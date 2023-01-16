世界验光协会 (WCO) 将于 2 月 16 日 举办第二届全球近视管理虚拟活动
“推进全球护理标准”在线活动聚焦于缓解、测量和管理三大支柱ST. LOUIS, MO, USA, January 16, 2023 /EINPresswire.com/ -- 世界验光协会 (WCO) 与近视管理领域的领导者 CooperVision 将于 2023 年 2 月 16 日星期四联合举办一场全球虚拟活动，“近视管理：推进全球护理标准”。在这场免费的在线活动中，业界专家将分享他们对全球护理标准的见解，以及他们如何使近视管理成为其工作中不可或缺的一部分。请前往 https://bit.ly/WCOMyopiaEvent223，注册参加第二届世界验光协会 (WCO) 年度虚拟活动，该活动将在全球多个时区举行。
世界验光协会于 2021 年 4 月发布近视管理护理标准决议，定义了基于证据的护理标准，其中包含三大支柱：缓解、测量和管理。
世界验光协会候任主席 Sandra Block 博士指出：“我们邀请世界各地的验光师和其他眼科护理专业人士参加此次虚拟活动。这将帮助听众获得更广阔的视角，了解如何将近视管理作为其执业实践中的护理标准。随着近视在全球范围内上升到流行病水平，早期缓解、测量和管理年幼患者的近视有助于降低成年后出现严重眼部健康问题的风险。世界验光协会对 CooperVision 在这一重要信息传播使命中给予的合作深表感激。”
在将于 2 月 16 日举行的 WCO “近视管理：推进全球护理标准”虚拟活动中，将通过由患者和领先的眼科护理专业人士讲述的真实故事来探索近视这一流行病，这些眼科专家包括：
Seang-Mei Saw 教授（MBBS、MPH、PhD、FAMS）是新加坡 Duke-NUS 医学院的特聘 Wallace Foulds 教授，并且也是 NUS 伦理审查委员会的联合主席（生物医学）。Saw 教授是近视领域国际公认的领先研究人员之一，在近视流行病学领域做出了重大观察和重大发现，表征了新加坡和世界各地儿童及成人近视的环境、遗传和解剖学预测因素。
Kai-yip Choi 博士，是 Hong Kong Polytechnic University 视光学学院的研究助理教授。他分别于 2014 年和 2021 年在 Hong Kong Polytechnic University 获得视光学学士和博士学位。自 2014 年以来，他一直在大学医务中心从事验光临床护理。
Foo Li Lian 博士是新加坡 National Eye Centre 和 Myopia Centre of Excellence 近视服务和屈光部的眼科顾问医生。Foo 博士专注于近视领域，并重点关注儿童近视控制以及屈光和白内障手术，积极寻求创造新一代治疗方式，以阻止近视的无情发展。
Indie Grewal（BSc (Hons)、MCOptom DipTp (IP)、Prof Cert Glau、FBDO、FBCLA）是一位合格的配镜师和验光师，在光学行业拥有超过三十年的经验。除了参与隐形眼镜临床试验外，他还对近视管理和多焦点隐形眼镜验配特别感兴趣。
Jessica Haynes（OD、FAAO、FORS、Dipl ABO）在 Southern College of Optometry 高级眼病护理诊所担任咨询教师，并在 Charles Retina Institute 担任全职助理验光师。她是 American Academy of Optometry 和 Optometric Retina Society 会员，并是 American Board of Optometry 的持证医师。
Yasmin Whayeb（BSc (Hons)、MCOptom）是英国伯明翰 Aston University 的验光师和 博士生。她的研究兴趣包括儿童近视的发展和管理，以及脉络膜对光学近视干预方法的 反应。
Kyle Klute (OD) 拥有并在 Good Life Eyecare 执业，这是一家位于内布拉斯加州东部和爱荷华州西部的多地点诊所。他是 American Academy of Optometry 会员，持有 American Board of Certification 医疗视光学认证，并担任 Journal of Medical Optometry 编辑。
如需进一步了解所有演讲者，请访问 https://bit.ly/0223EventSpeakers。请前往 https://bit.ly/WCOMyopiaEvent223 注册参加此次活动。
如需获取世界验光协会为广大验光师提供的近视管理在线资源，包括护理标准决议、承诺签名页面以及一些实用工具和资料，请访问 https://myopia.worldcouncilofoptometry.info/。
关于世界验光协会
世界验光协会 (WCO) 是一个非营利性组织，成员遍布世界各国，主要包括个人验光师、行业专业人士和验光组织。协会愿景是通过验光技术构建一个人人都可以获得优质的眼部健康和视力保健的世界。协会使命是通过倡导、教育、政策制定和人道主义宣传，促进全世界的验光发展，并为验光师提供支持，将眼部健康和视力保健成为一项人权加以推广。了解更多信息，请访问 www.worldoptometry.org，或者在 LinkedIn、Facebook、Twitter 和 Instagram 上关注我们。
媒体联系人： Charla Kucko, McDougall Communications
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