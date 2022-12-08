Советы по проведению диагностических исследований от мировых экспертов в лечении синдрома сухого глаза на новом вебинаре
Alcon
Открыта регистрация на мероприятие, которое пройдет 31 января при поддержке Всемирного совета оптометрии и компании Alcon в режиме онлайнST. LOUIS, MO, UNITED STATES, December 8, 2022 /EINPresswire.com/ -- Всемирный совет оптометрии (ВСО) и компания Alcon открыли регистрацию на вебинар, посвященный синдрому сухого глаза, под названием «Диагностические исследования при синдроме сухого глаза». Этот вебинар — второе по счету мероприятие в рамках серии обучающих вебинаров, посвященных синдрому сухого глаза, для специалистов со всего мира. На вебинаре, который пройдет 31 января, выступит профессор Джеймс Волффсон (James Wolffsohn), к которому присоединятся профессора Дженнифер Крейг (Jennifer Craig) и Линдон Джонс (Lyndon Jones). В своих выступлениях они расскажут о признаках и симптомах синдрома сухого глаза, а также о методах подтверждения диагноза. В этом выпуске серии вебинаров эксперты выступят в роли преподавателей и расскажут о практическом применении методов исследования при синдроме сухого глаза, основанном на принципах доказательной медицины, отдельно уделяя внимание тем методам, которые не требуют приобретения дополнительного оборудования.
На мероприятии будет работать интерактивный живой чат, что даст участникам уникальную возможность бесплатно пообщаться с признанными экспертами. Зарегистрироваться для участия в мероприятии можно по ссылке https://bit.ly/DryEyeMeasurement.
Профессор Волффсон заявил: «Участникам этого вебинара следует запомнить одну важную вещь: облегчение проявлений, проведение диагностических исследований и лечение синдрома сухого глаза имеют огромное значение. От синдрома сухого глаза наверняка страдают 20–30 % ваших пациентов. И ваше понимание их ощущений, точный диагноз и максимально простое лечение способны облегчить и улучшить их жизнь».
Вебинар, посвященный синдрому сухого глаза, под названием «Лечение синдрома сухого глаза», который предусматривает живой чат между преподавателями и участниками, пройдет во вторник, 31 января, отдельно в трех часовых поясах:
17:00 HKT/SST — гонконгское/сингапурское время
18:00 CET — центральноевропейское время
18:00 PST — тихоокеанское время
Удобное для себя время участники смогут выбрать при регистрации на сайте https://bit.ly/DryEyeMeasurement.
С первым вебинаром серии, посвященной синдрому сухого глаза, под названием «Облегчение проявлений синдрома сухого глаза» уже можно ознакомиться в режиме по запросу на новом сайте образовательной инициативы dryeye.worldcouncilofoptometry.info. Выступление профессора Крейг на этом вебинаре касается вопросов степени распространенности и этиологии синдрома сухого глаза, сопутствующих ему факторах риска и принципах сортировки пациентов с соответствующими симптомами. На сайте также предусмотрены инструменты и ресурсы, касающиеся трех основных элементов (облегчение проявлений, диагностические исследования и лечение), которыми офтальмологи могут воспользоваться без предварительной подготовки.
ВСО и компания Alcon объединились для работы над образовательной инициативой, посвященной синдрому сухого глаза, чтобы повысить уровень знаний офтальмологов об этом заболевании и предоставить им ресурсы для его лечения на практике. Синдром сухого глаза — это хроническое состояние, которое может причинять боль пациенту. Во всем мире от него страдают около 1,4 миллиарда людей, причем сообщения о росте частоты его возникновения связаны с такими важными факторами, как растущее использование техники, ухудшение состояния окружающей среды и старение населения. Образовательная инициатива позволяет собрать вместе всемирно признанных экспертов, которые готовы поделиться последними данными и научными открытиями о синдроме сухого глаза со всем сообществом офтальмологов.
Презентация, которая состоится 31 января, будет доступна в дальнейшем в режиме по запросу. Ознакомиться с ней можно будет на сайте dryeye.worldcouncilofoptometry.info. В ближайшие месяцы будет открыта регистрация для участия в третьем и четвертом вебинарах, посвященных синдрому сухого глаза, под названием «Лечение синдрома сухого глаза» (7 марта) и «Колесо диагностики и лечения синдрома сухого глаза» (9 мая).
О Всемирном совете оптометрии
Всемирный совет оптометрии (ВСО) — это международная некоммерческая организация, основанная на членстве и объединяющая отдельных оптометристов, специалистов отрасли и оптометрические организации, которая стремится сделать высококачественные офтальмологические услуги доступными для всех. Основная цель ВСО — способствовать развитию оптометрии во всем мире и поддерживать оптометристов в защите прав человека на здоровье глаз и офтальмологические услуги посредством отстаивания интересов, просвещения, разработки политик и гуманитарной деятельности. Для получения более подробной информации перейдите на веб-сайт www.worldcouncilofoptometry.info или подпишитесь на наши страницы в LinkedIn, Facebook, Twitter и Instagram.
О компании Alcon
Alcon помогает людям отлично видеть. Как всемирный лидер в области офтальмологии в течение уже более чем 75 лет, наша компания предлагает широчайший ассортимент продукции для улучшения зрения и качества жизни людей. Наша продукция для хирургических и офтальмологических услуг ежегодно оказывает влияние на жизни более 260 миллионов человек с такими заболеваниями, как катаракта, глаукома, заболевания сетчатки и аномалии рефракции, более чем в 140 странах мира. Более 24 000 наших сотрудников способствуют улучшению качества жизни благодаря инновационной продукции, партнерству с офтальмологами и программам, направленным на расширение доступа к качественным офтальмологическим услугам. Более подробная информация приведена на сайте www.alcon.com.
Контакты для СМИ
Дэн Смит (Dan Smith), McDougall Communications, от имени Всемирного совета оптометрии
dan@mcdougallpr.com или +1 (585) 434-2154
Кевин Николетти (Kevin Nicoletti), директор по контактам всемирной сети филиалов и отделений компании Alcon
kevin.nicoletti@alcon.com или +1 (817) 551-8549
Dan Smith
McDougall Communications
+1 585-434-2154
email us here