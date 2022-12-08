خبراء العيون الجافة العالميون يشاركون نصائح حول القياس في ندوة جديدة عبر الإنترنت
التسجيل مفتوح لحدث المجلس العالمي للبصريات وشركة Alcon عبر الإنترنت المقرر في 31 ينايرST. LOUIS, MO, UNITED STATES, December 8, 2022 /EINPresswire.com/ --
سانت لويس (7 ديسمبر 2022) لقد فتح كل من المجلس العالمي للبصريات (WCO) وشركة Alcon التسجيل في "إلقاء الضوء على مشكلة جفاف العين 2: القياس،" وهي الندوة الثانية في سلسلة الندوات عبر الإنترنت للتثقيف حول مرض جفاف العين العالمي. إن الندوة عبر الإنترنت المقرر انعقادها في 31 يناير، والتي يرأسها البروفيسور جيمس ولفسون، وتضم كلًا من البروفيسور جينيفر كريج، والبروفيسور ليندون جونز، سوف تتناول علامات مرض جفاف العين وأعراضه وكيفية تأكيد التشخيص. في هذا الجزء، سيشارك أعضاء هيئة الخبراء طرق عملية قائمة على أدلة حول اعتماد تقنيات للقياس، وإلقاء الضوء على التقنيات المتاحة دون الحاجة إلى استثمار إضافي في الأجهزة.
يتضمن الحدث دردشة حية تفاعلية من أجل منح المشاركين فرصة حصرية للتواصل مع هؤلاء الخبراء المميزين دون تحمل أي تكاليف. قم بالتسجيل عبر https://bit.ly/DryEyeMeasurement.
صرح البروفيسور ولفسون قائلًا: "الشيء الرئيسي الذي أريد أن يتعلمه مشاهدو هذه الندوة عبر الإنترنت هو مدى أهمية المشاركة في التخفيف من جفاف العين وقياسه وإدارته. يعاني على الأرجح حوالي من 20 إلى 30 في المائة من مرضاك من جفاف العين. يمكنك تقديم الكثير من الراحة لهم وتحسين جودة حياتهم عن طريق فهم ما يمرون به، وإجراء تشخيص واضح، وتقديم علاج بسيط لهم".
ستُقام ندوة "إلقاء الضوء على مشكلة جفاف العين 2: القياس" عبر الإنترنت بشكل مستقل في ثلاثة توقيتات لمناطق زمنية مختلفة مع تفاعل مباشر بين أعضاء هيئة الخبراء والحاضرين في يوم الثلاثاء الموافق 31 يناير:
الساعة 5 مساءً بتوقيت HKT/SST = هونج كونج/سنغافورة
الساعة 6 مساءً بتوقيت CET = وسط أوروبا
الساعة 6 مساءً بتوقيت PST = المحيط الهادي القياسي
يمكن أن يختار المشاركون جلساتهم عند التسجيل عبر https://bit.ly/DryEyeMeasurement.
إن الندوة الأولى عبر الإنترنت في السلسلة والتي بعنوان، "إلقاء الضوء على مشكلة جفاف العين 1: التخفيف،" متاحة الآن عند الطلب على موقع المبادرة الإلكتروني الذي تم إطلاقه مؤخرًا dryeye.worldcouncilofoptometry.info. وترأس الندوة البروفيسور كريج، حيث تركز بها على فهم انتشار مرض جفاف العين وأسبابه، وعوامل الخطر المرتبطة به، وكيفية علاج المرضى الذين يعانون من أعراضه. يضم الموقع الإلكتروني أيضًا أدوات وموارد قائمة على ثلاثة ركائز أساسية للتخفيف والقياس والإدارة التي يمكن لأخصائيي رعاية العيون استخدامها على الفور.
عقد المجلس العالمي للبصريات (WCO) وشركة Alcon شراكة لتدشين مبادرة التثقيف بشأن مرض جفاف العين، بهدف زيادة فهم أخصائيي البصريات لجفاف العين، وتوفير الموارد اللازمة للتعامل مع المرض بطريقة عملية. يمكن أن يكون مرض جفاف العين حالة مزمنة ومؤلمة. يتأثر حوالي 1.4 مليار شخص بأعراض جفاف العين في جميع أنحاء العالم، مع وجود تقارير تشير إلى ارتفاع عدد الحالات، تتزامن مع عوامل ملحوظة مثل تزايد استخدام التكنولوجيا، والمحفزات البيئية، وشيخوخة السكان. تضم المبادرة التثقيفية كوكبة من أشهر الخبراء على مستوى العالم بغية مشاركة أحدث البيانات والاكتشافات العلمية بشأن مرض جفاف العين مع مجتمع الأخصائيين في مجال البصريات بأكمله.
سيتاح العرض التقديمي الخاص بيوم 31 يناير أيضًا عند الطلب بعد انتهاء الحدث على dryeye.worldcouncilofoptometry.info. سيُفتح التسجيل للندوتين الثالثة والرابعة عبر الإنترنت في سلسلة "إلقاء الضوء على مشكلة جفاف العين، "الإدارة" (7 مارس)، و"أداة دورة جفاف العين" (9 مايو)، خلال الأشهر المقبلة.
معلومات عن المجلس العالمي للبصريات
المجلس العالمي للبصريات (WCO) هو منظمة دولية غير هادفة للربح قائمة على عضوية الأخصائيين في مجال البصريات، والمتخصصين في القطاع، ومنظمات البصريات، وهو يتصور عالمًا يقدم فيه مجال البصريات خدمة عالية الجودة لصحة العين، ورعاية الإبصار، متاحة لجميع الأشخاص. وتتمثل مهمته في تسهيل تطوير اختصاص البصريات في جميع أنحاء العالم، ودعم الأخصائيين في مجال البصريات لتعزيز صحة العين والعناية بالإبصار، كحق من حقوق الإنسان من خلال الدعوة والتثقيف، ووضع السياسات والتواصل الإنساني. لمعرفة المزيد، يُرجى زيارة www.worldcouncilofoptometry.info أو متابعتنا عبر LinkedIn، وFacebook، وTwitter، وInstagram.
نبذة عن Alcon
تساعد شركة Alcon الأشخاص على الرؤية بوضوح. بصفتنا الشركة الرائدة على مستوى العالم في مجال رعاية العيون، والتي تملك إرثًا يمتد لأكثر من 75 عامًا، فإننا نوفر المجموعة الأشمل من المنتجات لتعزيز الإبصار وتحسين حياة الأشخاص. تمس منتجاتنا المستخدمة في الجراحات ورعاية الإبصار حياة أكثر من 260 مليون شخصًا في أكثر من 140 دولةً في كل عام، والذين يعانون من حالات مثل إعتام عدسة العين، والزرق، وأمراض الشبكية، وأخطاء انكسار العين. يعمل أكثر من 24000 شريك نتعاون معهم من أجل تحسين جودة الحياة عن طريق المنتجات المبتكرة، والشراكات مع الأخصائيين في مجال العناية بالعيون، والبرامج التي تعزز سبل الوصول إلى رعاية العيون ذات الجودة العالية. تعرّف على المزيد عبر الموقع www.alcon.com.
جهات التواصل الإعلامي
دان سميث، McDougall Communications - المجلس العالمي للبصريات
dan@mcdougallpr.com أو +1-585-434-2154
كيفن نيكوليتي، مدير الاتصال المسؤول عن الامتيازات العالمية - شركة Alcon
kevin.nicoletti@alcon.com أو +1-817-551-8549
Dan Smith
McDougall Communications
+1 5854342154
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