Seedtag betreedt de Belgische markt

Ugur Elbasan, Belgium Sales Director at Seedtag

The Contextual Advertising Expert doet haar intrede op de Belgische markt, geleid door Director of Sales Ugur Elbasan.

BRUSSEL, BELGIë, November 17, 2022/ EINPresswire.com / -- Seedtag , the leading contextual advertising company, betreed de Belgische markt. Met deze laatste internationale uitbreiding zet Seedtag zijn missie voort om de wereldwijde partner voor merken en bureau’s te worden en de meest geavanceerde contextuele mogelijkheden aan te bieden.De opening van Seedtag in België zal de basis zijn voor een gloednieuw team dat geleid zal worden door Ugur Elbasan, Director of Sales België. Ugur heeft meer dan 18 jaar professionele ervaring in sales, project management en advertising technology. Voordat ze zich bij Seedtag voegde, heeft ze bijgedragen aan de groei van Outbrain in België als Director of Brands & Agencies. Ze heeft ook voor publishers gewerkt als IPM, ELLE Magazine & Groupe Rossel, waar ze bij de laatste de digitale transformatie van het merk VLAN overzag.Deze opening is de volgende stap in de progressieve groeistrategie van Seedtag, na de opmerkelijke successen van het afgelopen jaar. Dit omvat de overname van het Franse adtechbedrijf KMTX en het ophalen van meer dan €250 miljoen aan financiering van private equity investeerder Advent International. Deze stap is ook de meest recente internationale uitbreiding voor het bedrijf, na openingen in de Verenigde Arabische Emiraten, Argentinië, Chili en de VS, waarmee Seedtag zijn positie als toonaangevende contextuele partner voor merken en bureaus verder versterkt.Ugur Elbasan, Director of Sales België bij Seedtag, verklaart: "Het was voor mij een vanzelfsprekende en zinvolle stap om bij Seedtag aan de slag te gaan, vooral nu we overgaan naar een privacy first, cookieloze toekomst. Ik ben ook erg enthousiast om deel uit te maken van zo'n ambitieus, innovatief en mensgedreven bedrijf en bij te dragen aan het ondersteunen van onze verschillende partners in de regio met onze toonaangevende contextuele AI."Jeroen Wirz, Benelux Country Manager at Seedtag, voegt toe: “We zijn bij Seedtag erg blij met Ugur, ze heeft de juiste ervaring die we nodig hebben op de Belgische markt. Voor ons was het een must iemand in België aan te nemen die Seedtag representeert. Als bedrijf willen we een vertrouwde partner zijn, en we geloven dat dit alleen kan door iemand lokaal actief te hebben.”Sinds de lancering in 2014 is Seedtag pionier geweest in het gebruik van AI en machine learning voor zijn contextuele technologie, LIZ©. De privacy-first advertentieoplossing is de meest geavanceerde contextuele oplossing in EMEA en LATAM. Met de recente fondsenwerving van €250 miljoen wil het bedrijf de fondsen gebruiken om LIZ© verder op te schalen en zijn innovatie en wereldwijde activiteiten uit te breiden.About SeedtagSeedtag is the leading Contextual Advertising Company wat impactvolle en engaging advertentie oplossingen creëert, voor premium visuele content. Dit zorgt voor fijnmazige targeting en goede resultaten voor publishers en merken. De contextual A.I. van het bedrijf geeft merken de kans om met consumenten in contact te komen in hun unieke universum van interesse, op een cookie-vrije basis.Seedtag werd in 2014 in Madrid opgericht door twee ex-Googlers die het maximale uit redactionele beelden wilden halen, en tot op de dag van vandaag is het een wereldwijd bedrijf met meer dan 400 werknemers en een belangrijke internationale aanwezigheid met kantoren in Spanje, Frankrijk, Italië, het Verenigd Koninkrijk, de Benelux, Duitsland, Mexico, Brazilië, Colombia, de Verenigde Arabische Emiraten, Argentinië, Chili en de VS.