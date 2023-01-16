16 февраля Всемирный совет оптометрии проведет второе глобальное виртуальное мероприятие по лечению близорукости
Онлайн-мероприятие «Продвижение глобального стандарта медицинской помощи» трем основным элементам: облегчение проявлений диагностические исследования и лечениеST. LOUIS, MO, USA, January 16, 2023 /EINPresswire.com/ -- Всемирный совет оптометрии (ВСО) в партнерстве с компанией CooperVision, лидером в области борьбы с близорукостью, представляет всемирное виртуальное мероприятие «Лечение близорукости: продвижение глобального стандарта медицинской помощи», которое состоится в четверг, 16 февраля 2023 г. На бесплатном онлайн-мероприятии эксперты отрасли поделятся своим мнением о глобальных стандартах медицинской помощи и о том, как они сделали лечение близорукости неотъемлемой частью своей работы. Зарегистрируйтесь для участия во втором ежегодном виртуальном мероприятии ВСО, проводимом в нескольких часовых поясах по всему миру, по ссылке https://bit.ly/WCOMyopiaEvent223.
В апреле 2021 г. Всемирный совет оптометрии представил резолюцию о стандарте медицинской помощи при близорукости, в которой описан подход, основанный на принципах доказательной медицины и состоящий из трех основных элементов: облегчение проявлений, диагностические исследования и лечение.
Избранный президент ВСО доктор Сандра Блок (Sandra Block) заявила: «Мы приглашаем оптометристов и других специалистов в области офтальмологии со всего мира принять участие в этом виртуальном мероприятии. Это поможет слушателю получить более широкое представление о том, как включить лечение близорукости в качестве стандарта лечения в свою практику. Поскольку близорукость достигла уровня эпидемии во всем мире, облегчение проявлений, диагностические исследования и лечение близорукости у молодых пациентов могут помочь снизить риск развития серьезных проблем со здоровьем глаз во взрослом возрасте. Всемирный совет оптометрии благодарит компанию CooperVision за сотрудничество в этой важной миссии по распространению информации».
Виртуальное мероприятие ВСО «Лечение близорукости: продвижение глобального стандарта медицинской помощи», которое состоится 16 февраля, будет посвящено исследованию эпидемии близорукости с помощью реальных историй, рассказанных пациентами и ведущими офтальмологами, среди которых:
Профессор Сеан-Мэй Со (Seang-Mei Saw), бакалавр медицины и хирургии, магистр в области общественного здравоохранения, доктор философии, член Академии медицинских наук, является заслуженным профессором имени Уоллеса Фулдса в Медицинской школе Duke-NUS в Сингапуре и сопредседателем (биомедицина) Экспертного совета организации NUS. Профессор Со получил международное признание как один из ведущих исследователей в области близорукости. Он провел важные наблюдения и совершил ключевые открытия в области эпидемиологии близорукости, характеризуя экологические, генетические и анатомические предикторы данного нарушения у детей и взрослых как в Сингапуре, так и во всем мире.
Доктор Кай-Ип Чой (Kai-yip Choi) — научный сотрудник Школы оптометрии Гонконгского политехнического университета. Он получил степени бакалавра наук и доктора философии в области оптометрии в Гонконгском политехническом университете в 2014 и 2021 годах соответственно. С 2014 года оказывает оптометрическую клиническую помощь в университетской клинике.
Доктор Фу Ли Лянь (Foo Li Lian) — офтальмолог-консультант Службы по близорукости и Отделения рефракции Сингапурского национального офтальмологического центра и Центра передового опыта в области близорукости. Специализируясь в области близорукости и уделяя особое внимание контролю данного нарушения у детей, а также в области хирургии рефракции и катаракты, доктор Фу стремится создать методы лечения следующего поколения, которые могут остановить неумолимое развитие близорукости.
Инди Гревал (Indie Grewal), бакалавр наук (диплом с отличием), член Коллегии оптометристов, дипломированный специалист в области терапии (с правом назначать лечение самостоятельно), сертифицированный специалист в области глаукомы, член Британского общества специалистов, изготавливающих линзы для очков, член Британской ассоциации по контактным линзам, является квалифицированным специалистом по продаже оптических изделий и оптометристом с более чем тридцатилетним опытом работы в области оптики. Помимо участия в клинических исследованиях контактных линз, он проявляет особый интерес к лечению близорукости и подбору мультифокальных контактных линз.
Джессика Хейнс (Jessica Haynes), оптометрист, член Американской академии оптометрии, член Общества оптометрии сетчатки, дипломант Американского совета по оптометрии, работает преподавателем-консультантом в Клинике передового лечения глазных болезней Южного колледжа оптометрии и младшим оптометристом на полную ставку в Институте сетчатки Чарльза. Она является членом Американской академии оптометрии и Общества оптометрии сетчатки, а также дипломантом Американского совета по оптометрии.
Ясмин Вайеб (Yasmin Whayeb), бакалавр наук (диплом с отличием), член Коллегии оптометристов, является оптометристом и аспирантом Астонского университета, Бирмингем, Великобритания. Ее исследовательские интересы включают прогрессирование и лечение близорукости у детей, а также реакцию сосудистой оболочки глаза на методы оптической коррекции данного нарушения зрения.
Кайл Клют (Kyle Klute), оптометрист, является собственником и практикующим специалистом компании Good Life Eyecare, предоставляющей многопрофильную медицинскую помощь в восточной части штата Небраска и западной части штата Айова. Он является членом Американской академии оптометрии, аттестованным Американским советом по сертификации в области медицинской оптометрии, а также редактором журнала «Медицинская оптометрия» (Journal of Medical Optometry).
Ознакомьтесь с полным списком докладчиков по ссылке https://bit.ly/0223EventSpeakers. Зарегистрируйтесь для участия в мероприятии по ссылке https://bit.ly/WCOMyopiaEvent223.
Посетите онлайн-ресурс Всемирного совета оптометрии по лечению близорукости, на котором представлены резолюция о стандарте медицинской помощи, страница принятия обязательства, а также практические инструменты и полезная информация для офтальмологов, перейдя по ссылке https://myopia.worldcouncilofoptometry.info/.
О Всемирном совете оптометрии
Всемирный совет оптометрии (ВСО) — это международная некоммерческая организация, основанная на членстве и объединяющая отдельных оптометристов, специалистов отрасли и оптометрические организации, которая стремится сделать высококачественные офтальмологические услуги доступными для всех. Основная цель ВСО — способствовать развитию оптометрии во всем мире и поддерживать оптометристов в защите прав человека на здоровье глаз и офтальмологические услуги посредством отстаивания интересов, просвещения, разработки политик и гуманитарной деятельности. Для получения более подробной информации посетите веб-сайт www.worldoptometry.org или подпишитесь на наши страницы в LinkedIn, Facebook, Twitter и Instagram.
Контакты для СМИ: Чарла Куко (Charla Kucko), McDougall Communications
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