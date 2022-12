Printmix kokemuksia - Tulostusalan 6 suosittua trendiä

Erikoisvärit Esite

Teimme vuoden 2022 alussa tulostusalan trendiennusteen. Lue artikkelista kuinka onnistuimme.

Trendiennuste osui ja upposi yhtä ennustetta lukuunottamatta” — Mika-Matti Trogen

HELSINKI, UUSIMAA, FINLAND, December 16, 2022 / EINPresswire.com / -- Julkaisimme vuoden alussa alla lyhennetyn trendikatsauksen ja ennusteen. Nyt vuoden lopussa on hyvä katsoa kuinka onnistuimme.Tulostusala kehittyy edelleen jatkuvasti, myös sosiaalisen median ja digitaalisen markkinoinnin räjähdysmäisen kasvun jälkeen. Nykymaailmassa tulostaminen ei ole ainoastaan tavallista paperi- tai offsetpainoa. Uusia mahdollisuuksia ja tekniikoita etsitään jatkuvasti ja näiden avulla voi tehdä uusia sovelluksia ja kehittää osaamista.Suunnittelijan valinnoilla suunnitteluprosessissa on suuri vaikutus siihen, miltä painettu tuote näyttää ja kuinka suuret kustannukset syntyvät. Jos olet perillä prosesseista ja tuoreista trendeistä, olet pelin kärjessä. Tämä ei ainoastaan auta sinua täyttämään asiakkaasi toiveet, vaan takaa myös sen, että koko tuotanto pysyy budjetissa.Nykymaailmassa kaikki asiat siirretään digitaaliseen muotoon, mutta digitalisointi voi usein työntää osan viestinnästäsi taka-alalle tai jopa tuhota sen kokonaan. Näin ei kuitenkaan ole painettujen markkinointimateriaalien kanssa. Erilaiset materiaalit ovat aina syventäneet yleisön osallistumiskokemusta ja kanssakäymistä. Näyttävän ulkoasun lisäksi asiakkaat myös haistavat paperin tuoksun ja tuntevat sen tekstuurin. Kokosimme alkuvuodesta listan suosituimmista painoalan trendeistä.1. YmpäristöystävällisyysMarkkinoijat ja suunnittelijat ovat tänä päivänä erittäin ympäristötietoisia. Tietoisuutta pyritään entisestään lisäämään ja tuotantotiloja, paperi- sekä mustevalikoimaa muutetaan sen mukaan. Ympäristöä auttaaksesi voit esimerkiksi käyttää kierrätyspapereita, ensiökuituja tai klooritonta tai valkaisematonta paperia. Pienilläkin asioilla on merkitys. Muista kuitenkin varmistaa, että käyttämäsi paperit ja musteet sopivat yhteen painokoneiden ja viimeistelyvälineiden kanssa. OSUI!2. ErikoisväritSuurempi värivalikoima tarkoittaa tyytyväisempiä asiakkaita! Painokoneet voivat luoda rajallisen määrän sävyjä käyttäen CMYK-perusvärejä, syaani (cyan), magenta, keltainen (yellow) ja musta (key). Käytettävissä on kuitenkin erikoisvärejä, eli “spottivärejä”, jotka voivat viedä toimintasi uudelle tasolle. Voit myös hankkia uuden painokoneen, joka sisältää uudenlaisia tulostusasemia ja toimintoja. Uusi tekniikka vähentää myös erikoisväreistä koituvia kuluja. OSUI!3. Tekninen osaaminenKilpailussa pärjätäksesi tarvitset aina uutta teknologiaa. Haluatko kokonaisvaltaisesti sujuvamman työnkulun prosessin? Sinun kannattaa hankkia edistyneimmät laitteet, joissa on integroitu IoT-rajapinta (Internet of Things), joka mahdollistaa monipuoliset liitynnät erilaisten laitteiden ja painokoneen välillä. All-in-one -painokoneiden monipuolisilla toiminoilla saavutat haluamasi lopputuloksen nopeasti ja helposti. OSUI!4. HohtopaperitHelmiäis- ja metallivärien ja hohtopapereiden käyttö ei ollut muodissa vuonna 2022. Nämä luovat kolmiulotteisen ja hohtavan vaikutelman ja korostavat haluttuja kohtia ulkoasussa, tuoden ne paremmin esiin. Nämä ovat suosittuja mm. käyntikorteissa, hääkutsuissa ja ravintoloiden ruokalistoissa. Nämä ovat vain esimerkkejä uusista käyttömahdollisuuksista ja lisää käyttötapoja keksitään jatkuvasti. EI OSUNUT!5. LaserleikkausLaserleikkaus on hieman monimutkaisempi tekniikka hohtoväreihin verrattuna. Tekniikan suosio on jatkuvassa kasvussa erilaisissa korteissa, kutsuissa ja kylteissä. Laserleikkaus mahdollistaa jopa erittäin yksityiskohtaisten muotojen ja pintojen leikkaamisen ja saa aikaan uniikkeja muotoja ja tekstuureja yksityiskohtaisesti. Esim. Laserleikattu kultafolio tai muu erikoismateriaali on erittäin tyylikäs lisä ja saa aikaan hienostuneen lopputuloksen. OSUI!6. SuunnittelupalvelutSuunnittelupalveluiden tarjoaminen auttaa kasvattamaan yrityksesi arvoa. Myös pienillä painotaloilla on usein oma digipainoasiantuntija ja graafinen suunnittelija. Tarjoamalla suunnittelu- ja muita lisäpalveluita sinulla on etulyöntiasema kilpailijoihisi verrattuna. Sen sijaan, että nojaat vain painotöiden tuomiin tuottoihin, voit tuottaa lisätuloja tarjoamalla parempia asiakaskokemuksia lisäpalveluilla. Näitä voivat olla painettavien tuotteiden taittaminen ja layoutin suunnittelu, logosuunnittelu, paitaprinttien suunnittelu, kuvien käsittely jne. Suunnittelupalveluiden tarjoaminen parantaa brändiäsi! OSUI!Trendiennusteemme osui kohdalleen yhtä ennustetta lukuunottamatta. Hohtopaperi ei saanut sellaista suosiota kuin arvelin. 