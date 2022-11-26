ROAD CLOSURE - 4085 US ROUTE 5
State of Vermont
Department of Public Safety
Vermont State Police
St. Johnsbury Barracks
News Release – Highway / Traffic Notification
US RTE 5 IS SHUT DOWN IN THE AREA OF 4085 US RTE 5, BURKE DUE TO A VEHICLE CRASH.
THIS INCIDENT IS EXPECTED TO LAST FOR AN EXTENDED PERIOD OF TIME, UPDATES WILL BE PROVIDED AS AVAILABLE. MOTORISTS SHOULD EXPECT DELAYS IN THE AREA OR SEEK ALTERNATE ROUTES.
PLEASE DRIVE SAFELY.
Benjamin Dubuque
Emergency Communications Dispatcher I
Williston PSAP
2777 Saint George Rd
Williston, VT 05495
O: 802.878.7111 / F: 802.878.3173