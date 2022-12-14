المجلس العالمي للبصريات يصدر معيار إدارة قصر النظر الخاص بتحدي التعهد بالرعاية
يرتكز معيار الرعاية على ثلاثة محاور هي التخفيف والقياس والإدارةST. LOUIS, MO, UNITED STATES, December 14, 2022 /EINPresswire.com/ -- سانت لويس (WCO)، بالشراكة مع الجهة الرائدة في فئة إدارة قصر النظر CooperVision، أصدرت معيار إدارة قصر النظر الخاص بتحدي التعهد بالرعاية. تعهد حتى الآن ما يزيد عن 40 مؤسسة عالمية في مجال رعاية العيون، و26000 من ممارسي الرعاية، باعتماد إدارة قصر النظر كمعيار للرعاية.
تعرف على المزيد والتزم بالتعهد عبر https://myopia.worldcouncilofoptometry.info/myopia-management-pledge/.
صرحت الرئيس المنتخب للمجلس العالمي للبصريات، الدكتورة ساندرا بلوك، قائلة "نحن نتحدى الأخصائيين في مجال البصريات لاعتماد إدارة قصر النظر كمعيار للرعاية. لقد وصل قصر النظر إلى مستويات وبائية، ونحن نعلم أن بإمكانه أن يؤدي إلى مشاكل صحية للعين، تظهر واضحة على السطح في البالغين. نحن نأمل أن يستطيع كل من التشخيص والإدارة المبكرة لقصر النظر إلى الحد من المضاعفات طويلة الأجل لصحة العيون. إن الالتزام بهذا التعهد من شأنه أن يرسل رسالة واضحة بأن المؤسسات والممارسين يدركون خطورة قصر النظر باعتباره تهديد للصحة العامة، وأنهما يتخذان إجراءات نشطة للتعامل".
قدم كل من المجلس العالمي للبصريات وCooperVision معيار إدارة قصر النظر لقرار الرعاية في أبريل 2021، وهو تعريف لمعيار لرعاية العيون قائم على الأدلة، ويتألف من ثلاثة محاور رئيسية:
• التخفيف - يقوم أخصائيو البصريات بتثقيف الآباء والأطفال وإرشادهم خلال فحوصات العين المبكرة والمنتظمة بشأن نمط الحياة، والنظام الغذائي، وعوامل أخرى لمنع ظهور قصر النظر أو تأخيره.
• القياس - يقوم أخصائيو البصريات بتقييم حالة المريض خلال فحوصات الرؤية الشاملة المنتظمة وصحة العين، مثل قياس الخطأ الانكساري والطول المحوري كلما أمكن ذلك.
• الإدارة - يعالج أخصائيو البصريات احتياجات المرضى اليوم من خلال تصحيح قصر النظر، مع توفير التدخلات المستندة إلى أدلة (مثل العدسات اللاصقة والنظارات والمستحضرات الصيدلانية) التي تبطئ من تطور قصر النظر، وذلك لتحسين نوعية الحياة وتحسين صحة العين اليوم وفي المستقبل.
يوجد لدى المجلس العالمي للبصريات موردًا عبر الإنترنت لإدارة قصر النظر وبه معيار قرار الرعاية، وصفحة الاشتراك في التعهد، والأدوات العملية والمعلومات الخاصة بأخصائيي البصريات، متوفرة على https://myopia.worldcouncilofoptometry.info/.
معلومات عن المجلس العالمي للبصريات
المجلس العالمي للبصريات (WCO) هو منظمة دولية غير هادفة للربح قائمة على عضوية الأخصائيين في مجال البصريات، والمتخصصين في القطاع، ومنظمات البصريات، وهو يتصور عالمًا يقدم فيه مجال البصريات خدمة عالية الجودة لصحة العين، ورعاية الإبصار، متاحة لجميع الأشخاص. وتتمثل مهمته في تسهيل تطوير اختصاص البصريات في جميع أنحاء العالم، ودعم الأخصائيين في مجال البصريات لتعزيز صحة العين والعناية بالإبصار، كحق من حقوق الإنسان من خلال الدعوة والتثقيف، ووضع السياسات والتواصل الإنساني. لمعرفة المزيد، يرجى زيارة www.worldoptometry.org أو متابعتنا على LinkedIn، وFacebook، وTwitter وInstagram.
Dan Smith
McDougall Communications
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