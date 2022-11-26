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There were 254 press releases posted in the last 24 hours and 307,164 in the last 365 days.

ROAD CLOSURE - 4085 US ROUTE 5

State of Vermont

Department of Public Safety

Vermont State Police

St. Johnsbury Barracks

 

 

News Release – Highway / Traffic Notification

 

US RTE 5 IS SHUT DOWN IN THE AREA OF 4085 US RTE 5, BURKE DUE TO A VEHICLE CRASH.  

 

THIS INCIDENT IS EXPECTED TO LAST FOR AN EXTENDED PERIOD OF TIME, UPDATES WILL BE PROVIDED AS AVAILABLE. MOTORISTS SHOULD EXPECT DELAYS IN THE AREA OR SEEK ALTERNATE ROUTES.

 

PLEASE DRIVE SAFELY.

 

Benjamin Dubuque

Emergency Communications Dispatcher I

Williston PSAP

2777 Saint George Rd

Williston, VT 05495

O: 802.878.7111 / F: 802.878.3173

 

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