发布：拜登—哈里斯政府发布促进在美亚裔、夏威夷原住民和太平洋岛民社区 公平、正义和机会的国家战略

政府官员、社区领袖和当选官员共同庆祝新发布的 30 多项联邦政府行动计划，全力促进在美亚裔(AA) 、夏威夷原住民和太平洋岛民（NHPI）的安全和公平。

华盛顿特区 – 白宫在美亚裔、夏威夷原住民和太平洋岛民倡议委员会 (WHIAANHPI) 今日与联邦政府官员和社区领袖召开会议，庆祝拜登—哈里斯政府发布美国首部促进在美亚裔、夏威夷原住民和太平洋岛民社区公平、正义和机会的国家战略。

这次大会以线上会议的方式进行。拜登—哈里斯政府高级官员概述了 32 项联邦机构计划的细节，这些计划均建立在政府之前促进 AA 和 NHPI 安全和公平的行动基础上。社区领袖还讨论了联邦政府为解决 AA 和 NHPI 社区的重要优先事项可能采取的行动，包括数据分类、语言访问和打击反亚裔仇恨。点击此处, 查看完整个会议。

WHIAANHPI 希望聆听公众对本次政府计划的反馈，在此处参与问卷调查。

美国卫生与公众服务部 (HHS) 泽维尔·贝塞拉 (Xavier Becerra) 表示：「拜登总统和哈里斯副总统从就职的第一天就明确承诺，将全力解决服务不足社区的需求，包括在美亚裔、夏威夷原住民和太平洋岛民社区。」「今天颁布的这项国家战略，向公众展示了拜登—哈里斯政府如何通过完整的政府计划，促进在美亚裔、夏威夷原住民和太平洋岛民社区的平等，应对他们面临的挑战。 」

美国贸易代表凯瑟琳·泰 (Katherine Tai) 大使说：「这项战略中共有 32 项机构行动计划，是优秀的政府公务员与社区倡导者合作一年多的工作结果。它详细阐述了促进在美亚裔、夏威夷原住民和太平洋岛民正义与机会的承诺。这些高瞻远瞩的大胆举措，高度契合了拜登—哈里斯政府更广泛的公平议程。这项国家战略还以我们的共同进步为基础，确保家庭、邻里和社区的安全和繁荣。」

本次会议的主持人为WHIAANHPI执行主任克莉丝托･ 卡艾伊 (Krystal Ka'ai) ；小组讨论的主持人为总统副助理兼 AA 和 NHPI 高级联络官埃里卡·莫里苏古 (Erika Moritsugu)，AA 和 NHPI 总统咨询委员会首席专员索纳尔·沙阿 (Sonal Shah)。

拜登—哈里斯政府从 2021 年 1 月起开始采取措施，通过促进公平政策拓展联邦服务和计划的切入点，结合 AA 和 NHPI 社区的经验和弹性，满足这些社区的需求。为了支持这些工作，WHIAANHPI与联邦机构合作，为全国 AA 和 NHPI 社区提供帮助，改进机构间的政策制定、项目开发和外联工作。

2022 年夏天，32 个联邦机构（包括总统内阁所有 15 个行政部门）提交了机构计划，概述为促进 AA 和 NHPI 社区公平、正义和机会采取的行动。这些计划高度契合拜登—哈里斯政府更广泛的公平议程，是联邦政府具有重大历史意义的创举。

本次网上会议的参与者包括：

美国卫生与公众服务部部长 、 WHIAANHPI 共同主席 泽维尔·贝塞拉 (Xavier Becerra)

WHIAANHPI 共同主席 美国贸易代表，WHIAANHPI 共同主席 凯瑟琳·泰 (Katherine Tai) 大使

美国运输部部长 皮特·布蒂吉格 (Pete Buttigieg)

美国教育部部长 米格尔·卡多纳 (Miguel Cardona)

美国小企业管理局局长 伊莎贝尔·卡西利亚斯·古兹曼 (Isabella Casillas Guzman)

美国国土安全部副部长 约翰·田 (John Tien)

美国劳工部副部长 苏维思 (Julie Su)

管理和预算办公室副主任 娜妮·卡莱蒂 (Nani Coloretti)

美国司法部副部长 凡妮塔·古普塔 (Vanita Gupta)

总统副助理兼在美亚裔、夏威夷原住民和太平洋岛民高级联络员 埃丽卡· L 莫里苏古 (Erika L. Moritsugu)

总统种族正义和公平事务副助理 希拉格·贝恩斯 (Chiraag Bains)

白宫内阁副秘书长 Daniel Koh

白宫在美亚裔、夏威夷原住民和太平洋岛民倡议委员会和总统在美亚裔、夏威夷原住民和太平洋岛民咨询委员会执行主任 克莉丝托・卡艾伊 (Krystal Ka'ai)

美国国会亚太裔党团主席 赵美心 (Rep. Judy Chu)

在美亚裔、夏威夷原住民和太平洋岛民总统咨询委员会首席专员 Sonal Shah

在美亚裔、夏威夷原住民和太平洋岛民总统咨询委员会成员 金大贤 (Daniel Dae Kim)

亚太裔美国人全国委员会主任 格雷格·奥顿 (Gregg Orton)

「停止歧视亚太裔」(Stop AAPI Hate) 联合创始人、亚太裔公平联盟执行主任 库尔卡尼 (Manjusha Kulkarni)

亚裔美国人推进正义协会 (AAJC) 政策和计划副主席 Jiny Kim

增强太平洋岛民社区能力协会执行主任 Estella Owoimaha-Church

国家亚太岛民美国商会主席兼首席执行官 Chiling Tong

东南亚资源行动中心国家副主任 Kham Moua

拜登总统以第 14031 号行政命令设立的白宫在美亚裔、夏威夷原住民和太平洋岛民倡议 (WHIAANHPI)委员会，负责开展一项完全由政府部门进行的议程，促进 AA 和 NHPI 社区的公平、正义和机会。