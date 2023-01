FFA 2023 Anchor Partners 발표 및 FFA 참가 신청 확대

SINGAPORE, January 20, 2023 / EINPresswire.com / -- 싱가포르, 1월 18일 2023년2023년 5월 16 & 17일 싱가포르에서 Future Food Asia (FFA)의 7번째 행사를 개최합니다. 이 행사에는 유엔식량농업기구(FAO)의 수석 과학자인 Dr. Ismahane Elouafi가 주빈으로 참석할 예정입니다. FFA는 오랜시간동안 담화, 토론, 기조 연설을 통해 업계 전문가, 학계, 투자자 및 기업들의 업계 근황 및 인사교류를 할 수 있는 자리를 마련했습니다. 나아가 FFA를 통해 업계 네트워킹, 기업 전략 및 동향을 살필 수 있을 것입니다.아시아 내 많은 지역의 도시화 및 전반적인 중산층 소비자 증가에 힘입어 앞으로 아태지역의 보다 강력하고 지속 가능한 경제 성장 및 발전이 예상됩니다. FFA는 지난 6년 동안 여러 중요한 파트너들의 지원을 받아 APAC의 70개 이상의 스타트업들에 최신 혁신을 선보일 수 있는 유일한 플랫폼을 제공하며 지원했습니다. 미화 100만 달러 이상의 상금또한 FFA를 통해 지급되었습니다.이번 7차 FFA는 안전하고 지속 가능한 농식품 시스템을 만드는 최첨단 혁신에 초점을 맞출 것입니다. 또한, Cargill을 타이틀 파트너로 다시 맞이하게 되었습니다.Cargill Asia-Pacific 회장 Ross Hamou-Jennings에 따르면, “Cargill은 3년 연속 Future Food Asia의 타이틀 파트너로 복귀하게 된 것을 기쁘게 생각합니다. 이전 FFA 스폰서십 후원의 경험은 Cargill과 같은 농업 회사가 여러 스타트업들과의 협력을 통해 혁신 및 디지털 성장 엔진을 강화할 수 있는 강력한 조력자임을 입증했습니다. Cargill의 글로벌 규모, 스케일 및 사업의 다양성은 우리를 FFA 토론의 중심에 서게합니다. 우리는 이 지역의 역동적인 식품 및 농업 부문 내에서 다양하고 시급한 문제를 해결하기 위해 필요한 통찰력을 제공할 수 있기를 매우 기대하고 있습니다."이번 7차 FFA는 여러 최고기술책임자(CTO)와 최고지속가능성책임자(CSO)가 참여하는 두 개의 원탁회의가 계획되어 있습니다. 판도를 바꾸는 혁신을 찾고, 글로벌 식량 공급에 대한 솔루션을 제공할 수 있는 역량을 강화하는 투자를 할 예정입니다.Bühler Group의 CTO인 Dr. Ian Roberts에 따르면 “기업의 전문 분야 이외의 공유 리소스 및 아이디어에 대한 액세스를 활용하기 위해 아시아에서 가장 시급한 식품 시스템 문제에 대한 협력 솔루션을 모색하는 것이 점점 더 중요해지고 있습니다. (FFA와 같은) 원탁 회의는 식품 회사의 주요 의사 결정권자 간의 건설적인 참여를 촉진하여 솔루션을 제공하며 더 광범위하고 포괄적인 방식으로 함께 혁신할 수 있도록 합니다. 현재의 파편화된 환경을 해결할 수 있는 엄청난 기회가 여기에 있다고 생각합니다. 우리는 올해 행사에 이 흥미진진한 새로운 추가 사항을 위해 FFA 팀과 긴밀히 협력하기를 기대합니다!”FFA 어워드의 심사위원단은 Cargill과 Buhler로 구성되어 있습니다. 또한, 금번 앵커 파트너로 합류한 싱가포르의 주요 공공 연구 기관인 A*STAR(Agency for Science, Technology and Research)이 추가 되었습니다.FFA 스타트업 어워드 지원FFA 2023은 5월 싱가포르에서 2일간의 대면 회의로 개최됩니다. FFA 심사위원단의 다양한 평가 과정을 거쳐 선정된 APAC 결선 진출자 10명은 그들의 혁신을 선보이고 미화 100,000달러의 대상을 놓고 경쟁하게 됩니다. 이 상을 받을 수 있는 스타트업은 개념 증명 (Proof of concept) 또한 선보여야 합니다.Agri/Food 기술은 이미 고도로 성장했습니다. 또한 이 기술관련 엽계의 투자 비용 또한 크게 증가하고 있습니다. 더하여, 이 업계에 진출하고 확장할 수 있는 강력한 잠재력을 가진 고유의 솔루션을 지닌 업체들 또한 많을 것입니다. APAC이라는 큰 잠재력을 가진 시장을 염두에 두고 ID Capital은 APAC 외부의 스타트업들을 위한 추가 어워드 트랙또한 도입하고 있습니다. 이러한 신생 기업은 상업적 생존 가능성에 대한 증거와 APAC으로 확장할 구체적인 계획을 가지고 있어야 할 것입니다 (Proof of Commercial Viability). 