المجلس العالمي للبصريات يستضيف الحدث الافتراضي العالمي الثاني لإدارة قصر النظر يوم 16 فبراير
يركز الحدث التي سيعقد عبر الإنترنت ويحمل اسم "تعزيز معيار الرعاية العالمي" على ثلاثة محاور هي التخفيف والقياس والإدارةبالشراكة مع الشركة الرائدة في مجال علاج قصر, MO, USA, January 16, 2023 /EINPresswire.com/ -- سانت لويس (WCO) بالشراكة مع الشركة الرائدة في مجال علاج قصر النظر CooperVision يعلن إقامة حدث افتراضي عالمي يحمل اسم "إدارة قصر النظر: تعزيز معيار الرعاية العالمي" في يوم الخميس الموافق 16 فبراير عام 2023. يستضيف هذا الحدث المجاني الذي سيعقد عبر الإنترنت خبراء متخصصين في هذا المجال لمشاركة الرؤى بشأن المعيار العالمي للرعاية وكيف جعلوا إدارة قصر النظر جزءًا لا يتجزأ من عملهم. سجّل اسمك للاشتراك في الحدث الافتراضي السنوي الثاني الذي يقيمه المجلس العالمي للبصريات في مواعيد مختلفة تتناسب مع مناطق زمنية متعددة على https://bit.ly/WCOMyopiaEvent223.
أصدر المجلس العالمي للبصريات قرار معيار الرعاية الخاصة بإدارة قصر النظر في شهر أبريل 2021، وهو تعريف لمعيار رعاية العيون القائم على الأدلة والذي يتألف من ثلاثة محاور رئيسية هي التخفيف والقياس والإدارة.
وقد صرحت الدكتورة ساندرا بلوك الرئيسة المنتخبة للمجلس العالمي للبصريات قائلة: "نحن نوجه الدعوة للأخصائيين في مجال البصريات وغيرهم من المتخصصين في العناية بالعيون من جميع أنحاء العالم لحضور هذا الحدث الافتراضي. سيعمل الحدث على تزويد المستمع بنظرة عامة أشمل على كيفية دمج مبادئ إدارة قصر النظر لتصبح هي المعيار الأساسي في ممارسات الرعاية التي يقدمها. مع انتشار قصر النظر بشكل وبائي على مستوى العالم، يمكن أن تساعد الإجراءات المبكرة للتخفيف من آثار قصر النظر وقياسه وإدارته لدى المرضى صغار السن في تقليل مخاطر التعرض لمشاكل خطيرة تمس صحة العين مثلما هو الحال لدى البالغين. يتوجه المجلس العالمي للبصريات بالشكر والامتنان إلى CooperVision لشراكتها الرامية إلى تحقيق هذه المهمة النبيلة بغية نشر الوعي بشأن هذه المخاطر."
يسعى الحدث الافتراضي الذي يعقده المجلس العالمي للبصريات ويحمل اسم "إدارة قصر النظر: تعزيز معيار الرعاية العالمي" في يوم 16 فبراير لاستكشاف وباء قصر النظر من خلال سرد المرضى والمتخصصين من الرواد في مجال العناية بالعين قصصًا واقعية، ومن بين هؤلاء الرواد:
الأستاذة "سيانج مي سو"، الحاصلة على بكالوريوس الطب والجراحة، وماجستير الصحة العامة، ودرجة الدكتوراه، وزمالة أكاديمية الطب بسنغافورة هي أستاذة Wallace Foulds الشهيرة في كلية الطب البشري Duke-NUS بسنغافورة، والرئيسة المشاركة (في مجال الطب الحيوي) لمجلس إدارة لجنة الأخلاقيات المستقلة في NUS. الأستاذة "سو" معروفة على مستوى العالم بصفتها واحدة من رواد الأبحاث في مجال قصر النظر بالإضافة إلى تقديمها ملاحظات أساسية واكتشافات عظيمة في مجال الانتشار الوبائي لقصر النظر، وتوصيف العوامل البيئية والوراثية والتشريحية التي تنبئ بإصابة الأطفال والبالغين بقصر النظر في سنغافورة وجميع أنحاء العالم.
الدكتور "كاي يب تشوي" هو أستاذ مساعد يعمل في مجال الأبحاث بكلية علم الإبصار بجامعة هونج كونج المتعددة التكنولوجية. حصل على درجة البكالوريوس والدكتوراه في مجال علم الإبصار في عامي 2014 و2021 على الترتيب من جامعة هونج كونج المتعددة التكنولوجية. كما ساهم في تقديم الرعاية السريرية المتعلقة بعلم الإبصار في عيادة الجامعة منذ عام 2014.
