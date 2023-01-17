发布：拜登—哈里斯政府发布促进在美亚裔、夏威夷原住民和太平洋岛民社区 公平、正义和机会的国家战略
政府官员、社区领袖和当选官员共同庆祝新发布的 30 多项联邦政府行动计划，全力促进在美亚裔(AA) 、夏威夷原住民和太平洋岛民（NHPI）的安全和公平。
华盛顿特区 – 白宫在美亚裔、夏威夷原住民和太平洋岛民倡议委员会 (WHIAANHPI) 今日与联邦政府官员和社区领袖召开会议，庆祝拜登—哈里斯政府发布美国首部促进在美亚裔、夏威夷原住民和太平洋岛民社区公平、正义和机会的国家战略。
这次大会以线上会议的方式进行。拜登—哈里斯政府高级官员概述了 32 项联邦机构计划的细节，这些计划均建立在政府之前促进 AA 和 NHPI 安全和公平的行动基础上。社区领袖还讨论了联邦政府为解决 AA 和 NHPI 社区的重要优先事项可能采取的行动，包括数据分类、语言访问和打击反亚裔仇恨。点击此处, 查看完整个会议。
WHIAANHPI 希望聆听公众对本次政府计划的反馈，在此处参与问卷调查。
美国卫生与公众服务部 (HHS) 泽维尔·贝塞拉 (Xavier Becerra) 表示：「拜登总统和哈里斯副总统从就职的第一天就明确承诺，将全力解决服务不足社区的需求，包括在美亚裔、夏威夷原住民和太平洋岛民社区。」「今天颁布的这项国家战略，向公众展示了拜登—哈里斯政府如何通过完整的政府计划，促进在美亚裔、夏威夷原住民和太平洋岛民社区的平等，应对他们面临的挑战。 」
美国贸易代表凯瑟琳·泰 (Katherine Tai) 大使说：「这项战略中共有 32 项机构行动计划，是优秀的政府公务员与社区倡导者合作一年多的工作结果。它详细阐述了促进在美亚裔、夏威夷原住民和太平洋岛民正义与机会的承诺。这些高瞻远瞩的大胆举措，高度契合了拜登—哈里斯政府更广泛的公平议程。这项国家战略还以我们的共同进步为基础，确保家庭、邻里和社区的安全和繁荣。」
本次会议的主持人为WHIAANHPI执行主任克莉丝托･ 卡艾伊 (Krystal Ka'ai) ；小组讨论的主持人为总统副助理兼 AA 和 NHPI 高级联络官埃里卡·莫里苏古 (Erika Moritsugu)，AA 和 NHPI 总统咨询委员会首席专员索纳尔·沙阿 (Sonal Shah)。
拜登—哈里斯政府从 2021 年 1 月起开始采取措施，通过促进公平政策拓展联邦服务和计划的切入点，结合 AA 和 NHPI 社区的经验和弹性，满足这些社区的需求。为了支持这些工作，WHIAANHPI与联邦机构合作，为全国 AA 和 NHPI 社区提供帮助，改进机构间的政策制定、项目开发和外联工作。
2022 年夏天，32 个联邦机构（包括总统内阁所有 15 个行政部门）提交了机构计划，概述为促进 AA 和 NHPI 社区公平、正义和机会采取的行动。这些计划高度契合拜登—哈里斯政府更广泛的公平议程，是联邦政府具有重大历史意义的创举。
本次网上会议的参与者包括：
- 美国卫生与公众服务部部长、WHIAANHPI 共同主席泽维尔·贝塞拉 (Xavier Becerra)
- 美国贸易代表，WHIAANHPI 共同主席凯瑟琳·泰 (Katherine Tai) 大使
- 美国运输部部长皮特·布蒂吉格 (Pete Buttigieg)
- 美国教育部部长米格尔·卡多纳 (Miguel Cardona)
- 美国小企业管理局局长伊莎贝尔·卡西利亚斯·古兹曼 (Isabella Casillas Guzman)
- 美国国土安全部副部长约翰·田 (John Tien)
- 美国劳工部副部长苏维思 (Julie Su)
- 管理和预算办公室副主任娜妮·卡莱蒂 (Nani Coloretti)
- 美国司法部副部长凡妮塔·古普塔 (Vanita Gupta)
- 总统副助理兼在美亚裔、夏威夷原住民和太平洋岛民高级联络员埃丽卡·L 莫里苏古 (Erika L. Moritsugu)
- 总统种族正义和公平事务副助理希拉格·贝恩斯 (Chiraag Bains)
- 白宫内阁副秘书长 Daniel Koh
- 白宫在美亚裔、夏威夷原住民和太平洋岛民倡议委员会和总统在美亚裔、夏威夷原住民和太平洋岛民咨询委员会执行主任克莉丝托・卡艾伊 (Krystal Ka'ai)
- 美国国会亚太裔党团主席赵美心 (Rep. Judy Chu)
- 在美亚裔、夏威夷原住民和太平洋岛民总统咨询委员会首席专员 Sonal Shah
- 在美亚裔、夏威夷原住民和太平洋岛民总统咨询委员会成员金大贤 (Daniel Dae Kim)
- 亚太裔美国人全国委员会主任格雷格·奥顿 (Gregg Orton)
- 「停止歧视亚太裔」(Stop AAPI Hate) 联合创始人、亚太裔公平联盟执行主任库尔卡尼 (Manjusha Kulkarni)
- 亚裔美国人推进正义协会 (AAJC) 政策和计划副主席 Jiny Kim
- 增强太平洋岛民社区能力协会执行主任 Estella Owoimaha-Church
- 国家亚太岛民美国商会主席兼首席执行官 Chiling Tong
- 东南亚资源行动中心国家副主任 Kham Moua
拜登总统以第 14031 号行政命令设立的白宫在美亚裔、夏威夷原住民和太平洋岛民倡议 (WHIAANHPI)委员会，负责开展一项完全由政府部门进行的议程，促进 AA 和 NHPI 社区的公平、正义和机会。