이 최초의 ‘Gateway to Asia’ 어워드는 이 지역의 전략 및 비지니스 개발에서 ID Capital의 지원을 받아 이곳에서 확장을 가속화할 것입니다.위 두 어워드에 대한 신청서 https://futurefoodasia.com/ffa2023/ About ID CapitalID Capital은 Agri/Food 기술 도메인을 전문으로 하는 싱가포르에 본사를 둔 투자 및 자문 회사입니다. 고성장과 고위험이 공존하는 아시아 태평양 지역에 초점을 맞추고 있습니다. 이 분야의 선구자인 ID Capital은 2016년 시작한 Future Food Asia 플랫폼을 통해 이 지역의 생태계를 촉진하는 데 노력과 자본을 제공 하고있습니다. ID Capital은 Agri/Food 기술 부문의 SEEDS Capital 펀드로 Enterprise Singapore의 지정 파트너이기도 합니다.For further enquiries please write to ffaa@idcapital.com.sgAbout CargillCargill은 세계 식품 시스템을 위해 최선을 다하는 곳입니다. Cargill은 농부와 시장, 고객과 재료, 가족과 매일의 필수품을 연결합니다. 그들이 먹는 음식부터 걷는 바닥까지, 전 세계 155,000명의 팀원들은 위 목적에 따라 혁신하고 파트너와 커뮤니티에 힘을 실어주며 안전하고 책임감 있고 지속 가능한 방식으로 세상을 풍요롭게 하기 위해 노력합니다.메탄 배출량을 줄이는 사료부터 폐기물 기반 재생 연료에 이르기까지 가능성은 무궁무진합니다. 그러나 Cargill의 가치는 동일하게 유지됩니다. Cargill은 사람을 먼저 생각합니다. 이와 같은 생각이 Cargill을 더 높이 도달캐 합니다. 옳은 일을 하며 Cargill이 157년 동안이웃이라고 부르는 사람들과 집이라고 부르는 지구의 요구를 충족시켜 온 방식이며, 향후 세대를 위해 그렇게 할 것입니다. 자세한 내용은 Cargill.com 및 뉴스 센터를 참조하십시오.About BUHLER GROUPBühler는 더 나은 세상을 위한 혁신을 창출하고 경제, 인류 및 자연의 요구 사항의 균형을 맞추려는 목적에 따라 움직입니다. 식품 및 모빌리티 산업의 관련 솔루션 파트너로서 Bühler는 늦어도 2025년까지 고객의 가치 사슬에서 에너지, 폐기물 및 물을 50%까지 줄일 수 있는 솔루션을 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 수십억 명의 사람들이 매일 음식과 이동성에 대한 기본적인 요구를 충족하면서 Bühler 기술을 접하게 됩니다. 매일 20억 명의 사람들이 Bühler 장비로 생산된 식품을 즐깁니다. 10억 명의 사람들이 Bühler 기술로 생산된 부품을 사용하여 제조된 차량으로 여행합니다. 수많은 사람들이 안경을 쓰고 스마트폰을 사용하며 신문과 잡지를 읽습니다. 이 모두가 Bühler 공정 기술과 솔루션에 의존합니다. 이러한 글로벌 관련성을 지닌 Bühler는 오늘날의 글로벌 과제를 지속 가능한 비즈니스로 전환할 수 있는 고유한 위치에 있습니다. Bühler는 자동차, 건물 및 기계를 보다 에너지 효율적으로 만드는 솔루션을 생산하여 세계를 안전하게 먹이고 기후를 보호하는 데 기여하고 있습니다.Bühler는 매출의 최대 5%를 연구 개발에 투자합니다. 2021년에는 약 12,500명의 직원이 27억 스위스 프랑의 매출을 올렸습니다. 스위스 가족 소유 회사인 Bühler는 전 세계 140개국에서 활동하고 있으며 24개국에서 103개의 주유소, 30개의 제조 현장, 애플리케이션 및 교육 센터로 구성된 글로벌 네트워크를 운영하고 있습니다.About the Agency for Science, Technology and Research (A*STAR)A*STAR(Agency for Science, Technology and Research)는 싱가포르의 주요 공공 부문 R&D 기관입니다. 개방형 혁신을 통해 공공 및 민간 부문의 파트너와 협력하여 경제와 사회에 도움이 되고자 합니다. 더하여, 과학 기술 조직인 A*STAR는 학계와 산업계의 격차를 해소합니다. 이 기관의 연구는 싱가포르의 경제 성장과 일자리를 창출하고 의료, 도시 생활 및 지속 가능성에서 사회적 결과를 개선하여 삶을 향상시킵니다. A*STAR는 광범위한 연구 커뮤니티와 산업계를 위한 과학적 인재와 리더를 양성하는 데 핵심적인 역할을 합니다. A*STAR의 R&D 활동은 Biopolis와 Fusionopolis에 주로 위치한 연구 기관과 함께 생물 의학에서 물리 과학 및 공학에 이르기까지 다양합니다.More details on the conference are available at https://futurefoodasia.com/ffa2023/