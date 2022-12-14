世界眼科視光學理事會發出 近視控制保健標準承諾挑戰
保健標準以「舒緩、評量和控制」三大基石為基礎ST. LOUIS, MO, UNITED STATES, December 14, 2022 /EINPresswire.com/ -- 世界眼科視光學理事會（WCO）與近視控制領域龍頭 CooperVision 共同發出近視控制保健標準承諾挑戰。截至目前為止，已有超過 40 家全球眼睛保健組織和 26,000 名執業醫生承諾採用近視控制作為保健標準。
如欲深入瞭解並作出承諾，請造訪 https://myopia.worldcouncilofoptometry.info/myopia-management-pledge/。
WCO 候任主席 Dr. Sandra Block 表示：「我們向全球各地的眼科醫師發出挑戰，鼓勵他們採用近視控制作為保健標準。近視是一種全球性疾病。眾所周知，近視可能導致眼睛健康問題，並在成年時出現症狀。我們希望，及早診斷並控制近視能有助於減少與眼睛健康相關的長期併發症。組織和執業醫生作出承諾，則清楚地表明，他們瞭解近視是一種嚴重的公眾健康威脅，而他們正在採取積極措施應對這種威脅。」
世界眼科視光學理事會與 CooperVision 於 2021 年 4 月推出近視控制保健標準決議，其中定義了以實證為本的保健標準，包含三個主要元素：
• 舒緩 — 眼科醫師在早期和定期的眼睛檢查中，針對生活型態、飲食和其他因素，為父母和兒童提供相關教育和諮詢，以預防或延遲近視的發生。
• 評量 — 眼科醫師在定期的全面視力和眼睛健康檢查中，對患者狀態進行評估，例如儘可能測量屈光不正和眼軸長度。
• 控制 — 眼科醫師幫助患者矯正近視，滿足患者當前的需求，同時還提供以實證為本的介入（例如隱形眼鏡、眼鏡、藥品），以減緩近視惡化，提高生活品質，並且提升當下及未來的眼睛健康。
世界眼科視光學理事會將在線上提供近視控制資源，包括保健標準決議、承諾參與頁面，以及眼科醫師適用的實用工具和資訊。如需獲取，請造訪 https://myopia.worldcouncilofoptometry.info/。
世界眼科視光學理事會介紹
世界眼科視光學理事會 (WCO) 是國際性會員制非營利組織，面向個人眼科醫師、業界專業人員和眼科機構。其願景是充分發揮視光學作用，讓所有人都能獲得高品質的眼睛健康和視力保健服務。理事會的使命是促進世界各地的眼科視光學發展，並支援眼科醫師透過倡議、教育、政策制定和人道援助，將眼睛健康和視力保健作為人權進行推廣。如需更多資訊，請造訪 www.worldoptometry.org 或追蹤我們的 LinkedIn、Facebook、Twitter 與 Instagram 主頁。
Dan Smith
McDougall Communications
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