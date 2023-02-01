已有超过 25,700 名从业者参加世界验光协会 (WCO) 近视管理护理标准承诺活动
全球眼科护理组织和专业人士承诺采用近视管理三大支柱ST. LOUIS, MISSOURI, USA, February 1, 2023 /EINPresswire.com/ -- 全球 63 家眼科护理组织和超过 25,700 名从业者已参加了世界验光协会 (WCO) 近视管理护理标准承诺活动。世界验光协会和近视管理领域的领导者 CooperVision 面向全球各地的眼科护理专业人士，联合推出了承诺采用近视管理护理标准的活动。
如需进一步了解详情并参加承诺活动，请访问 https://myopia.worldcouncilofoptometry.info/myopia-management-pledge/。
世界验光协会候任主席 Sandra Block 博士指出：“自该项活动推出以来，短短一个多月的反响令人印象深刻。现在近视已达到了流行病水平，我们知道近视会导致成年人的眼部健康问题。我们希望对近视的及早诊断和管理可以帮助减少长期的眼部健康并发症。通过做出这一承诺，将表明眼科护理组织和专业人士明白近视作为公共卫生威胁的严重性，并且他们正在采取积极措施来应对这一威胁。看到有这么多人积极做出承诺，我们深受鼓舞。”
世界验光协会和 CooperVision 于 2021 年 4 月发布近视管理护理标准决议，定义了基于证据的护理标准，其中包含三个主要部分：
• 缓解 — 验光师在早期和定期眼科检查期间就预防/延迟近视发生的生活方式/饮食/其他因素向父母和孩子提供教育和咨询。
• 测量 — 验光师在定期全面视力和眼睛健康检查期间评估患者的状况（例如，尽可能包括屈光不正和眼轴长度）。
• 管理 — 验光师通过矫正近视来解决患者当前需求，同时还提供基于证据的干预措施（例如，隐形眼镜、框架眼镜、药物）以减缓近视发展，从而改善当前及以后的生活质量和眼睛健康。
世界验光协会为广大验光师提供了近视管理在线资源，包括护理标准决议、承诺签名页面以及一些实用工具和资料，其网址为 https://myopia.worldcouncilofoptometry.info/。
世界验光协会将于 2023 年 2 月 16 日举办第二届全球近视管理虚拟活动，“推进全球护理标准”。直接聆听患者以及从事研究与临床实践的眼科护理专业人士的声音，了解他们如何将近视管理融入其执业实践中。届时将在全球多个时区举行会议，以适应您的日程安排。注册网址：https://bit.ly/WCOMyopiaEvent223。
关于世界验光协会
世界验光协会 (WCO) 是一个非营利性组织，成员遍布世界各国，主要包括个人验光师、行业专业人士和验光组织。协会愿景是通过验光技术构建一个人人都可以获得优质的眼部健康和视力保健的世界。协会使命是通过倡导、教育、政策制定和人道主义宣传，促进全世界的验光发展，并为验光师提供支持，将眼部健康和视力保健成为一项人权加以推广。了解更多信息，请访问 www.worldoptometry.org，或者在 LinkedIn、Facebook、Twitter 和 Instagram 上关注我们。
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Charla Kucko
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