الدكتورة "فو لي ليان" هي استشارية طب العيون في قسم خدمات قصر النظر والانكسار بمركز العيون الوطني في سنغافورة، ومركز امتياز قصر النظر. تخصصت الدكتورة "فو" في مجال قصر النظر مع التركيز على التعامل مع قصر النظر لدى الأطفال بالإضافة إلى جراحات الانكسار وإعتام عدسة العين، وهي تسعى إلى إنشاء الجيل الجديد من الوسائل العلاجية التي يمكن أن تقلل من معدلات الانتشار القاسي لقصر النظر.
إندي جريوال، بكالوريوس في علم الإبصار (مع مرتبة الشرف)، وزميل كلية البصريات (FCOptom)، وحاصل على دبلومة في علوم المعالجة (وصف العلاج المستقل)، وأستاذ معتمد لعلاج الزرق، وزميل جمعية متخصصي البصريات البريطانية (FBDO)، وزميل الأكاديمية البريطانية للعدسات اللاصقة (FBCLA) هو أخصائي في علم البصريات مؤهل لصرف العلاج، يتمتع بخبرة تمتد لأكثر من ثلاثين عامًا في مجال علوم الإبصار. علاوة على مشاركته في التجارب السريرية للعدسات اللاصقة، فإنه يملك اهتمامًا خاصًا بموضوع إدارة قصر النظر وتركيب العدسات اللاصقة متعددة البؤر.
جيسيكا هاينز، دكتورة في قياس البصر، وزميلة الأكاديمية الأمريكية لعلم البصريات (FAAO)، وزميلة FORS، وحاصلة على دبلومة المجلس (البورد) الأمريكي تعمل كمدرسة استشارية في كلية الجنوب لعلم البصريات وعيادة الرعاية المتقدمة لأمراض العيون وأخصائية بصريات مساعدة بدوام كامل في معهد تشارلز لشبكية العين. وهي زميلة الأكاديمية الأمريكية لعلم الإبصار وجمعية شبكية العين وحاصلة على دبلومة المجلس (البورد) الأمريكي لعلم الإبصار.
ياسمين وايب، بكالوريوس في علم الإبصار (مع مرتبة الشرف)، وزميلة كلية البصريات (FCOptom) هي أخصائية في علم البصريات وتدرس للحصول على درجة الدكتوراه في جامعة أستون، برمنجهام، المملكة المتحدة. تتضمن اهتماماتها في مجال الأبحاث ترقي قصر النظر وإدارته لدى الأطفال بالإضافة إلى استجابة مشيمية العين لأساليب التدخل في حالات قصر النظر.
كايل كلوت، دكتور في قياس البصر، يملك مجموعة عيادات Good Life Eyecare المنتشرة في مواقع متعددة في شرق نبراسكا وغرب آيوا. وهو زميل الأكاديمية الأمريكية لعلم الإبصار ومعتمد من المجلس (البورد) الأمريكي لعلم الإبصار، ومحرر في مجلة علم البصريات الطبي.
تعرف على المزيد من المعلومات عن قائمة المتحدثين من خلال الصفحة https://bit.ly/0223EventSpeakers. سجّل اسمك للمشاركة في الحدث على الصفحة https://bit.ly/WCOMyopiaEvent223.
تفضل بزيارة موارد المجلس العالمي للبصريات عبر الإنترنت الخاصة بإدارة قصر النظر والتي تتضمن صفحة الاشتراك في التعهد بتطبيق معيار الرعاية، والقرار الخاص به والأدوات العملية والمعلومات الموجهة للأخصائيين في مجال البصريات، على https://myopia.worldcouncilofoptometry.info/.
معلومات عن المجلس العالمي للبصريات
المجلس العالمي للبصريات (WCO) هو منظمة دولية غير هادفة للربح قائمة على عضوية الأخصائيين في مجال البصريات، والمتخصصين في القطاع، ومنظمات البصريات، وهو يتصور عالمًا يقدم فيه مجال البصريات خدمة عالية الجودة لصحة العين، ورعاية الإبصار، متاحة لجميع الأشخاص. وتتمثل مهمته في تسهيل تطوير اختصاص البصريات في جميع أنحاء العالم، ودعم الأخصائيين في مجال البصريات لتعزيز صحة العين والعناية بالإبصار، كحق من حقوق الإنسان من خلال الدعوة والتثقيف، ووضع السياسات والتواصل الإنساني. لمعرفة المزيد، يرجى زيارة www.worldoptometry.org أو متابعتنا على LinkedIn، وFacebook، وTwitter وInstagram.
جهة التواصل الإعلامي: كارلا كوكو، McDougall Communications
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McDougall Communications
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