Rafael Marrero & Company anuncia el lanzamiento de Government Procurement Solutions (GPS)

Logo patriótico de GPS Irene Morales, CEO de GPS Dr. Rafael Marrero

La firma del Dr. Rafael Marrero comienza el año 2023 con una nueva asociación estratégica en el terreno empresarial.

Bajo esta nueva asociación estratégica, los negocios a los que asesoramos continuarán recibiendo el mismo servicio de calidad y el mismo profesionalismo encabezado por Irene y su team de profesionales” — Dr. Rafael Marrero

MIAMI, FL, ESTADOS UNIDOS, January 4, 2023 / EINPresswire.com / -- El reconocido economista y empresario, Dr. Rafael Marrero, se enorgullece de anunciar el lanzamiento de Government Procurement Solutions (GPS) , empresa hermana recién creada por su analista sénior, Irene Morales , mediante una asociación oficial de mentor-protegido con Rafael Marrero & Company Con el apoyo y la mentoría del Dr. Marrero, la firma de Morales se especializará en certificaciones de pequeñas empresas (Gobierno, estado, condado y ciudad), certificaciones de industria y del sector privado (Fortune 1000), solicitudes de calificación de gestión de proveedores (PICS, Veriforce, AVETTA), registros en Sam.gov, Grants.gov y DLA DIBSS, así como en la creación de nuevos negocios y organizaciones sin fines de lucro, de principio a fin.«Bajo la citada relación mentor-protegido, hemos patrocinado a Irene para que continúe su desarrollo profesional y educación», dijo el Dr. Marrero, tras reconocer que la flamante empresaria «está muy ansiosa por continuar con nuestra relación comercial a través de su nueva firma».El experto en contratación con el Gobierno federal señaló, además, que le enorgullece respaldar y recomendar a GPS, así como a Morales y su equipo de ninjas del papeleo. «Bajo esta nueva asociación estratégica, remarcó, los pequeños y medianos negocios a los que asesoramos continuarán recibiendo el mismo servicio de calidad y el mismo profesionalismo encabezado por Irene y su dedicado team de profesionales».El también autor de “La salsa secreta del Tío Sam”, puntualizó que «Rafael Marrero & Company está creciendo, y ahora se centrará en brindar servicios de marca, mercadotecnia y capacitación de la mejor calidad a los contratistas del sector privado y del Gobierno, sabiendo que nuestros clientes, los que buscan certificaciones y recertificaciones, estarán en las mejores manos».Irene Morales, por su parte, dijo que nunca tuvo expectativas de crear su propia empresa, ya que, como inmigrante, eso le parecía un sueño inconcebible. Sin embargo, después de trabajar como analista para Rafael Marrero & Company y convertirse en experta en la industria de contratos federales, no solo obtuvo conocimientos, sino también la inspiración.«Más que un mentor, el Dr. Marrero es una gran inspiración para mí. Como yo, él también sirvió a Estados Unidos y ahora es un gran empresario con una misión de patriotismo en el centro de todo lo que hace. Él fue quien me dio alas para empezar esta empresa, el que me apoyó en todo. No puedo estar más orgullosa y honrada de que sea mi mentor oficial. Sé que, con él a mi lado, mi empresa y las empresas de mis clientes van a triunfar», apuntó la novel empresaria.Morales concluyó diciendo que «estar asociada con Rafael Marrero & Company significa años de experiencia y logros para mis clientes. Con esta asociación estratégica, podré ayudarles no solo con certificaciones y el papeleo [de diversos trámites], sino también con los servicios que ofrece Rafael Marrero & Company. Como nosotros también ofrecemos la creación de entidades, la asociación con una compañía especializada en marca y mercadotecnia federal será muy valiosa para nuestros clientes».Acerca de Irene MoralesOriunda de Cuba y residente en Carolina del Norte, Irene Morales es licenciada en Justicia Criminal y Psicología por la Universidad Internacional de Florida. Durante 2022, no solo se desempeñó exitosamente en Rafael Marrero & Company, sino que también fundó su firma Government Procurement Solutions.Diligente e ingeniosa, es una profesional consumada con una experiencia impecable como exasistente legal de un bufete de abogados y exoficial federal del cumplimiento de la ley (LEO) en el Departamento de Justicia de EE. UU. Actualmente, es miembro de la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados (ACFE, por sus siglas en inglés) y pronto obtendrá la credencial de Examinadora de Fraude Certificado (CFE, por sus siglas en inglés).Acerca del Dr. Rafael MarreroEl Dr. Rafael Marrero es un reconocido experto a nivel nacional en contratación federal, emprendimiento de pequeños negocios y gestión de proyectos. Graduado de las universidades de Stanford y Cornell, también es un distinguido economista y orador invitado a importantes eventos, como la Convención Anual y la Cumbre Legislativa de la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos.El fundador y CEO de la firma de gestión y consultoría empresarial Rafael Marrero & Company, igualmente es autor de los bestsellers de Amazon “La salsa secreta del Tío Sam” y “América 2.0: la guerra de independencia de EE. UU. contra China”, obras enfocadas en la contratación con el Gobierno federal y la amenaza del gigante asiático para la seguridad de los Estados Unidos, respectivamentePor su brillante trayectoria de tres décadas en su sector, su firma ha sido reconocida en dos ocasiones por la revista Inc. como una de las 500 empresas privadas de mayor crecimiento en EE. UU. y como una de las 50 mejores compañías del país en términos de cultura empresarial.A tan relevantes distinciones se añaden el máximo galardón recibido en 2016 por parte del Concilio Nacional del Desarrollo para Empresas Minoritarias; el premio Sunshine en la categoría de Small Business del año, obtenido en 2019 por parte de la Cámara de Comercio Hispana del Sur de la Florida, y la inclusión en el círculo íntimo de Inc. Masters en 2021, reconocimiento conferido por Inc. magazine a fundadores y directores ejecutivos de las empresas privadas con un mayor crecimiento en la nación.

Our Company Story at GPS