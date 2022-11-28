منتجع لانكاوي المحاط بالغابات المطيرة هو ملاذ خفي لقضاء إجازة مترفة وهادئة
EINPresswire.com/ -- هل تشعر مؤخراً أن السفر وقضاء إجازة لم يعد يبعث على الراحة والاسترخاء كما كان يفعل من قبل؟
إن كانت الضوضاء والمنغصات التي تجدها عادةً في المنتجعات تمنعك من الاسترخاء والاستمتاع بوقتك، أو كنت تبحث عن ملاذ يمكنك فيه التمتع بالهدوء والراحة الحقيقية، أنت بحاجة إلى اسكتشاف منتجعيّ أمبونج أمبونج الرائعين. قد يكون هذا المنتجع الواقع في جزيرة لانكاوي هو الملاذ الذي تبحث عنه.
في حال لم تكن على معرفة بالمكان، تقع حديقة لانكاوي الجيولوجية العالمية التابعة لليونسكو في أقصى الزاوية الشمالية الغربية لشبه جزيرة ماليزيا.
ويقع منتجع أمبونج أمبونج على واحدة من 99 جزيرة تشكل أرخبيل لانكاوي بماليزيا، ويتكون من منتجعين يلبيان احتياجات كل السياح والمسافرين الباحثين عن الهدوء والاسترخاء وتجديد النشاط والحيوية. محاطة بالمياه الزرقاء المتلألئة، تضم لانكاوي بعض من أجمل الشلالات ووديان الغابات في العالم.
يعتبر منتجع أمبونج رينفورست ريتريت الوجهة المثالية لأولئك الذين يرغبون في الاسترخاء التام دون ضوضاء ومنغصات المنتجعات الشاطئية المعتادة. يقع المنتجع الساحر وسط غابات لانكاوي المطيرة، على مقربة من العديد من المعالم السياحية المثيرة للاهتمام. يتمتع المنتجع بشعور العزلة دون أن يكون معزولاً. وإلى جانب الفلل الفسيحة ذات الإطلالات الجميلة، يوفر المنتجع مجموعة متنوعة من التجارب المميزة التي تمنحك الراحة الجسدية والنفسية التي تتوق إليها - بما في ذلك اليوغا وعلاجات السبا والمساحات الطبيعية الهادئة التي تحيط بالمكان. إن أمبونج رينفورست ريتريت هو منتجع للكبار فقط. ويشكل منتجع أمبونج بول فيلاز بديلاً راقياً للعائلات.
يشارك منتجع أمبونج بول فيلاز الموقع المميز ذاته مع منتجع أمبونج رينفورست ريتريت، ويقدم تجربة مختلفة قليلاً للاسترخاء. حيث أن المنتجع الجديد مناسب للعائلات ومبني على طراز حديث ومجهز بكافة وسائل الراحة التي تتوقعها من منتجع راقي. وتتميز الفلل الكبيرة التي يتألف منها المنتجع بمسابح خاصة ومساحات داخلية فسيحة ومرافق حديثة إلى جانب الإطلالات الجميلة. ويمكن للضيوف الاختيار بين الفلل المطلة على منظر غروب أو شروق الشمس.
كلا المنتجعين يقدمان التجارب المميزة ذاتها فيما يخص أماكن الأكل والشرب. لاسيما وأن أمبونج أمبونج تشتهر بمأكولاتها اللذيذة. حيث تجد في قوائم الطعام مختلف الأطباق والنكهات من المطبخ الماليزي والنيوني والتايلندي، والتي تحضّر من مكونات محلية طازجة قدر الإمكان. حيث يتم جلب معظم المنتجات طازجة من المزرعة التابعة للمنتجعات. كما تتوفر أيضاً تشكيلة مختارة من الأطباق الغربية الكلاسيكية والأطباق النباتية.
ولأولئك الذين يستمتعون بالعناية بأجسادهم وأرواحهم، تتوفر مجموعة متنوعة من علاجات التدليك والسبا عالية الجودة. ولمحبي اليوغا والتأمل، تتوفر جلسات يوغا جماعية مجانية كل يوم سبت. كما تتوفر جلسات يوغا وتأمل خاصة باستخدام الوعاء الغنائي.
إن أمبونج أمبونج هو منتجع مستدام تماماً. حيث تجد جهود الاستدامة في كل جوانب تشغيل وإدارة المنتجع، والذي يضمن الحد الأدنى من التأثير السلبي على البيئة. كما تتبع الشركة سياسة عدم استخدام البلاستيك المستخدم لمرة واحدة.
