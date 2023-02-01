25,700+ 名執業醫師接受世界眼科視光學理事會發出的近視控制保健標準承諾挑戰
全球組織和眼睛保健專家承諾踐行近視控制的三大基石ST. LOUIS, MISSOURI, USA, February 1, 2023 /EINPresswire.com/ -- 63 家全球眼睛保健組織和超過 25,700 名執業醫生接受世界眼科視光學理事會 (WCO) 的近視控制保健標準承諾挑戰。WCO 與近視控制領域龍頭 CooperVision 共同向全球眼睛保健專家發出挑戰，鼓勵他們採用近視控制作為保健標準。
如欲深入瞭解並作出承諾，請造訪 https://myopia.worldcouncilofoptometry.info/myopia-management-pledge/。
WCO 候任主席 Sandra Block 博士表示：「我們發起挑戰僅過一個月，迴響情況相當熱烈。近視是一種全球性疾病。眾所周知，近視可能導致眼睛健康問題，並在成年時出現症狀。我們希望，及早診斷並控制近視能有助於減少與眼睛健康相關的長期併發症。組織和眼睛保健專家作出承諾，則清楚地表明，他們瞭解近視是一種嚴重的公眾健康威脅，而他們正在採取積極措施應對這種威脅。我們很高興看到這麼多人積極作出承諾。」
世界眼科視光學理事會與 CooperVision 於 2021 年 4 月推出近視控制保健標準決議，其中定義了以實證為本的保健標準，包含三個主要元素：
• 舒緩 — 眼科醫師在早期和定期的眼睛檢查中，針對生活型態、飲食和其他因素，為父母和兒童提供相關教育和諮詢，以預防或延遲近視的發生。
• 評量 — 眼科醫師在定期的全面視力和眼睛健康檢查中，對患者狀態進行評估，例如儘可能測量屈光不正和眼軸長度。
• 控制 — 眼科醫師幫助患者矯正近視，滿足患者當前的需求，同時還提供以實證為本的介入（例如隱形眼鏡、眼鏡、藥品），以減緩近視惡化，提高生活品質，並且提升當下及未來的眼睛健康。
世界眼科視光學理事會在線上提供近視控制資源，包括保健標準決議、承諾參與頁面，以及驗光師適用的實用工具和資訊。如需獲取，請造訪 https://myopia.worldcouncilofoptometry.info/。
WCO 將在 2023 年 2 月 16 日舉辦第二場近視控制的全球線上大會「推廣全球保健標準」。直接聆聽患者和從事研究與臨床實踐的眼睛保健專家意見，瞭解他們如何將近視控制付諸實踐。我們規劃在不同時區舉辦大會，可依您的時程安排參加。登記網址：https://bit.ly/WCOMyopiaEvent223.
世界眼科視光學理事會介紹
世界眼科視光學理事會 (WCO) 是國際性會員制非營利組織，面向個人驗光師、業界專業人員和驗光機構。其願景是充分發揮視光學作用，讓所有人都能獲得高品質的眼睛健康和視力保健服務。理事會的使命是促進世界各地的眼科視光學發展，並支援眼科醫師透過倡議、教育、政策制定和人道援助，將眼睛健康和視力保健作為人權進行推廣。如需更多資訊，請造訪 www.worldoptometry.org 或追蹤我們的 LinkedIn、Facebook、Twitter 與 Instagram 主頁。
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