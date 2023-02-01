أكثر من 25700 ممار أبدوافقتهم التعهد بتضمين معيار إدارة قصر النظر في رعاية العيون والذي أطلقه المجلس العالمي للبصريات
المؤسسات العالمية ومتخصصو رعاية العيون يتعهدون بالالتزام بالمحاور الثلاثة لإدارة قصر النظرST. LOUIS, MISSOURI, USA, February 1, 2023 /EINPresswire.com/ --
سانت لويس (1 فبراير 2023) أبدى 63 من مؤسسات رعاية العيون العالمية وأكثر من 25700 ممارس موافقتهم على تحدي التعهد بتضمين معيار إدارة قصر النظر في رعاية العيون الذي أطلقه المجلس العالمي للبصريات (WCO). أعلن المجلس العالمي للبصريات والشركة الرائدة في مجال إدارة قصر النظر CooperVision عن التحدي الموجه لمتخصصي رعاية العيون في جميع أنحاء العالم والرامي لتبني معيار إدارة قصر النظر وتضمينه في رعاية العيون.
تعرف على المزيد والتزم بالتعهد عبر https://myopia.worldcouncilofoptometry.info/myopia-management-pledge/.
وقد صرحت الدكتورة ساندرا بلوك الرئيسة المنتخبة للمجلس العالمي للبصريات قائلة: "كانت الاستجابة التي تلقيناها بعد مرور شهر واحد فقط من إطلاق التحدي مبهرة. لقد وصل قصر النظر إلى مستويات وبائية، ونحن نعلم أن بإمكانه أن يؤدي إلى مشاكل صحية للعين، تظهر واضحة على السطح في البالغين. نحن نأمل أن يستطيع كلاً من التشخيص والإدارة المبكرة لقصر النظر إلى الحد من المضاعفات طويلة الأجل التي تؤثر على صحة العيون. إن الالتزام بهذا التعهد من شأنه أن يرسل رسالة واضحة بأن المؤسسات والمتخصصين في مجال رعاية العيون يدركون خطورة قصر النظر باعتباره تهديدًا للصحة العامة، وأنهم يتخذون إجراءات نشطة للتعامل مع هذا التهديد. نشعر بالحماس ونحن نشهد تبني عدد كبير من المتخصصين لهذا التعهد."
قدم كل من المجلس العالمي للبصريات وCooperVision معيار إدارة قصر النظر لقرار الرعاية في أبريل 2021، وهو تعريف لمعيار لرعاية العيون قائم على الأدلة، ويتألف من ثلاثة محاور رئيسية:
• التخفيف - يقوم أخصائيو البصريات بتثقيف الآباء والأطفال وإرشادهم خلال فحوصات العين المبكرة والمنتظمة بشأن نمط الحياة، والنظام الغذائي، وعوامل أخرى لمنع ظهور قصر النظر أو تأخيره.
• القياس - يقوم أخصائيو البصريات بتقييم حالة المريض خلال فحوصات الرؤية الشاملة المنتظمة وصحة العين، مثل قياس الخطأ الانكساري والطول المحوري كلما أمكن ذلك.
• الإدارة - يعالج أخصائيو البصريات احتياجات المرضى اليوم من خلال تصحيح قصر النظر، مع توفير التدخلات المستندة إلى أدلة (مثل العدسات اللاصقة والنظارات والمستحضرات الصيدلانية) التي تبطئ من ترقي قصر النظر، وذلك لتحسين نوعية الحياة وتحسين صحة العين اليوم وفي المستقبل.
يوجد لدى المجلس العالمي للبصريات موردًا عبر الإنترنت لإدارة قصر النظر وبه معيار قرار الرعاية، وصفحة الاشتراك في التعهد، والأدوات العملية والمعلومات الخاصة بالمتخصصين في البصريات، متوفرة على https://myopia.worldcouncilofoptometry.info/.
يعقد المجلس العالمي للبصريات الحدث الافتراضي العالمي الثاني الذي ينظمه لإدارة قصر النظر بعنوان "تعزيز معيار الرعاية" في يوم 16 فبراير 2023. يمكنك الاستماع مباشرةً إلى المرضى ومتخصصي رعاية العيون الذين يعملون في مجال الأبحاث والممارسات السريرية بشأن تجربتهم في دمج إدارة قصر النظر في ممارساتهم. تم التخطيط لعقد هذه الجلسات في مواعيد تتوافق مع مناطق زمنية مختلفة وتتناسب مع جدول أعمالك. يمكنك التسجيل من خلال هذه الصفحة https://bit.ly/WCOMyopiaEvent223.
معلومات عن المجلس العالمي للبصريات
المجلس العالمي للبصريات (WCO) هو منظمة دولية غير هادفة للربح قائمة على عضوية الأخصائيين في مجال البصريات، والمتخصصين في القطاع، ومنظمات البصريات، وهو يتصور عالمًا يقدم فيه مجال البصريات خدمة عالية الجودة لصحة العين، ورعاية الإبصار، متاحة لجميع الأشخاص. وتتمثل مهمته في تسهيل تطوير اختصاص البصريات في جميع أنحاء العالم، ودعم الأخصائيين في مجال البصريات لتعزيز صحة العين والعناية بالإبصار، كحق من حقوق الإنسان من خلال الدعوة والتثقيف، ووضع السياسات والتواصل الإنساني. لمعرفة المزيد، يرجى زيارة www.worldoptometry.org أو متابعتنا على LinkedIn، وFacebook، وTwitter وInstagram.
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