美商動信安全 USB 憑證載具, 榮獲上海商銀採用
美商動信安全 USB 憑證載具, 榮獲上海商銀採用，並推出全台第一，可用載具同時於手機及電腦交易的企業網路銀行TAIPEI, TAIWAN, January 11, 2023 /EINPresswire.com/ -- 台灣百年銀行上海商銀近日推出升級版企業網路銀行，讓企業用戶不只可以在電腦上進行憑證轉帳交易, 也可以在手機APP 上完成，其中最令人矚目的，就是可以同時在電腦及手機上進行憑證交易的Idem key plus。
Idem key plus是全球第一只可以在在電腦、iPhone 及 Android 手機上, 利用USB或NFC 感應, 簡單又輕鬆完成憑證交易. 這個功能可以讓企業財務人員及主管, 無論何時何地都可以利用上海商銀企業網路銀行，安全又快速的完成公司金融交易.
美商動信安全 (GoTrust) 的USB 憑證載具 (Idem Key Plus) 除了可以用在手機上之外, 還可以透過特殊設計的手指觸碰機制, 確定是人為操作, 而不是惡意木馬, 免除過去為了確認人為介入而採用的插拔方式. 既不方便, 也對USB 接口造成耗損.
這次美商動信安全的 Idem Key Plus 有非常多的創新, 一舉解決了過去傳統憑證載具的諸多不便的問題, 除了上海商銀外, 已經有多家銀行採用, 明年都會陸續上線, 屆時會有更多的企業可以使用到GoTrust 創新的憑證載具. 讓企業用戶無論何時何地, 都可以更簡單又安全的使用。
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