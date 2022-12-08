全球干眼症专家将在新一场网络研讨会上分享测量技巧
1 月 31 日世界验光协会 (WCO) 和爱尔康在线活动现已开放注册ST. LOUIS, MO, UNITED STATES, December 8, 2022 /EINPresswire.com/ -- 世界验光协会 (WCO) 和爱尔康现已开放“聚焦干眼症 2：测量”网络研讨会的注册，这是该全球干眼症教育网络研讨会系列的第二场。1 月 31 日的网络研讨会将由 James Wolffsohn 教授主持，并由 Jennifer Craig 教授和 Lyndon Jones 教授担任主讲，共同探讨干眼症的体征和症状以及如何确认诊断。在这场研讨会中，专家导师将分享采用测量技术的循证实用方法，并重点介绍无需额外仪器投资即可使用的方法。
这场活动将包括实时互动聊天，以便让参与者可以免费接触到这些杰出专家。注册网址：https://bit.ly/DryEyeMeasurement。
Wolffsohn 教授说：“我希望本场网络研讨会的观众重点了解参与缓解、测量和管理干眼症的重要性。 您的患者可能有 20% 至 30% 患有干眼症。 您可以了解他们正在经历什么，做出明确的诊断，并提供简单有效的治疗，这将在很大程度上带来缓解，并改善他们的生活质量。”
“聚焦干眼症 2：测量”网络研讨会将于 1 月 31 日星期二分别在三个时区举行，并会开展导师和与会者的现场互动。这三个时区包括：
香港时间/新加坡标准时间 (HKT/SST) 下午 5 点
中欧时间 (CET) 下午 6 点
太平洋标准时间 (PST) 下午 6 点
参与者可以在 https://bit.ly/DryEyeMeasurement 注册时选择他们要参加的会议。
这个系列的第一场网络研讨会“聚焦干眼症 1：缓解”现已在该计划最近推出的网站 dryeye.worldcouncilofoptometry.info 上可供按需点播。 由 Jennifer Craig 教授主持的这场讨论着眼于了解干眼症的患病率和病因、相关风险因素以及如何对出现症状的患者进行鉴别分类。该网站还面向眼科护理专业人士，提供基于干眼症缓解、测量和管理三大支柱的立即可行的实用工具和资源。
WCO 和爱尔康合作推出的这项干眼症教育计划，旨在提升验光师对干眼症的了解并提供实用管理资源。 干眼症是一种会造成眼睛疼痛的慢性疾病，全世界约有 14 亿人受到干眼症症状的影响。 据报道，干眼症发病率的增加与长时间使用科技产品、环境诱因和人口老龄化等显著因素有关。 这项教育计划汇集了世界知名专家，并向整个验光界分享最新的干眼症数据和科研成果。
1 月 31 日活动结束后，演讲材料将在 dryeye.worldcouncilofoptometry.info 上可供索取。“聚焦干眼症”系列的第三场（“管理”，3 月 7 日）和第四场（“干眼症轮工具”，5 月 9 日）将在未来几个月中开放注册。
关于世界验光协会
世界验光协会 (WCO) 是一个非营利性组织，成员遍布世界各国，主要包括个人验光师、行业专业人士和验光组织。协会愿景是通过验光技术构建一个人人都可以获得优质的眼部健康和视力保健的世界。协会使命是通过倡导、教育、政策制定和人道主义宣传，促进全世界的验光发展，并为验光师提供支持，将眼部健康和视力保健成为一项人权加以推广。了解更多信息，请访问 www.worldcouncilofoptometry.info，或者在 LinkedIn、Facebook、Twitter 和 Instagram 上关注我们。
关于爱尔康
爱尔康帮助人们看见更明亮的世界。作为拥有超过 75 年历史的全球眼科护理领导者，我们提供范围广泛的产品类别，以改善人们的视力和生活。我们的眼科手术与视力保健产品每年帮助 140 多个国家的超过 2.6 亿人口改善生活质量，这些人患有白内障、青光眼、视网膜疾病和屈光不正等疾病。我们的 24,000 多名员工通过创新产品、与眼科护理专业人士合作以及推广优质眼科护理计划来帮助患者提升生活质量。访问 www.alcon.com 了解更多详情。
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