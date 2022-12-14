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Всемирный совет оптометрии представил Обязательство по принятию стандарта медицинской помощи людям с близорукостью

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Dr. Sandra Block

Dr. Sandra Block

В основе стандарта медицинской помощи при близорукости лежат три основных элемента: облегчение проявлений, диагностические исследования и лечение

ST. LOUIS, MO, UNITED STATES, December 14, 2022 /EINPresswire.com/ -- Всемирный совет оптометрии (ВСО) совместно с компанией CooperVision — лидером в сфере производства товаров для людей, страдающих близорукостью, представил Обязательство по принятию стандарта медицинской помощи людям с близорукостью. На сегодняшний день принять стандарт медицинской помощи при близорукости обязались более 40 международных офтальмологических организаций и 26 000 практикующих офтальмологов.

Чтобы получить более подробную информацию и принять обязательство, перейдите на веб-страницу https://myopia.worldcouncilofoptometry.info/myopia-management-pledge/.

Недавно избранный президент ВСО доктор Сандра Блок (Sandra Block) заявила: «Мы призываем офтальмологов во всем мире внедрить в свою практику стандарт медицинской помощи при близорукости. Количество случаев этого заболевания уже достигло уровня эпидемии. А как нам известно, близорукость может привести к офтальмологическим проблемам в старшем возрасте. Мы надеемся, что ранняя диагностика близорукости и соответствующая медицинская помощь помогут уменьшить долгосрочные осложнения со стороны органов зрения. Внедрение этого обязательства — это четкий сигнал о том, что организации и врачи осознают, насколько серьезную угрозу представляет близорукость для здоровья общества, и активно работают над минимизацией этой угрозы».

В апреле 2021 г. Всемирный совет оптометрии и компания CooperVision представили резолюцию о стандарте медицинской помощи при близорукости, в которой описан подход, основанный на принципах доказательной медицины и состоящий из трех основных элементов.

• Облегчение проявлений. Во время ранних и регулярных офтальмологических обследований врачи предоставляют необходимую информацию и консультируют родителей и детей по вопросам образа жизни, питания и других факторов, способствующих профилактике или замедлению развития близорукости.
• Диагностические исследования. Во время регулярных комплексных офтальмологических обследований врачи оценивают состояние пациента: например, по возможности определяют степень нарушения рефракции и измеряют длину оптической оси глаз.
• Лечение. Офтальмологи удовлетворяют текущие потребности пациентов путем коррекции близорукости, а также назначают средства с доказанной эффективностью (например, контактные линзы, очки, лекарственные препараты), призванные замедлить прогрессирование близорукости, что позволит улучшить качество жизни пациентов и здоровье их глаз.

Всемирный совет оптометрии создал онлайн-ресурс по лечению близорукости, на котором представлены резолюция о стандарте медицинской помощи, страница принятия обязательства, а также практические инструменты и полезная информация для офтальмологов. Со всеми этими материалами можно ознакомиться по ссылке https://myopia.worldcouncilofoptometry.info/.

О Всемирном совете оптометрии

Всемирный совет оптометрии (ВСО) — это международная некоммерческая организация, основанная на членстве и объединяющая отдельных оптометристов, специалистов отрасли и оптометрические организации, которая стремится сделать высококачественные офтальмологические услуги доступными для всех. Основная цель ВСО — способствовать развитию оптометрии во всем мире и поддерживать оптометристов в защите прав человека на здоровье глаз и офтальмологические услуги посредством отстаивания интересов, просвещения, разработки политик и гуманитарной деятельности. Для получения более подробной информации перейдите на веб-сайт www.worldoptometry.org или подпишитесь на наши страницы в LinkedIn, Facebook, Twitter и Instagram.

Dan Smith
McDougall Communications
+1 5854342154
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Всемирный совет оптометрии представил Обязательство по принятию стандарта медицинской помощи людям с близорукостью

Distribution channels: Healthcare & Pharmaceuticals Industry


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