Daniel Diosi
إن كانت الضوضاء والمنغصات التي تجدها عادةً في المنتجعات تمنعك من الاسترخاء والاستمتاع بوقتك، أو كنت تبحث عن ملاذ يمكنك فيه التمتع بالهدوء والراحة الحقيقية، أنت بحاجة إلى اسكتشاف منتجعيّ أمبونج أمبونج الرائعين. قد يكون هذا المنتجع الواقع في جزيرة لانكاوي هو الملاذ الذي تبحث عنه.
في حال لم تكن على معرفة بالمكان، تقع حديقة لانكاوي الجيولوجية العالمية التابعة لليونسكو في أقصى الزاوية الشمالية الغربية لشبه جزيرة ماليزيا.
ويقع منتجع أمبونج أمبونج على واحدة من 99 جزيرة تشكل أرخبيل لانكاوي بماليزيا، ويتكون من منتجعين يلبيان احتياجات كل السياح والمسافرين الباحثين عن الهدوء والاسترخاء وتجديد النشاط والحيوية. محاطة بالمياه الزرقاء المتلألئة، تضم لانكاوي بعض من أجمل الشلالات ووديان الغابات في العالم.
يعتبر منتجع أمبونج رينفورست ريتريت الوجهة المثالية لأولئك الذين يرغبون في الاسترخاء التام دون ضوضاء ومنغصات المنتجعات الشاطئية المعتادة. يقع المنتجع الساحر وسط غابات لانكاوي المطيرة، على مقربة من العديد من المعالم السياحية المثيرة للاهتمام. يتمتع المنتجع بشعور العزلة دون أن يكون معزولاً. وإلى جانب الفلل الفسيحة ذات الإطلالات الجميلة، يوفر المنتجع مجموعة متنوعة من التجارب المميزة التي تمنحك الراحة الجسدية والنفسية التي تتوق إليها - بما في ذلك اليوغا وعلاجات السبا والمساحات الطبيعية الهادئة التي تحيط بالمكان. إن أمبونج رينفورست ريتريت هو منتجع للكبار فقط. ويشكل منتجع أمبونج بول فيلاز بديلاً راقياً للعائلات.
يشارك منتجع أمبونج بول فيلاز الموقع المميز ذاته مع منتجع أمبونج رينفورست ريتريت، ويقدم تجربة مختلفة قليلاً للاسترخاء. حيث أن المنتجع الجديد مناسب للعائلات ومبني على طراز حديث ومجهز بكافة وسائل الراحة التي تتوقعها من منتجع راقي. وتتميز الفلل الكبيرة التي يتألف منها المنتجع بمسابح خاصة ومساحات داخلية فسيحة ومرافق حديثة إلى جانب الإطلالات الجميلة. ويمكن للضيوف الاختيار بين الفلل المطلة على منظر غروب أو شروق الشمس.
كلا المنتجعين يقدمان التجارب المميزة ذاتها فيما يخص أماكن الأكل والشرب. لاسيما وأن أمبونج أمبونج تشتهر بمأكولاتها اللذيذة. حيث تجد في قوائم الطعام مختلف الأطباق والنكهات من المطبخ الماليزي والنيوني والتايلندي، والتي تحضّر من مكونات محلية طازجة قدر الإمكان. حيث يتم جلب معظم المنتجات طازجة من المزرعة التابعة للمنتجعات. كما تتوفر أيضاً تشكيلة مختارة من الأطباق الغربية الكلاسيكية والأطباق النباتية.
ولأولئك الذين يستمتعون بالعناية بأجسادهم وأرواحهم، تتوفر مجموعة متنوعة من علاجات التدليك والسبا عالية الجودة. ولمحبي اليوغا والتأمل، تتوفر جلسات يوغا جماعية مجانية كل يوم سبت. كما تتوفر جلسات يوغا وتأمل خاصة باستخدام الوعاء الغنائي.
إن أمبونج أمبونج هو منتجع مستدام تماماً. حيث تجد جهود الاستدامة في كل جوانب تشغيل وإدارة المنتجع، والذي يضمن الحد الأدنى من التأثير السلبي على البيئة. كما تتبع الشركة سياسة عدم استخدام البلاستيك المستخدم لمرة واحدة.
Daniel Diosi
Daniel Diosi & Partners
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