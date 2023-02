Printmix kokemuksia – Aivovammaliiton yhdistyslehti

Aivoitus

Aivoitus-lehti on Aivovammaliiton oma jäsenlehti ja liiton viestinnän tärkein kanava

Useinkaan aivovamma ei näy päällepäin, mutta henkilölle itselleen aivovamma voi tuottaa monenlaista hankaluutta arkielämässä.” — Pia Warvas

HELSINKI, UUSIMAA, FINLAND, February 3, 2023 / EINPresswire.com / -- Aivovammaliitto on aivovammautuneiden ihmisten ja heidän läheistensä etujärjestö, jonka tarkoituksena on edistää aivovammautuneiden henkilöiden suoriutumista yhteiskunnassa itsenäisesti ja yhdenvertaisina. Toiminnan tavoitteena on myös aivovammojen tutkimuksen, hoidon ja ennaltaehkäisyn kehittyminen.Aivovammaliitto on vuonna 1992 perustettu aivovammautuneiden ihmisten ja heidän läheistensä etujärjestö. Liiton toiminnan tarkoituksena on edistää aivovammautuneiden henkilöiden suoriutumista yhteiskunnassa itsenäisesti ja yhdenvertaisina. Lisäksi tavoitteena on kehittää aivovammojen tutkimusta, hoitoa ja ennaltaehkäisyä.Aivovammaliiton toimintaan kuuluvat oleellisesti:• viestintä ja vaikutustyö• koulutus ja neuvonta• vertaistuki• kokemustoiminta• kurssitoiminta ja sopeutumisvalmennus• yhdistystoiminnan tuki ja• yhteistyö muiden vammaisjärjestöjen ja viranomaisten kanssa.Aivovammaliitto tarjoaa tukea ja toimintaa aivovamma-asioissa vammautuneille, heidän läheisilleen ja ammattilaisille esimerkiksi erilaisten vertaistukimuotojen, kurssitoiminnan, luentojen, opastusmateriaalien ja erilaisien yhteisöllisten tapahtumien avulla. Lisäksi Aivovammaliitto valvoo aktiivisesti aivovammautuneiden ihmisten etuja ja oikeuksia, ja tällä hetkellä Aivovammaliitossa on meneillää myös kaksi mielenkiintoista hanketta: Tee kypärätemppu -hanke ja tukea aivovammautuneen läheiselle -hanke.Aivovammaliiton toiminta ulottuu koko Suomen alueelle etelästä pohjoiseen. Suomessa on tällä hetkellä 11 sen alaista aivovammayhdistystä, joilla on toimintaa yli 30 paikkakunnalla. Nämä yhdistykset toimivat vapaaehtoisvoimin ja järjestävät jäsenilleen erilaisia tapahtumia sekä tarjoavat vertaistukea. Aivovammayhdistyksien ansiosta niiden jäsenet pääsevät tapaamaan uusia ihmisiä, kokemaan uutta ja saavat kaipaamaansa vertaistukea.Yhdistykset• Aivovammayhdistys ry• Etelä-Pohjanmaan Aivovammayhdistys ry• Itä-Suomen aivovammayhdistys ry• Kanta-Hämeen aivovammayhdistys ry• Keski-Suomen aivovammayhdistys ry• Kymenlaakson Aivovammayhdistys ry• Oulun Seudun Aivovammayhdistys ry• Päijät-Hämeen Aivovammayhdistys ry• Satakunnan Aivovammayhdistys ry• Tampereen Seudun Aivovammayhdistys ry• Varsinais-Suomen Aivovammayhdistys ryNeljä kertaa vuodessa ilmestyvä Aivoitus-lehti on Aivovammaliiton oma jäsenlehti ja liiton viestinnän tärkein kanava. Aivoitus on arvostettu ja pidetty lehti lukijoidensa keskuudessa ja erityisen tärkeä osa liiton ja sen jäsenten välistä tiedonantoa ja yhteydenpitoa. Aivovamman jälkitilan oirekuvalle tyypillisien oireiden, kuten väsymyksen ja lähimuistin haasteiden vuoksi juurikin painettu jäsenlehti on aivovammautuneelle ihmiselle paras ja hyödyllisin vaihtoehto. Aivoitus -lehden lukijakuntaan kuuluukin tietysti aivovammautuneet, mutta myös heidän läheisensä, ammattilaiset, lehden ilmoittajat sekä aivoinfarktin tai aivokasvaimen saaneet henkilöt.Lehden sisältöön kuuluu esimerkiksi aivovammojen hoitoon ja kuntoutukseen liittyviä artikkeleita, vammaisten ja omaisten arjesta kertovia kirjoituksia sekä liiton ja jäsenyhdistysten tapahtumatietoja. Jokaisella numerolla on oma mielenkiintoinen teemansa, ja vuonna 2023 lehden teemat ovat henkinen hyvinvointi, vertaistuki ja vapaaehtoistoiminta voimavarana, kuntoutus ja kuntoutuminen sekä iloa parisuhteesta ja perheestä.Aivovammaliitto ja Printmix ovat tehneet yhteistyötä vuoden 2020 alusta alkaen, ja tähän mennessä he ovat julkaisseet yhdessä jo 12 Aivoitus -lehteä. Aivovammaliitto on ulkoistanut lehden ilmoitusmynnin, jonka suorittaa samaan yhtiöön kuuluva Suomen Myyntimediat. Ilmoituksien valmistamisen ja aineiston vastaanottamisen suorittaa Printmix.Oman jäsenlehden tekemisestä aiheutuu aina yhdistykselle kuluja, jotka saadaan katettua ammattimaisesti tehdyn ilmoitusmyynnin ansiosta. Ilmoitushankinnasta saadut tulot auttavat merkittävästi painetun lehden julkaisussa, jonka lisäksi lehteen tehdyn ilmoitusmyynnin ansiosta liiton saama avustus jääkin käytettäväksi muuhun toimintaan. Tällä tavoin liitto saa mahdollistettua myös paremman palvelutarjonnan jäsenilleen.Aivovammaliiton ja Printmixin yhteistyö on toiminut moitteettomasti heti alusta alkaen ja molemmat ovat olleet erityisen tyytyväisiä yhteistyöhönsä ja sen tuloksena syntyneeseen Aivoitus -lehteen. Molempien yhteistyökumppaneiden tavoitteena on tehdä jokaisesta ilmestyneestä numerosta laadukas, ja tämä tavoite on saavutettu jokaisella kerralla hyvin onnistuneen yhteistyön ansiosta.Asiakkaana Aivovammaliitto edellyttää aina korkeaa ammattietiikkaa yhteistyökumppaneiltaan ja Printmix on toteuttanut tämän virheettömästi ja vastuullisesti. 