Meverly Adjhei Benjamin pleit voor AI om witwassen te voorkomen

Meverly Adjhei Benjamin Consultancy

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBd) heeft erkend de effectiviteit van kunstmatige intelligentie (AI) bij de preventie van witwassen.

AMSTERDAM, NOORD HOLLAND, NEDERLAND, November 10, 2022 / EINPresswire.com / -- Onlangs heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBd) de effectiviteit van kunstmatige intelligentie (AI) bij de preventie van witwassen officieel erkend als een keerpunt in de geschiedenis van de financiële wereld.Nadat de Nederlandse fintech-startup Bunq bank voor de rechter verloor wegens het toepassen van een verouderde anti-witwasstrategie, toonde toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) aan dat traditionele banken en instellingen tekortschieten in de aanpak van het probleem. Meverly Adjhei Benjamin Twum-Barimah de Nederlandse expert op het gebied van financiële criminaliteit , verwoordde de standpunten van de belangrijkste professionals in de sector en toonde zich enthousiast over de uitspraak van de rechtbank ten gunste van AI."De uitvoering van maatregelen ter voorkoming van het witwassen van geld en de naleving van KYC (know your customer) is uiterst tijdrovend en kostbaar. Omdat we al lange tijd voorstander zijn van AI en andere innovaties om financiële misdrijven effectiever aan te pakken, vieren we deze overwinning als een keerpunt in de geschiedenis van de financiële wereld" - aldus Meverly.Omdat DNB niet kan bewijzen dat de AI-screening in strijd is met de wet en de AML/KYC-regelgeving, heeft zij ook aangetoond dat het inzetten van een massaal aantal mensen het probleem niet oplost. "Het geval van Bunq bank heeft een precedent geschapen door de door het traditionele banksysteem opgelegde protocollen aan te vechten en te bewijzen dat ze niet doeltreffend zijn om fraude te voorkomen", aldus Meverly Adjhei Benjamin Twum-Barimah.Meverly promoveert momenteel aan de Universiteit van Wolverhampton in het Verenigd Koninkrijk op een onderzoek naar de evolutie van de preventie van financiële criminaliteit. Gewapend met de kennis en knowhow van de laatste ontwikkelingen in de sector heeft zij een methode uitgewerkt om toezichthouders en banken te helpen de risico's te beperken.Een aanzienlijk deel van het onderzoek is gewijd aan toepassingen zoals kunstmatige intelligentie en financiële technologieën om personeelstekorten en andere tekortkomingen binnen de sector tegen te gaan. Het onderzoek stelt ook aanpassingen voor om banken te helpen zich zonder wrijving aan te passen aan sociaaleconomische veranderingen zoals inflatie, recessie en regelgeving door nieuwe operationele maatregelen toe te passen.Naast AI pleit de nota voor het gebruik van ontwikkelingen als automatisering, machinaal leren, encryptie en elektronische identificatie om fraude doeltreffender te voorkomen. De praktische aanpak van Meverly Adjhei Benjamin heeft bewezen het frauderisico met de helft te verminderen bij verhoogde efficiëntie en betaalbaarheid.Met de steun van het CBd ten gunste van AI verwacht Meverly een toename van de vraag naar technologische en tegelijkertijd economische methoden van financiële misdaadpreventie. "Het onderzoek dat wij hebben overgebracht heeft niet alleen de kosteneffectiviteit aangetoond, maar ook de tijd die nodig is voor de implementatie verminderd," - deelde Meverly Adjhei Benjamin mee.OVER MEVERLY ADJHEI BENJAMIN CONSULTANCY® Meverly Adjhei Benjamin Consultancyis een vooruitstrevend multidisciplinair bureau gevestigd in Den Haag, Nederland met als missie het terugdringen van financiële en economische criminaliteit. Het kantoor heeft een unieke expertise op het gebied van risico en compliance met een sterke focus op AML/KYC-protocollen ten dienste van bedrijven en organisaties in verschillende sectoren en rechtsgebieden.CONTACTGEGEVENSMeverly Adjhei Benjamin Twum-Barimahmb@meverlyadjheibenjamin.comDen Haag, Nederland