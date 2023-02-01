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Более 25 700 врачей принимают обязательство Всемирного совета оптометрии по стандарту медицинской помощи близорукостью

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Международные организации и офтальмологи берут на себя обязательства внедрить три основных элемента медицинской помощи при близорукости

ST. LOUIS, MISSOURI, USA, February 1, 2023 /EINPresswire.com/ -- 63 международные офтальмологические организации и более 25 700 врачей приняли на себя обязательства Всемирного совета оптометрии (ВСО) по стандарту медицинской помощи людям с близорукостью. ВСО и компания CooperVision, лидер в сфере производства товаров для людей, страдающих близорукостью, представили обязательство для офтальмологов всего мира принять основные элементы медицинской помощи при близорукости в качестве стандарта.

Чтобы получить более подробную информацию и принять обязательство, перейдите на веб-страницу https://myopia.worldcouncilofoptometry.info/myopia-management-pledge/.

Избранный президент ВСО доктор Сандра Блок (Sandra Block) заявила: «С момента запуска инициативы прошло немногим более месяца, но результаты оказались весьма впечатляющими. Количество случаев близорукости уже достигло уровня эпидемии. А как нам известно, данное нарушение может привести к офтальмологическим проблемам в старшем возрасте. Мы надеемся, что ранняя диагностика близорукости и соответствующая медицинская помощь помогут уменьшить долгосрочные осложнения со стороны органов зрения. Внедрение этого обязательства — это четкий сигнал о том, что организации и офтальмологи осознают, насколько серьезную угрозу представляет близорукость для общественного здоровья, и активно работают над минимизацией этой угрозы. Нас вдохновляет осознание такого большого масштаба активного принятия данного обязательства.»

В апреле 2021 г. Всемирный совет оптометрии и компания CooperVision представили резолюцию о стандарте медицинской помощи при близорукости, в которой описан подход, основанный на принципах доказательной медицины и состоящий из трех основных элементов.

• Облегчение проявлений. Во время ранних и регулярных офтальмологических обследований врачи предоставляют необходимую информацию, а также консультируют детей и их родителей по вопросам образа жизни, питания и других факторов, способствующих профилактике или замедлению развития близорукости.
• Диагностические исследования. Во время регулярных комплексных офтальмологических обследований врачи оценивают состояние глаз и зрение пациента: например, по возможности определяют степень нарушения рефракции и измеряют длину оптических осей глаз.
• Лечение. Офтальмологи удовлетворяют текущие потребности пациентов путем коррекции близорукости, а также назначают средства с доказанной эффективностью (например: контактные линзы, очки, лекарственные препараты), призванные замедлить прогрессирование близорукости, что позволит улучшить качество жизни пациентов и здоровье их глаз.

Всемирный совет оптометрии создал онлайн-ресурс по лечению близорукости, на котором представлены резолюция о стандарте медицинской помощи, страница принятия обязательства, а также практические инструменты и полезная информация для офтальмологов. Со всеми этими материалами можно ознакомиться по ссылке https://myopia.worldcouncilofoptometry.info/.

16 февраля 2023 г. года ВСО проведет второе международное виртуальное мероприятие по вопросам лечения близорукости «Совершенствование стандарта медицинской помощи». Вы сможете услышать непосредственно от пациентов и офтальмологов, занимающихся исследованиями и клинической практикой, о том, как они внедрили стандарты медицинской помощи при близорукости в свою практику. Сессии запланированы для разных часовых поясов, чтобы вы могли выбрать оптимальное время для вашего расписания. Регистрируйтесь по ссылке: https://bit.ly/WCOMyopiaEvent223.

О Всемирном совете оптометрии

Всемирный совет оптометрии (ВСО) — это международная некоммерческая организация, основанная на членстве и объединяющая отдельных оптометристов, специалистов отрасли и оптометрические организации, которая стремится сделать высококачественные офтальмологические услуги доступными для всех. Основная цель ВСО — способствовать развитию оптометрии во всем мире и поддерживать оптометристов в защите прав человека на здоровье глаз и офтальмологические услуги посредством отстаивания интересов, просвещения, разработки политик и гуманитарной деятельности. Для получения более подробной информации посетите веб-сайт www.worldoptometry.org или подпишитесь на наши страницы в социальных сетях: LinkedIn, Facebook, Twitter и Instagram.

Контакты для СМИ:
Чарла Куко (Charla Kucko),
McDougall Communications
 charla@mcdougallpr.com  
(585) 434-2146

Charla Kucko
McDougall Communications
+1 5854342146
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Более 25 700 врачей принимают обязательство Всемирного совета оптометрии по стандарту медицинской помощи близорукостью

Distribution channels: Healthcare & Pharmaceuticals Industry


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