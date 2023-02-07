الفعالية الثالثة في المجلس العالمي للبصريات وسلسلة ندوات الإنترنت العالمية لشركة Alcon لاستكشاف إدارة مشكلة جفاف العين
التسجيل مفتوح الآن للمناقشة المجانية عبر الإنترنت بتاريخ 14 مارسST. LOUIS, MO, UNITED STATES, February 7, 2023 /EINPresswire.com/ -- لقد فتح كل من المجلس العالمي للبصريات (WCO) وشركة Alcon التسجيل في "إلقاء الضوء على مشكلة جفاف العين 3:الإدارة،" وهي الندوة الثالثة في سلسلة مبادرة الندوات المجانية عبر الإنترنت للتثقيف حول مرض جفاف العين العالمي. إن الندوة عبر الإنترنت المقرر انعقادها في 14 مارس، والتي يرأسها البروفيسور ليندون جونز، وبحضور كل من البروفيسور جينيفر كريج، والبروفيسور جيمس وولفسون، سوف تستكشف أهمية تحديد الخيارات، واتباع المنهجية من خلال أساليب مختلفة ومتاحة للتعامل مع جفاف العين. يناقش أعضاء اللجنة كيفية إدارة الاستراتيجيات، وكيفية تهيئتها وفقاً لفهم أعمق لعوامل التخفيف والقياسات التي يتم جمعها من العميل.
وسوف يلي العرض التقديمي جلسة لطرح الأسئلة والإجابة عليها، بهدف منح المشاركين فرصة التواصل الحصري مع أعضاء اللجنة من الخبراء المميزين. قم بالتسجيل على https://bit.ly/DryEyeManagement.
صرح البروفيسور جونز قائلاً "هناك حقيقة مذهلة وهي أن 20 إلى 25 بالمائة من المرضى الذي يخضعون للكشف لدى أخصائيي العيون، هم يعانون من جفاف العين. إن أفضل نصيحة أقدمها لأي ممارس عندما يفكر بشأن جفاف العين، هي عدم الجزع منها. يعاني العديد من المرضى من جفاف العين، كما أن إدارة هذا الجفاف ليس أمرًا معقدًا. إن الاعتماد على التوعية هو أحد أبسط وأقوى التدخلات. هذه الندوة عبر الإنترنت هي فرصة ممتازة لبدء رحلتك لإدارة جفاف العين، أو تدعيمها".
ستُقام ندوة "إلقاء الضوء على مشكلة جفاف العين 3: الإدارة" عبر الإنترنت بشكل مستقل في ثلاثة توقيتات لمناطق زمنية مختلفة مع تفاعل مباشر بين أعضاء هيئة الخبراء والحاضرين في يوم الثلاثاء الموافق 14 مارس:
الساعة 5 مساءً بتوقيت HKT/SST = هونج كونج/سنغافورة
الساعة 6 مساءً بتوقيت CET = وسط أوروبا
الساعة 6 مساءً بتوقيت PST = المحيط الهادي القياسي
يمكن أن يختار المشاركون جلساتهم عند التسجيل عبر https://bit.ly/DryEyeManagement.
إن الندوتين الأولى والثانية عبر الإنترنت في السلسلة والتي بعنوان، "إلقاء الضوء على مشكلة جفاف العين 1: التخفيف" و"إلقاء الضوء على مشكلة جفاف العين 2: القياس" متوفرتان الآن حسب الطلب على dryeye.worldcouncilofoptometry.info. كما يحتوي الموقع الإلكتروني على أدوات وموارد يمكن لأخصائيي رعاية العين استخدامها على الفور بناءً على المحاور الثلاثة الرئيسية: التخفيف، والقياس، والإدارة. ندوة "إلقاء الضوء على مشكلة جفاف العين 3:الإدارة" بتاريخ 14 مارس سوف تكون متاحة أيضًا حسب الطلب بعد الحدث. سيُفتح التسجيل للندوة الرابعة عبر الإنترنت في سلسلة إلقاء الضوء على مشكلة جفاف العين، "أداة دورة مرض جفاف العين" (9 مايو)، خلال الأشهر المقبلة.
عقد المجلس العالمي للبصريات (WCO) وشركة Alcon شراكة لتدشين مبادرة التثقيف بشأن مرض جفاف العين، بهدف زيادة فهم أخصائيي البصريات لجفاف العين، وتوفير الموارد اللازمة للتعامل مع المرض بطريقة عملية. يمكن أن يكون مرض جفاف العين حالة مزمنة ومؤلمة. يتأثر حوالي 1.4 مليار شخص بأعراض جفاف العين في جميع أنحاء العالم، مع وجود تقارير تشير إلى ارتفاع عدد الحالات، تتزامن مع عوامل ملحوظة مثل تزايد استخدام التكنولوجيا، والمحفزات البيئية، وشيخوخة السكان. تضم المبادرة التثقيفية كوكبة من أشهر الخبراء على مستوى العالم بغية مشاركة أحدث البيانات والاكتشافات العلمية بشأن مرض جفاف العين مع مجتمع الأخصائيين في مجال البصريات بأكمله.
معلومات عن المجلس العالمي للبصريات
المجلس العالمي للبصريات (WCO) هو منظمة دولية غير هادفة للربح قائمة على عضوية الأخصائيين في مجال البصريات، والمتخصصين في القطاع، ومنظمات البصريات، وهو يتصور عالمًا يقدم فيه مجال البصريات خدمة عالية الجودة لصحة العين، ورعاية الإبصار، متاحة لجميع الأشخاص. وتتمثل مهمته في تسهيل تطوير اختصاص البصريات في جميع أنحاء العالم، ودعم الأخصائيين في مجال البصريات لتعزيز صحة العين والعناية بالإبصار، كحق من حقوق الإنسان من خلال الدعوة والتثقيف، ووضع السياسات والتواصل الإنساني. لمعرفة المزيد، يُرجى زيارة www.worldcouncilofoptometry.info أو متابعتنا عبر LinkedIn، وFacebook، وTwitter، وInstagram.
نبذة عن Alcon
تساعد شركة Alcon الأشخاص على الرؤية بوضوح. بصفتنا الشركة الرائدة على مستوى العالم في مجال رعاية العيون، والتي تملك إرثًا يمتد لأكثر من 75 عامًا، فإننا نوفر المجموعة الأشمل من المنتجات لتعزيز الإبصار وتحسين حياة الأشخاص. تمس منتجاتنا المستخدمة في الجراحات ورعاية الإبصار حياة أكثر من 260 مليون شخصًا في أكثر من 140 دولةً في كل عام، والذين يعانون من حالات مثل إعتام عدسة العين، والزرق، وأمراض الشبكية، وأخطاء انكسار العين. يعمل أكثر من 24000 شريك نتعاون معهم من أجل تحسين جودة الحياة عن طريق المنتجات المبتكرة، والشراكات مع الأخصائيين في مجال العناية بالعيون، والبرامج التي تعزز سبل الوصول إلى رعاية العيون ذات الجودة العالية. تعرّف على المزيد عبر الموقع www.alcon.com.
Dan Smith
McDougall Communications
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