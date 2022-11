F.I.T. Resort Foundation pakt het tekort in de gezondheidszorg aan

F.I.T. Resort Foundation Meverly Adjhei Benjamin Twum-Barimah founder and CEO of F.I.T. Resort B.V.

F.I.T. Resort kondigt zijn plannen aan om zijn activiteiten in de gezondheidszorg uit te breiden om het personeelstekort aan te pakken.

Het onvermogen om hun studie te financieren blijft het grootste obstakel voor jongeren om aan het werk te gaan in Ghana” — Meverly Adjhei Benjamin Twum-Barimah

DEN HAAG, ZUID HOLLAND, NEDERLAND, November 22, 2022 / EINPresswire.com / -- De F.I.T. Resort Foundation is al een invloedrijke naam in de non-profitsector die bekend staat om de empowerment van kansarme jongeren en helpt jongeren bij het opzetten van een carrière in de gezondheidszorg. Om de kloof tussen vraag en aanbod van professionals in de zorg te overbruggen, biedt de stichting ondersteuning bij juridische zaken van het opzetten van een bedrijf voor zelfstandige zorgverleners.Ondanks het dalende sterftecijfer melden de NCD's van de WHO dat vermijdbare niet-overdraagbare ziekten en infecties de belangrijkste doodsoorzaken in Ghana blijven. De vraag naar gezondheidswerkers in Ghana blijft dus groot. Om het groeiende tekort aan vaardigheden aan te vullen, biedt de F.I.T. Resort Foundation de broodnodige hulp aan aspirant-medewerkers in de gezondheidszorg om een loopbaan in de gezondheidszorg te beginnen.Door professionals in de gezondheidszorg te ondersteunen, zorgt de F.I.T. Resort Foundation voor een betere kwaliteit van leven voor alle burgers van Ghana. De medeoprichters van de stichting, Meverly Adjhei Benjamin Twum-Barimah en Samuel Twum-Barimah zijn vastbesloten het sterftecijfer in het land te verlagen door het tekort aan ervaren en bekwame gezondheidsdeskundigen in het veld aan te pakken.Naast het koesteren van talent werkt de stichting samen met wereldwijde investeerders om kapitaal aan te trekken om duurzame verbeteringen in de gezondheidszorg mogelijk te maken. F.I.T. Resort ontwikkelt momenteel mogelijkheden voor fysiotherapeuten, artsen, psychologen, chiropractors en andere medische professionals.Om de onvolkomenheden van de huidige sociale en onderwijssystemen in Ghana te verhelpen, helpt de F.I.T. Resort Foundation jongeren de vaardigheidskloof te dichten als het erom gaat zich als freelancer te vestigen. Momenteel ontbreekt deze kennis in het curriculum van formele onderwijsinstellingen, waardoor jongeren niet voorbereid zijn om de uitdagingen aan te gaan zodra zij de arbeidsmarkt betreden.De toegang tot de gezondheidszorg vereist niet alleen een formele opleiding, maar ook financiële steun. Door professionals in de gezondheidszorg te begeleiden bij hun intrede in de sector, verhoogt de F.I.T. Resort Foundation de kwaliteit van leven in het land. "Het onvermogen om hun studie te financieren blijft het grootste obstakel voor jongeren om aan het werk te gaan in Ghana. Met de F.I.T. Resort Foundation creëren we een positieve impact in zoveel levens door de nodige begeleiding en hulp te bieden," - deelt Meverly Adjhei Benjamin Twum Barimah van F.I.T. Resort.F.I.T. Resort staat wereldwijd bekend om zijn steun aan aspirant-ondernemers... en bekwame personen bij het zelfstandig en financieel vaardig worden. Iedereen die zich professioneel wil ontwikkelen, maar dat door financiële omstandigheden niet kan, kan steun krijgen, bijvoorbeeld voor schoolgeld, opleidingskosten of andere uitgaven. De F.I.T. Resort Foundation heeft de reputatie een positieve invloed te hebben op vele levens.Voorts staat de stichting voor samenwerking en staat zij open voor partnerschappen met gelijkgestemde investeerders die zich kunnen vinden in de missie om de levenskwaliteit in Ghana en daarbuiten te verbeteren. F.I.T. Resort Foundation biedt financiële hulp voor onderwijsbehoeften en met de hulp van potentiële investeerders en donateurs zal meer mensen treffen.F.I.T. Resort, dat een succesvol carrièrepad uitzet voor de nieuwe generatie, heeft een bewezen staat van dienst als het gaat om het verbeteren van het leven van talloze mensen. De organisatie gebruikt de bijdragen om andere personen te helpen die het potentieel hebben maar het niet kunnen realiseren wegens gebrek aan inkomen om formeel onderwijs te volgen.Door zich in de gezondheidszorg te wagen, pakt de stichting niet alleen het tekort in de medische sector aan, maar zal zij ook belangrijke verbeteringen in de economie van het land stimuleren. Op deze manier versterkt F.I.T. Resort het vermogen van de natie om duurzame groei aan te houden. Met de missie en visie van empowerment van de Afrikaanse gemeenschap inspireert de stichting jongeren om hun financiële lot in eigen handen te nemen.OVER F.I.T. RESORT FOUNDATIONF.I.T. Resort Foundation is in 2021 opgericht om op te komen voor kansarme jongeren in Ghana. De missie van de F.I.T. Resort Foundation is het verbeteren van de kwaliteit van leven in Afrika door middel van financiële kennis en financiële onafhankelijkheid. Steun deze nobele zaak via GoFundMe