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全球乾眼症專家齊聚新網路研討會，分享乾眼症評量的訣竅

Dry Eye Faculty

Professor Jennifer Craig, Professor Lyndon Jones, Professor James Wolffsohn

World Council of Optometry

世界眼科視光學理事會與愛爾康將於 1 月 31 日舉辦線上活動，現正開放註冊

ST. LOUIS, MO, UNITED STATES, December 8, 2022 /EINPresswire.com/ -- 世界眼科視光學理事會 (WCO) 與愛爾康的「Dry Eye Spotlight 2：評量」研討會已開放註冊，這是全球乾眼症教育系列網路研討會的第二場。1 月 31 日這場網路研討會由 James Wolffsohn 教授帶領，由 Jennifer Craig 教授與 Lyndon Jones 教授主講，探討乾眼症的徵兆和症狀以及如何確認診斷。這場研討會中，專家團隊會分享有哪些務實的實證方法能幫助您採用評量技術，並強調能省下儀器投資成本的現成方法。

活動流程包括及時互動對談，提供免費與頂尖專家對話的專屬機會。註冊網址：https://bit.ly/DryEyeMeasurement

Wolffsohn 教授表示：「我希望這場研討會的觀看者主要學習到，為舒緩、評量和控制乾眼症投入心思有多麼地重要。 在您所有的病患中，患有乾眼症者可能佔兩到三成。 若您能瞭解他們的經歷、做出明確的診斷並提供相當簡單的治療，他們便能舒緩許多並改善生活品質。」

「Dry Eye Spotlight 2：評量」網路研討會的時間為 1 月 31 日星期二，將在三個時區獨立舉辦，並開放參與者和專家團隊即時互動：

下午 5 點 HKT/SST = 香港/新加坡
下午 6 點 CET = 歐洲中部時間
下午 6 點 PST = 太平洋標準時間

參與者能在註冊時選擇欲參加的場次：https://bit.ly/DryEyeMeasurement

此系列網路研討會的第一場為「Dry Eye Spotlight 1：舒緩」，該計畫最近推出的網站目前提供點播版：dryeye.worldcouncilofoptometry.info。 這場網路研討會由 Jennifer Craig 教授帶領，聚焦於理解乾眼症的盛行及其病因、相關的風險因子，以及如何分類不同症狀的病患。此外，網站還圍繞「舒緩、評量、控制」三大基石提供各種工具和資源，供廣大眼睛保健專業人士隨時取用。

WCO 與愛爾康合力推動乾眼症教育計畫，希望能幫助驗光師更瞭解乾眼症，並提供可以實際控制病情的資源。 乾眼症是一種痛苦的慢性疾病。全世界大約有 14 億人深受乾眼症所苦， 報告指出，乾眼症的發生率增加與一些值得注意的因素有關，例如科技使用時間增加、環境因素和人口老化。 這項教育計畫匯聚了享譽國際的專家，要與整個驗光界分享最新的乾眼症資料和科學研究。

在本活動結束後，1 月31 日的講座簡報能依參與者要求自行瀏覽取用：dryeye.worldcouncilofoptometry.info。Dry Eye Spotlight 系列網路研討會的第三和第四場，主題為「控制」(3 月 7 日) 與「乾眼症治療之輪工具」(5 月 9 日)，將於未來幾個月開放註冊。

世界眼科視光學理事會介紹

世界眼科視光學理事會 (WCO) 是國際性會員制非營利組織，面向個人眼科醫師、業界專業人員和眼科機構。其願景是充分發揮視光學作用，讓所有人都能獲得高品質的眼睛健康和視力保健服務。理事會的使命是促進世界各地的眼科視光學發展，並支援眼科醫師透過倡議、教育、政策制定和人道援助，將眼睛健康和視力保健作為人權進行推廣。如需更多資訊，請造訪 www.worldcouncilofoptometry.info 或追蹤我們的 LinkedIn、Facebook、Twitter 與 Instagram 主頁。
愛爾康介紹
愛爾康致力協助人們保持清晰視力。身為歷經超過 75 年發展的全球眼睛保健龍頭，我們提供最廣泛的產品系列，協助加強視力並改善人們的生活。我們的外科與視力保健產品每年銷往超過 140 個國家/地區，觸及逾 2.6 億白內障、青光眼、視網膜病變與屈光不正患者的生活。我們旗下超過 24,000 名員工透過創新產品、與眼睛保健專業人員的合作，以及推廣高品質眼睛保健服務的計畫，改善人們的生活。如需更多資訊，請參閱：www.alcon.com。

媒體聯絡人

Dan Smith，世界眼科視光學理事會，McDougall 傳訊部門
dan@mcdougallpr.com 或 +1-585-434-2154

Kevin Nicoletti，愛爾康全球特許經營傳訊部門
kevin.nicoletti@alcon.com 或 +1-817-551-8549

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Distribution channels: Healthcare & Pharmaceuticals Industry


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