EXPERTS DU SECTEUR SE RÉUNISSENT À BRAZZAVILLE POUR ÉCHANGER SUR L’AVENIR DU SECTEUR DE L’ÉNERGIE

PROFESSIONNELS DU SECTEUR ET EXPERTS SE RÉUNISSENT À BRAZZAVILLE POUR ÉCHANGER SUR L’AVENIR DU SECTEUR DE L’ÉNERGIE, DU PÉTROLE ET DU GAZ AU CONGO ET EN AFRIQUE

LONDON, UNITED KINGDOM, November 24, 2022 /EINPresswire.com/ -- AME Trade Ltd, en partenariat avec le ministère des Hydrocarbures de la République du Congo, organise la 5ème édition de la Conférence et exposition internationale sur l’énergie (CIEHC 2022) du 30 novembre au 2 décembre 2022, au Centre international de conférence de Kintélé, à Brazzaville, au Congo. Cette édition succède à celle qui s’est tenue en 2021 et a rassemblé plus de 650 participants de 22 pays et plus de 45 exposants.

Cette année, Le thème central est, « La transition énergétique du Congo : opportunités et défis ».

Le CIEHC est un événement stratégique sur les opportunités d’affaires, et les défis, dans le secteur des hydrocarbures en République du Congo. Depuis sa première édition en 2011, le CIEHC est devenu le plus ancien et le plus important rendez-vous d’affaires, du secteur pétrolier et gazier, au Congo ainsi que dans l’ensemble de l’Afrique centrale. Le CIEHC a pour but principal d’encourager et de promouvoir la mise en œuvre de projets qui aideront le secteur pétrolier et gazier à répondre à la volonté du gouvernement d’utiliser les ressources en hydrocarbures du pays afin de diversifier durablement l’économie, créer des emplois, transférer des technologies, renforcer les capacités locales, améliorer le bien-être de la population, stimuler la transition énergétique et faire du Congo le hub pétrolier et gazier de la sous-région.

Le CIEHC rassemble tous les acteurs et investisseurs qui participent activement au secteur de l’énergie au Congo et dans la sous-région ainsi que des décideurs et experts du monde entier qui s’intéressent à la sous-région.

Les principaux objectifs du 5ème CIEHC :

• Permettre l’échange d’informations et de connaissances

• Offrir un espace d’échanges et de promotion du secteur au Congo

• Découvrir directement les projets et la vision du gouvernement pour le secteur

• Obtenir les toutes dernières informations sur les projets et les évolutions au sein des compagnies énergétiques internationales

• Offrir un espace permettant de promouvoir vos produits et services

• Rencontrer et nouer des liens avec les principaux décideurs

Le 5ème CIEHC, qui se tient sous le haut patronage de M. Denis SASSOU NGUESSO, Président de la République du Congo, se déroule dans un contexte de regain d’intérêt mondial pour le gaz naturel et le GNL congolais et africain.

Les intervenants :

• Omar FAROUK IBRAHIM, secrétaire général, APPO.

• Mirko ARALDI, directeur pays, Eni Congo

• Raoul OMINGA, directeur général, SNPC

• Bruno Jean Richard ITOUA, ministre des Hydrocarbures de la République du Congo

• Aïssatou Sophie GLADIMA, ministre du Pétrole et de l’énergie, République du Sénégal.

• Gabriel OBIANG LIMA, ministre de l’Industrie, des mines et de l’énergie de la République de Guinée équatoriale.

• Didier BUDIMBU NTUBUANGA, ministre des Hydrocarbures, République démocratique du Congo.

• Mahamane SANI MAHAMADOU, ministre du Pétrole, République du Niger

• Arthur BERTRAND PIRI, ministre de l’Energie et de l’hydraulique, République centrafricaine.

• NJ Ayuk, PDG, Chambre africaine de l’énergie (African Energy Chamber)

• Andrea SCOTTI, responsable de l’interface du projet GNL, ENI

• Tan JUNFENG, directeur technique, WING WAH E&P

• Rabie BADJI, directeur, Sonatrach.

• Hippolyte Christian TCHINIANGA, conseiller pour la valorisation et le développement du gaz, ministère des Hydrocarbures, Congo.

• Eric Raoul TAMEU KADJE, responsable ventes et business development, Bureau Veritas.

• Serge BOUITI VIAUDO, directeur général, Cabinet SBV Consulting.

• Michel OKOKO, représentant l’ITIE.

• Martin OSWALD, expert senior en gaz naturel, Banque mondiale.

• Barthelemy FAYE, avocat, Cleary Gotlieb.

• Mustapha CHEKOUR, directeur des transports, de la transformation et de la commercialisation des hydrocarbures, ministère des Mines et de l’énergie, Algérie.

• Eric IWOCHEWITSCH, directeur technique du groupe, Perenco

• Arlette SOUDAN NONAULT, ministre de l’Environnement et du Bassin du Congo.

• Arturo BELLEZZA, chef de la division biocarburants, ENI Congo

• Rashid ALI ABDALLAH, directeur général, AFREC.

• Irene Nkem Etiobhio, Senior Petroleum Industry Analyst, OPEP

• Jean-Jacques IKAMA, Conseiller du Premier ministre, chef du département Hydrocarbures, électricité et transition énergétique

Le CIEHC a pour ambition d’offrir un forum permettant aux acteurs régionaux et internationaux de nouer des liens, débattre et échanger sur les questions en lien avec les investissements et le développement des ressources en hydrocarbures au Congo et dans la région.

Le Congo est actuellement le troisième pays producteur de pétrole en Afrique subsaharienne, et assure cette année la présidence tournante de la conférence ministérielle de l’OPEP par l’intermédiaire de son ministre des Hydrocarbures, M. Bruno Jean Richard ITOUA. L’attractivité du cadre réglementaire et les nombreux projets pétroliers et gaziers font du Congo une destination d’investissement attrayante.

Avec plus de 500 participants en 2022, le CIEHC reste le rendez-vous de référence pour le secteur pétrolier et gazier en Afrique centrale. Son exposition commerciale met en avant les grands nom mondiaux qui peuvent ainsi présenter leurs produits et services directement aux décideurs du secteur pétrolier et gazier congolais et régionaux.

Les sponsors du CIEHC 5 :

Sponsor principal : SNPC.

Sponsors platine : TotalEnergies, AOGC, ENI

Sponsors or : Chevron, Perenco, Hemla.

Sponsor argent : Petrocongo

Sponsor bronze : Kontinent Congo.

Sponsors associés : BCI, SLB, Deloitte, Wingwah, Olive Energy, CEC, VIVAL, Petroleum Industries Engineering, Africa Energy Week.

Sponsor télécom : Congo Telecom.

