Salt Edge launches to Saudi Arabia

تتوسع Salt Edge ، الشركة العالمية الرائدة في مجال الخدمات المصرفية المفتوحة ، إلى المملكة العربية السعودية للمساهمة في جهود البلاد نحو التقدم الرقمي للتقنيات

نتوقع أن يتبنى سوق المملكة العربية السعودية الخدمات المصرفية المفتوحة بوتيرة أعلى من المناطق الأخرى. جميع العوامل المطلوبة موجودة هنا: منظم مدروس ، ومعيار API فريد للبنوك ، وزيادة الطلب من السوق.” — Alina Beliuta ، رئيس النمو في سالت إيدج

ABU DHABI, SAUDI ARABIA, November 24, 2022 /EINPresswire.com/ -- توسع Salt Edge عروضها المصرفية المفتوحة إلى سوق المملكة العربية السعودية

أعلنت شركة Salt Edge ، الشركة العالمية الرائدة في مجال الخدمات المصرفية المفتوحة ، عن توسعها في المملكة العربية السعودية ، بهدف مساعدة البنوك والمؤسسات المالية الأخرى على تقديم حلول مبتكرة للسوق والمساهمة في جهود المملكة نحو النهوض الرقمي بالتقنيات عبر الخدمات المصرفية المفتوحة.

يرى البنك المركزي السعودي (ساما) أن الخدمات المصرفية المفتوحة محورية في تطوير القطاع المالي في المملكة بشكل أكبر ودعم الشمول المالي في البلاد. في 2 نوفمبر ، نشرت مؤسسة النقد العربي السعودي إطار العمل المصرفي المفتوح وفوضت البنوك بإتاحة واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بمعلومات حساباتها بحلول نهاية عام 2022 وواجهات برمجة التطبيقات لبدء الدفع بحلول مارس 2023. مع المواعيد النهائية القريبة ، يساعد حل الامتثال المصرفي المفتوح من سالت إيدج المملكة العربية السعودية البنوك لتصبح متوافقة في 3 أشهر فقط. قامت شركة Salt Edge بالفعل بتطوير للبنوك الرمل صناديق السعودية لتقديم طريقة سهلة لإظهار كيف تبدأ.

Salt Edge هي شركة رائدة في تقديم الخدمات المصرفية المفتوحة ولديها 10 سنوات من تقديم حلول التكنولوجيا المالية للبنوك والاتحادات الائتمانية والمقرضين وشركات المحاسبة وشركات التكنولوجيا المالية وأي شخص يريد الاستفادة من الخدمات المصرفية المفتوحة. اكتسبت الشركة خبرة قيمة في أوروبا ، حيث تم اعتماد Open Banking إلى حد كبير من قبل السوق في عام 2019 ، وساعدت Salt Edge مئات البنوك والمؤسسات المالية على الامتثال للمتطلبات التنظيمية للخدمات المصرفية المفتوحة والحصول على الاتصال بـ 5000 قناة مصرفية. من بين المؤسسات التي تستخدم بنجاح الحلول المصرفية المفتوحة من Salt Edge هيWestern Union, Odoo, Guaranty Trust Bank, Pleo, Byblos Bank, Ahli Bank, Habib Bank ، واشياء أخرى عديدة.

إدراكًا للأهمية التي لا جدال فيها لظاهرة الخدمات المصرفية المفتوحة في المملكة العربية السعودية ، تعمل سالت إيدج على طرح مجموعة من حلول الخدمات المصرفية المفتوحة في السوق السعودية ، والتي ستساعد المؤسسات المالية على تمكين المستهلكين من مشاركة بيانات المعاملات الخاصة بهم وبدء المدفوعات عبر شركات التكنولوجيا المالية الموثوقة لتحسين الوضع المالي. النتائج. أقامت Salt Edge شراكات قوية في المنطقة مع Finastra و Temenos و Mambu و Spire و Thought Machine و Tuum و nCino و ebankIT وغيرها ، وتسعى جاهدة لمساعدة المؤسسات المالية على الابتكار والنمو وتقديم قيمة للعملاء بسرعة.

"نتوقع أن يتبنى سوق المملكة العربية السعودية الخدمات المصرفية المفتوحة بوتيرة أعلى من المناطق الأخرى. جميع العوامل المطلوبة موجودة هنا: منظم مدروس ومبتكر ، وتفويض للبنوك لتطوير واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بهم على أساس معيار فريد ، وزيادة الطلب من السوق. تبدي تطبيقات Fintech والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتجار والمقرضون وجميع أنواع مقدمي الخدمات المالية اهتمامًا كبيرًا بتنفيذ الحلول التي تعتمد على الخدمات المصرفية المفتوحة. الآن مفتاح النجاح في الخدمات المصرفية المفتوحة هو تثقيف كل أصحاب المصلحة حول فوائدها ومساعدتهم على بناء أكبر عدد ممكن من حالات استخدام الأعمال القابلة للتطبيق "، قالت Alina Beliuta ، رئيس النمو في سالت إيدج.

معتمدة من ISO 27001 ومتوافقة مع إطار عمل الأمن السيبراني لمؤسسة النقد العربي السعودي ، تستخدم Salt Edge أعلى معايير الأمان الدولية لضمان اتصالات مستقرة وموثوقة بين المؤسسات المالية وعملائها. انضمت الشركة إلى مختبر الخدمات المصرفية المفتوحة التابع لمؤسسة النقد العربي السعودي وهي في طور التقدم إلى بيئة الحماية التنظيمية لمؤسسة النقد العربي السعودي للعديد من حالات الاستخدام ، وذلك بالشراكة مع كل من البنوك وشركات التكنولوجيا المالية في المنطقة.

"رسالتنا إلى البنوك المحلية واللاعبين الماليين هي أن يفعلوا ما يفعلونه بشكل أفضل ، وأن يطوروا الخدمات والمنتجات لتتناسب مع توقعات عملائهم مدعومة بنموذج أعمال مربح ، ونثق في سالت إيدج مع الامتثال والتواصل للخدمات المصرفية المفتوحة" ، أضافت Alina.

حول Salt Edge

سالت إيدج هي شركة رائدة في مجال الخدمات المصرفية المفتوحة ، حيث تقوم ببناء حلول API التي تمكّن الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي والعالم من إنشاء خدمات ذكية لعملائها. تعد الشركة متجرًا شاملاً مع مجموعة من حلول الخدمات المصرفية المفتوحة: بوابة للوصول إلى أكثر من 5000 بنك على مستوى العالم للحصول على معلومات الحساب وبدء الدفع ، وحلول الامتثال المصرفي المفتوح التي تساعد البنوك السعودية على الامتثال في 3 أشهر فقط. معتمدة من ISO 27001 ومرخصة للخدمات المصرفية المفتوحة في المملكة المتحدة ، تستخدم الشركة أعلى معايير الأمان الدولية لضمان اتصالات مستقرة وموثوقة بين المؤسسات المالية وعملائها. تقدم الشركة خدماتها في أوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي والأمريكيتين وخارجها.

قم بزيارة: www.openbankingsaudi.saltedge.com