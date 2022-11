Seedtag entre sur le marché belge

Ugur Elbasan, Belgium Sales Director, Seedtag

L’expert de la publicité contextuelle fait son entrée sur le marché belge, dirigé par la directrice des ventes Ugur Elbasan.

BRUXELLES, BELGIQUE, November 17, 2022 / EINPresswire.com / -- Seedtag , leader de la publicité contextuelle, a annoncé aujourd’hui l’ouverture de son nouveau bureau à Bruxelles. Avec sa dernière expansion internationale, Seedtag continue d’avancer dans sa mission de devenir le premier partenaire mondial des marques et des agences, en fournissant les capacités contextuelles les plus avancées sur l’open web.Basée à Bruxelles, Ugur Elbasan, directrice des ventes pour la Belgique, dirigera une toute nouvelle équipe chargée de stimuler la croissance sur ce nouveau marché. Ugur apporte plus de 18 ans d’expériences professionnelles dans les ventes, la gestion de projet et la technologie publicitaire. Avant de rejoindre Seedtag, elle a contribué à la croissance d’Outbrain dans la région belge et a occupé le poste de directrice brand & agencies. Elle a également travaillé pour des éditeurs tels que IPM, ELLE Magazine et Group Rossel, où elle a supervisé la transformation numérique de leur marque VLAN.Cette ouverture représente une nouvelle étape dans la stratégie de croissance progressive de Seedtag, suivant le succès remarquable de l’année dernière, qui inclut l’acquisition de l’entreprise adtech française KMTX et la levée de fonds de 250 millions d’euros auprès de l’investisseur en capital d'investissement Advent International. Cela représente également la dernière expansion internationale de l’entreprise, après les ouvertures aux Émirats Arabe Unis, en Argentine, au Chili et aux États-Unis, ce qui renforce la position de Seedtag en tant que partenaire contextuel de premier plan pour les marques et les entreprises.Ugur Elbasan, directrice des ventes en Belgique à Seedtag déclare: “C’est une décision naturelle et significative pour moi de rejoindre Seedtag, en particulier au moment où nous poursuivons notre transition vers un avenir où la vie privée prime et où il n’y a pas de cookies. Je suis également très enthousiaste à l’idée de faire partie d’une entreprise aussi ambitieuse, innovante et axée sur les personnes et de contribuer à soutenir nos différents partenaires dans la région grâce à notre IA contextuelle de pointe.”Jeroen Wirz, Benelux Country Manager chez Seedtag ajoute : “Nous sommes vraiment heureux d’avoir Ugur à bord, car elle apporte la quantité parfaite d’expérience sur le marché belge. Pour nous, il était indispensable d’avoir quelqu’un en Belgique pour représenter Seedtag. En tant que société, nous voulons devenir un partenaire de confiance et nous pensons que cela ne pourra se faire qu’en ayant une personne active dans le pays.”Depuis son lancement en 2014, Seedtag a été le pionnier dans l’utilisation de l’IA et de l’apprentissage automatisé pour créer sa technologie contextuelle, LIZ©, et a construit une solution de publicité respectueuse de la vie privée, qui est actuellement la solution contextuelle leader dans la région EMEA et LATAM. Avec sa récente levée de fonds de 250 millions d’euros, l’entreprise projette d’utiliser ces fonds pour poursuivre l’expansion de LIZ© ainsi que pour développer son innovation et ses opérations mondiales.