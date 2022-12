PRESS RELEASE: TUIAFELOLO JOHN STANLEY APPOINTED AS NEW ELECTORAL COMMISSIONER

(GOVERNMENT PRESS SECRETARIAT): Cabinet confirmed the appointment of Tuiafelolo Alexander John Stanley as new Electoral Commissioner of the Office of the Electoral Commission.

For 30 plus years, Tuiafelolo has served in various capacities in the areas of the Public Service Commission (PSC), National Health Services, the Labor Department, and currently at the Electric Power Corporation (EPC) as Manager Corporate Governance.

He has excellent skills in human resource management as well as in corporate planning, including setting goals and identifying clear and practical activities to achieve the goals.

He had a thorough understanding of the Electoral Act 2019 and related legislation, as well as the need for the Office of the Electoral to make independent decisions.

Tuiafelolo Alexander John Stanley holds a Master in Business Administration in Management and Public Administration, a Diploma in Public Sector Management, and Diploma in Education.

His appointment is for five years.

___________________________________________________________

PEPA O FA’AMATALAGA: KOMESINA FOU MO LE OFISA O LE KOMISI O FAIGĀ PALOTA

(SO’O’UPU A LE MĀLŌ): Ua fa’ai’ugāfono e le Kapeneta, le tofia ai o le afioga iā Tuiafelolo Alexander John Stanley e avea ma Komesina Fou mo le Ofisa o le Komisi o Faigā Palota mo le lima tausaga.

Ua silia ma le 30 tausaga o lana tautua i le Mālō, sa galue i le Ofisa o le Komisi o Galuega a le Mālō (P.S.C.), o le Auaunaga Fa’alesoifua Mālōlōina (N.H.S.), avea ma Fa’auluuluga i le Vaega a le Corporate Governance i le Pulega o Malosi’aga Tau ‘Eletise (E.P.C.) fa’atasi ai ma isi auaunaga i le Mālō.

Ua lava lona silafia i tiute fa’ata’ita’i aemaise o ona tomai ma agava’a e tapena ai fuafuaga mamao, ma le fa’agasologa o tiute fa’atino ina ia taunu’u so’o se galuega o fuafua.

O Tuiafelolo ua lava lona silafia i le Tulafono o Faigā Palota 2019 aemaise o Tulafono uma e fa’agaioi ma fa’amautū ai le tuto’atasi o fa’ai’uga fai a le Ofisa o le Komisi o Faigā Palota.

O lenei tamāli’i o le atunu’u, o lo’o ia umia Fa’ailoga Tauāloa o le Master in Business Administration, Bachelor in Management and Public Administration, Tipiloma in Public Sector Management ma le Tipiloma i Tulaga Tau A’oa’oga (Education).