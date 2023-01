Voxco ajoute six nouvelles fonctionnalités à sa plateforme d'insights

Voxco Insights lance de nouvelles mises à jour permettant une expérience de recherche transparente et une meilleure compréhension des données.

MONTREAL, QUEBEC, CANADA, January 19, 2023 / EINPresswire.com / -- Voxco Insights, la plateforme d'insights exploitables, a présenté aujourd'hui six nouvelles fonctionnalités qu'elle a ajoutées à sa plateforme d'enquête en ligne :Automatisation des enquêtesAnalyse des sentiments en temps réelGraphique des tendances de sentimentsCes nouvelles fonctionnalités s'inscrivent dans le cadre des initiatives de renforcement des capacités des utilisateurs de Voxco Research. L'année dernière, Voxco a ajouté cinq nouvelles fonctionnalités. Aujourd'hui, elle lance à nouveau six nouvelles fonctionnalités puissantes qui transformeront la façon dont ses utilisateurs recueillent, mesurent, découvrent et agissent sur les données."Nous pensons qu'il y a un énorme potentiel dans le processus de création d'enquêtes, en particulier dans la façon dont un utilisateur exerce un contrôle sur notre plateforme d'enquêtes. Nos prochaines fonctionnalités visent à diminuer la barrière de sécurité entre l'utilisateur et la plateforme pour donner plus de pouvoir aux clients Voxco."-Sumit Aneja, PDGAuthentification MultifacteurAvec cette nouvelle mise à jour, accédez à la plateforme d'enquête Voxco (Online + Multimode) avec un 2ème facteur d'authentification par email pour renforcer la sécurité d'accès. En plus du nom d'utilisateur et du mot de passe, les utilisateurs ont besoin d'un facteur de vérification supplémentaire pour accéder à l'environnement Voxco.En savoir plus : https://www.voxco.com/fr/authentification-multifacteur/ Traçabilité des PanélistesVous pouvez désormais suivre et gérer vos panélistes avec leurs dates de création et de confirmation. Filtrez, exportez ou supprimez les panélistes en fonction des deux filtres de date.En savoir plus : https://www.voxco.com/fr/tracabilite-des-panelistes/ Collecte de commentaires NPSConcevez vos enquêtes NPS avec une question de suivi personnalisé pour recueillir des informations sur le score NPS. Posez une question ouverte basée sur les scores des promoteurs, des passifs ou des détracteurs.En savoir plus : https://www.voxco.com/fr/la-collection-nps-feedback/ Automatisation des enquêtesAutomatisez la distribution des enquêtes et éliminez le travail manuel en configurant des déclencheurs personnalisés dans notre intégration Salesforce.En savoir plus : https://www.voxco.com/fr/integration-de-salesforce-close-the-loop/ Analyse des sentiments en temps réelAvec cette mise à jour, le texte ouvert est automatiquement analysé pour reconnaître le sentiment du texte en temps réel.En savoir plus : https://www.voxco.com/fr/analyse-de-texte/ Graphique des tendances de sentimentsGrâce au graphique des tendances, les utilisateurs peuvent prendre de meilleures décisions qui correspondent à ce que veulent réellement leurs clients cibles. Suivez les changements du sentiment des clients par rapport au temps.En savoir plus : https://www.voxco.com/fr/analyse-de-texte/ Avec un ensemble de fonctionnalités puissantes, Voxco assure une solution transparente de bout en bout pour plus de 500 entreprises qui cherchent à recueillir des feedbacks, à mesurer le sentiment, à découvrir des insights et à agir en conséquence. Elle permet aux organisations de mener des études approfondies, de découvrir des insights exploitables et d'alimenter les expériences des clients.Plus d'informations :Pour lire l'annonce sur le blog, visitez le site : https://www.voxco.com/fr/blog/voxco-ajoute-six-nouvelles-fonctionnalites-a-sa-plateforme-denquetes-en-ligne/ Pour en savoir plus sur la plateforme Voxco, visitez : www.voxco.com A propos de VoxcoVoxco, une plateforme d'insights exploitables de qualité, aide les plus grandes marques du monde à prendre des décisions fondées sur les données pour stimuler la croissance et alimenter les expériences omnicanales. Grâce à Voxco, les entreprises peuvent promouvoir la fidélisation, augmenter la valeur à vie des clients et améliorer la gestion des risques, ce qui permet d'obtenir des retours sur investissement exceptionnels. Plus de 500 organismes d'études de marché, agences gouvernementales, universités et entreprises mondiales utilisent Voxco pour recueillir des données, mesurer le sentiment, découvrir des insights et agir en conséquence.