводимых на которых обсуждаются вопросы лечения синдрома сухого глаза

World Council of Optometry

Уже началась регистрация для участия в бесплатной онлайн-дискуссии, которая состоится 14 марта

ST. LOUIS, MO, UNITED STATES, February 7, 2023 /EINPresswire.com/ -- Всемирный совет оптометрии (ВСО) и компания Alcon начали регистрацию на третий вебинар, посвященный синдрому сухого глаза, под названием «Диагностические исследования при синдроме сухого глаза». Этот вебинар — третье по счету бесплатное мероприятие в рамках инициативы проведения серии обучающих вебинаров, посвященных синдрому сухого глаза, для специалистов со всего мира. На вебинаре, который 14 марта проведет профессор Линдон Джонс (Lyndon Jones) совместно с профессорами Дженнифер Крейг (Jennifer Craig) и Джеймсом Волффсоном (James Wolffsohn), будет обсуждаться важность правильного выбора и методических подходов к различным способам лечения синдрома сухого глаза. В ходе вебинара преподаватели расскажут о том, как адаптировать стратегии лечения, благодаря более глубокому пониманию факторов облегчения симптомов и результатов диагностических исследований, собранных у пациентов.

После выступлений состоится дискуссия в форме вопросов и ответов, что позволит участникам получить возможность эксклюзивного общения с выдающимися преподавателями-экспертами. Регистрируйтесь на сайте https://bit.ly/DryEyeManagement.

Профессор Джонс отметил: «Удивительно, но факт: 20—25 процентов пациентов, обращающихся к оптометристам, страдают от синдрома сухого глаза. Главный совет, который я могу дать любому врачу, задумывающемуся о синдроме сухого глаза, — не бойтесь этой проблемы. От синдрома сухого глаза страдают многие пациенты, но его лечение не представляет особой сложности. Одним из самых простых и действенных мероприятий является просвещение. Этот вебинар — отличный момент для начала или продолжения вашего пути, связанного с лечением синдрома сухого глаза».

Третий вебинар, посвященный синдрому сухого глаза, под названием «Лечение синдрома сухого глаза», который предусматривает живой чат между преподавателями и участниками, пройдет во вторник, 14 марта, отдельно в трех часовых поясах:

17:00 HKT/SST — гонконгское/сингапурское время
18:00 CET — центральноевропейское время
18:00 PST — тихоокеанское время

Удобное для себя время участники смогут выбрать при регистрации на сайте https://bit.ly/DryEyeManagement.

С первым и вторым вебинарами серии, посвященной синдрому сухого глаза, «Облегчение проявлений» и «Диагностические исследования при синдроме сухого глаза», уже можно ознакомиться по запросу на сайте dryeye.worldcouncilofoptometry.info. На сайте также предусмотрены инструменты и ресурсы, которыми офтальмологи могут воспользоваться без предварительной подготовки, касающиеся трех основных элементов (облегчение проявлений, диагностические исследования и лечение). Третий вебинар, посвященный синдрому сухого глаза, «Лечение синдромасухого глаза», который состоится 14 марта, также будет доступен в дальнейшем по запросу. В ближайшие месяцы начнется регистрация для участия в четвертом вебинаре серии, посвященной синдрому сухого глаза, под названием «Колесо диагностики и лечения синдрома сухого глаза» (9 мая).

ВСО и компания Alcon объединились для работы над образовательной инициативой, посвященной синдрому сухого глаза, чтобы повысить уровень знаний офтальмологов об этом заболевании и предоставить им ресурсы для его лечения на практике. Синдром сухого глаза — это хроническое состояние, из-за которого пациенты испытывают боль. Во всем мире от него страдают около 1,4 миллиарда людей, причем сообщения о росте частоты его возникновения связаны с такими важными факторами, как растущее использование техники, ухудшение состояния окружающей среды и старение населения. Образовательная инициатива позволяет собрать вместе всемирно признанных экспертов, которые готовы поделиться последними данными и научными открытиями о синдроме сухого глаза со всем сообществом офтальмологов.

О Всемирном совете оптометрии

Всемирный совет оптометрии (ВСО) — это международная некоммерческая организация, основанная на членстве и объединяющая отдельных оптометристов, специалистов отрасли и оптометрические организации, которая стремится сделать высококачественные офтальмологические услуги доступными для всех. Основная цель ВСО — способствовать развитию оптометрии во всем мире и поддерживать оптометристов в защите прав человека на здоровье глаз и офтальмологические услуги посредством отстаивания интересов, просвещения, разработки политик и гуманитарной деятельности. Для получения более подробной информации перейдите на веб-сайт www.worldcouncilofoptometry.info или подпишитесь на наши страницы в LinkedIn, Facebook, Twitter и Instagram.

О компании Alcon

Alcon помогает людям отлично видеть. Как всемирный лидер в области офтальмологии в течение уже более чем 75 лет, наша компания предлагает широчайший ассортимент продукции для улучшения зрения и качества жизни людей. Наша продукция для хирургических и офтальмологических услуг ежегодно оказывает влияние на жизни более 260 миллионов человек с такими заболеваниями, как катаракта, глаукома, заболевания сетчатки и аномалии рефракции, более чем в 140 странах мира. Более 24 000 наших сотрудников способствуют улучшению качества жизни благодаря инновационной продукции, партнерству с офтальмологами и программам, направленным на расширение доступа к качественным офтальмологическим услугам. Более подробная информация приведена на сайте www.alcon.com.

Dan Smith
McDougall Communications
+1 5854342154
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Третье мероприятие из серии вебинаров, проводимых на которых обсуждаются вопросы лечения синдрома сухого глаза

Distribution channels: Healthcare & Pharmaceuticals Industry


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