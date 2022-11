AUTO24 installe la première borne de recharge publique pour véhicules électriques en Côte d'Ivoire

Borne de recharge pour véhicules électriques en Côte d'Ivoire, par AUTO24

AUTO24, soutenu par le groupe Stellantis, installe la première borne de recharge publique pour véhicules électriques dans le pays.

ABIDJAN, CôTE D'IVOIRE, November 29, 2022 / EINPresswire.com / -- Abidjan, Côte d’Ivoire, Mercredi 30 Novembre 2022 - AUTO24 , la nouvelle marque africaine de voitures d’occasion, soutenue par le groupe Stellantis, installe la première borne de recharge publique pour véhicules électriques dans le pays, à Abidjan, avec l’aide de la société locale EV.Tech Auto24 est la nouvelle plateforme de vente et rachat de véhicules d’occasion inspectés et certifiés en Côte d’Ivoire. Officiellement installé sur le territoire ivoirien depuis Septembre 2022, Auto24 est une filiale de Africar Group, leader des petites annonces automobiles en Afrique. Auto24 propose déjà plus d’une centaine de véhicules d’occasion, tous inspectés et certifiés, et dotés de services inédits dans les voitures d’occasion en Afrique, comme une garantie de six mois extensible à un an, un an d’assistance et remorquage, un an d’assurance, un an de maintenance avec le réseau Autofast de la CFAO, et d’autres services.En l’espace de dix ans, le marché des véhicules électriques a connu une forte croissance partout dans le monde, passant de quelque 120 000 voitures électriques vendues par an en 2012 à 120 000 voitures électriques vendues par semaine, soit plus de 6,6 millions par an l’année dernière !Propulsé par les différentes crises énergétiques et les hausses des prix du pétrole, l’engouement pour les voitures électriques ne cesse de croître, et les consommateurs Africains, et notamment Ivoiriens, sont à l’écoute et prêts à passer à l’achat.Ce pourquoi Auto24, la startup africaine soutenue par le groupe automobile Stellantis, l'un des principaux constructeurs automobiles et fournisseurs de mobilité au monde, prépare son entrée dans l’univers des véhicules électriques d’occasion en Côte d’Ivoire, et vient d’installer la première borne publique de recharge de voitures électriques de Côte d'Ivoire , à Treichville, commune d’Abidjan, devant son siège social et showroom de voitures d’occasion.Auto24 prévoit de soutenir la fourniture, par la société ivoirienne EV.Tech, de plus de 5 000 bornes dans les années à venir et rendre ainsi très accessible les acquisitions et l’utilisation de véhicules électriques.La Côte d’Ivoire est l’une des économies africaines les plus dynamiques, avec un taux de croissance annuelle de près de 7% par an sur les 10 dernières années, et l’une des plus propices à l’accueil de véhicules électriques, grâce à un des mix énergétiques les plus écologiques du continent. En effet, avec bientôt 42% de la production énergétique du pays composée d’énergie vertes comme l'hydraulique, la biomasse et le solaire, l’importation de véhicules électriques d’occasion, reconditionnés et certifiés par Auto24 fait complètement sens.C’est ainsi, qu’en vue de la visibilité importante du pays sur les années avenir, avec les nombreux projets d'infrastructure et événements internationaux comme la Coupe d’Afrique des Nations en Février 2024, que Auto24 a décidé d'accélérer sur le véhicule électrique.La société proposera dès Janvier 2023 une première gamme de véhicules électriques d’occasion pour les particuliers ou entreprises localement en Côte d’Ivoire, comme des Kia e-Soul, des Kia e-Niro, des Hyundai Kona electric et des véhicules commerciaux légers comme des Hyundai Porter electric et des Kia Bongo electric, vendus dans un pack incluant l’installation complète de la bonne borne de recharge au bureau ou à domicile. L’entreprise enregistre d’ores et déjà des commandes sur des véhicules également haut de gamme comme des Tesla Model 3.Tous ces véhicules seront à la fois exposés physiquement dans le showroom de l’entreprise à Abidjan, mais aussi virtuellement sur son site internet auto24.ci, et réservables sur commande via un acompte par mobile money avec Wave Mobile Money, l’un des leaders régionaux.“Nous sommes très fiers avec toute l’équipe d’AUTO24 de faire avancer la Côte d’Ivoire et l’Afrique Sub Saharienne dans l’électrification de son parc automobile, en installant cette première borne de recharge publique dans le pays, et ainsi pousser les consommateurs locaux à s’intéresser au sujet. Surtout que la Côte d’Ivoire a l’un des mix énergétiques les plus verts de tout le continent, grâce à sa production d'énergie électrique avec des barrages hydroélectrique notamment.” déclare Axel Peyrière, co-fondateur et CEO d’Africar Group et AUTO24.africa