Axxel annonce la vente de J.R. Services Sanitaires à Solutions Environnementales 360 Ltd.

Axxel a représenté, avec succès, J.R. Services Sanitaires dans la vente à Solutions Environnementales 360 Ltée.

MONTREAL, QUEBEC, CANADA, December 8, 2022 /EINPresswire.com/ -- Axxel annonce l’acquisition de J.R. Services Sanitaires de Montreal, QC par Solutions Environnementales 360 Ltée. (E360s) de Toronto, ON.

J.R. Services Sanitaires, une entreprise familiale, opère pour plus de 40 ans. Spécialisé dans la collecte de déchets régulière et commerciale et de conteneurs classique et semi-enfoui dans la région de Montréal.

Jean-Pierre Labelle jr. de J.R. Services Sanitaires déclare : « Le professionnalisme de Axxel nous a permis d’avoir l’opportunité qui n’arrive qu’une fois dans une vie! Eric et son équipe nous ont accompagné dans chaque étape et ont répondu à toute nos questions avec patience. Nous étions sécurisés d’être en bonne mains avec une telle équipe. »

Axxel a agi à titre de conseiller exclusif côté vente dans le cadre de la transaction avec JR Services Sanitaires Inc.

Eric Haggar, Président d’Axxel dit : “Ce fut vraiment un plaisir de représenter J.R. Services Sanitaires et la famille Labelle, nous sommes reconnaissants pour leur confiance. Un merci particulier à toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de cette transaction. "

Le PDG d’E360S, Donato Ardellini, a déclaré : « E360S souhaite la bienvenue à la famille Labelle et aux employés dévoués de J.R. Services Sanitaires. Jean-Pierre et sa famille ont bâti une belle entreprise et une grande réputation. Cette acquisition élargit l’empreinte opérationnelle d’E360S dans la région pour inclure le transport résidentiel et compléter les activités commerciales et de recyclage existantes d’E360S. E360S poursuit son objectif de devenir ’entreprise de gestion environnementale la plus fiable au Canada. »

À propos d’Axxel

Chez Axxel nous établissons des relations durables en traitant les entreprises de nos clients comme les nôtres. Nous prenons le temps de vous connaître, de connaître votre entreprise et vos rêves, car notre vision globale de la famille et du partenariat façonne profondément notre culture d’entreprise. Bien que toute notre équipe soit composée de leaders uniques et de penseurs stratégiques, nous croyons en l’autonomisation des équipes. Nous croyons d’abord en la famille.

Nous croyons en votre croissance et en notre connaissance parce que nous croyons aux relationsharmonieuses entre nos clients et notre entreprise.

À propos de Solutions Environnementales 360 Ltée.

Fondée en octobre 2018 par le vétéran de l’industrie Donato Ardellini, E360S se consacre à devenir la société de gestion environnementale la plus importante et la plus fiable en Amérique du Nord. En croissance grâce à des acquisitions et à des initiatives organiques, E360S fournit des solutions environnementales et de gestion des déchets aux municipalités et aux clients industriels, commerciaux et institutionnels. E360S est basée à Aurora, en Ontario, et exerce sesactivités en Alberta, en Colombie-Britannique, en Ontario, au Québec et en Saskatchewan.